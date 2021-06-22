'Đã con mắt' trước căn bếp sang chảnh của người đẹp Hà Thành 'tiện nghi đầy đủ, cái gì cũng có'

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", cô gái có biệt danh là Huyền Bebe đã chia sẻ những hình ảnh về không gian bếp hiện tại và nhiều tiện ích của mình. Cô trải lòng: "Mình vừa mê nấu ăn và là một con nghiện đồ bếp thật sự. Nấu ăn với mình là đam mê trải nghiệm và hạnh phúc nữa". Sau khi bài viết được đăng tải, cô nàng nhận được "cơn mưa" lời khen và ai nấu đều trầm trồ về căn bếp "tràn ngập" đồ đa năng này.

Không gian bếp với đồ gia dụng là chủ yếu - Ảnh: FBNV

Tuy bếp trưng khá nhiều máy gia dụng nhưng chúng vẫn được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp - Ảnh: FBNV

"Về cách sắp xếp, một phần nhà chật nên mình đã cố gắng sắp xếp khá gọn gàng và cất trên tủ. Những hình các bạn thấy lộn xộn chỗ để khác nhau là vì thời điểm mình mua về mình chụp rồi dùng lại cất. Và điều nữa là không ai không mê nấu ăn mà lại đi rước nhiều đến vậy về nhà đâu. Mình mua rồi là phải xài", cô nàng chia sẻ.