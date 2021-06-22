'Đã con mắt' trước căn bếp sang chảnh của người đẹp Hà Thành 'tiện nghi đầy đủ, cái gì cũng có'

Nhà đẹp 22/06/2021 12:30

Mới đây, mẹ nội trợ Hà Thành khoe khéo không gian bếp đầy đủ tiện nghi, cùng các máy móc đa năng được sử dụng khiến nhiều người "mắt tròn, mắt dẹt" và ghen tị.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", cô gái có biệt danh là Huyền Bebe đã chia sẻ những hình ảnh về không gian bếp hiện tại và nhiều tiện ích của mình. Cô trải lòng: "Mình vừa mê nấu ăn và là một con nghiện đồ bếp thật sự. Nấu ăn với mình là đam mê trải nghiệm và hạnh phúc nữa". Sau khi bài viết được đăng tải, cô nàng nhận được "cơn mưa" lời khen và ai nấu đều trầm trồ về căn bếp "tràn ngập" đồ đa năng này. 

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Không gian bếp với đồ gia dụng là chủ yếu - Ảnh: FBNV
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Tuy bếp trưng khá nhiều máy gia dụng nhưng chúng vẫn được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp - Ảnh: FBNV

 "Về cách sắp xếp, một phần nhà chật nên mình đã cố gắng sắp xếp khá gọn gàng và cất trên tủ. Những hình các bạn thấy lộn xộn chỗ để khác nhau là vì thời điểm mình mua về mình chụp rồi dùng lại cất. Và điều nữa là không ai không mê nấu ăn mà lại đi rước nhiều đến vậy về nhà đâu. Mình mua rồi là phải xài", cô nàng chia sẻ. 

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Nồi hấp và nồi chiên không dầu - Ảnh: FBNV
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Máy đánh trộn bột với năng suất cao - Ảnh: FBNV
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Chiếc lò đa năng như chiên không dầu, nướng, ủ bột... - Ảnh: FBNV
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 Nồi cao tần đa chức năng như nấu gạo lứt không cần ngâm gạo nhưng cơm vẫn dẻo. Ngoài ra, nấu xôi thì dẻo, nấu cháo thì sóng sánh nguyên hạt, thơm ngon - Ảnh: FBNV
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Nồi chiên không dầu và đổi nắp là thành nồi đa năng dùng để nấu chậm, hấp, ủ lên men và nấu sốt - Ảnh: FBNV
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Máy nấu sữa hạt uống ngay mà không cần phải lọc - Ảnh: FBNV
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Máy nước nóng điều chỉnh được nhiệt độ - Ảnh: FBNV
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Máy nướng bánh mỳ và máy xay nhỏ gọn - Ảnh: FBNV
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Nồi nấu cơm du lịch, máy cắt gọt củ quả, máy nấu trà siêu tốc - Ảnh: FBNV
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Ấm siêu tốc - Ảnh: FBNV
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Máy nấu sữa hạt có chế độ tự rửa - Ảnh: FBNV
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Nồi chiên ngập dầu - Ảnh: FBNV
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Máy vắt cam - Ảnh: FBNV

Không gian bếp không chỉ đa dạng cách loại máy móc và còn trưng các loại nồi đa năng, tiện lợi cho việc nấu nướng.

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Nồi hấp tiện lợi - Ảnh: FBNV
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Nồi nhỏ tiện lợi - Ảnh: FBNV
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Nồi nấu cỡ vừa - Ảnh: FBNV
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Các loại nội gia dụng dùng để nấu nướng - Ảnh: FBNV

Ngoài những đồ gia dụng đầy tiện lợi, khu vực nhà bếp còn được lắp đặt những kệ tủ để bày trí và cất gọn những đồ gia dụng nhỏ như máy rửa chén, tủ đông, kệ đựng gia vị... Tuy đồ dùng nhiều, nhưng gia chủ vẫn có thể sắp xếp ngăn nắp, đồ vật cũng dễ tìm kiếm mỗi khi cần.

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Kệ để trưng gia vị mỗi khi nấu ăn - Ảnh: FBNV
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Máy rửa chén khiến hội chị em phát mê - Ảnh: FBNV
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Tủ đông tiện lợi để giữ thức ăn lâu hơn - Ảnh: FBNV

Căn bếp là một trong những phần quan trọng và không thể thiếu của ngôi nhà. Không gian chính là nơi mang đến những giây phút sum vầy, quây quần của các thành viên trong gia đình. 

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Từ khóa:   đồ gia dụng bày trí bếp không gian bếp

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