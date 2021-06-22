'Đã con mắt' trước căn bếp sang chảnh của người đẹp Hà Thành 'tiện nghi đầy đủ, cái gì cũng có'

Mới đây, mẹ nội trợ Hà Thành khoe khéo không gian bếp đầy đủ tiện nghi, cùng các máy móc đa năng được sử dụng khiến nhiều người "mắt tròn, mắt dẹt" và ghen tị.
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Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", cô gái có biệt danh là Huyền Bebe đã chia sẻ những hình ảnh về không gian bếp hiện tại và nhiều tiện ích của mình. Cô trải lòng: "Mình vừa mê nấu ăn và là một con nghiện đồ bếp thật sự. Nấu ăn với mình là đam mê trải nghiệm và hạnh phúc nữa". Sau khi bài viết được đăng tải, cô nàng nhận được "cơn mưa" lời khen và ai nấu đều trầm trồ về căn bếp "tràn ngập" đồ đa năng này.
"Về cách sắp xếp, một phần nhà chật nên mình đã cố gắng sắp xếp khá gọn gàng và cất trên tủ. Những hình các bạn thấy lộn xộn chỗ để khác nhau là vì thời điểm mình mua về mình chụp rồi dùng lại cất. Và điều nữa là không ai không mê nấu ăn mà lại đi rước nhiều đến vậy về nhà đâu. Mình mua rồi là phải xài", cô nàng chia sẻ.
Không gian bếp không chỉ đa dạng cách loại máy móc và còn trưng các loại nồi đa năng, tiện lợi cho việc nấu nướng.
Ngoài những đồ gia dụng đầy tiện lợi, khu vực nhà bếp còn được lắp đặt những kệ tủ để bày trí và cất gọn những đồ gia dụng nhỏ như máy rửa chén, tủ đông, kệ đựng gia vị... Tuy đồ dùng nhiều, nhưng gia chủ vẫn có thể sắp xếp ngăn nắp, đồ vật cũng dễ tìm kiếm mỗi khi cần.
Căn bếp là một trong những phần quan trọng và không thể thiếu của ngôi nhà. Không gian chính là nơi mang đến những giây phút sum vầy, quây quần của các thành viên trong gia đình.