Vì giấc mơ '1 túp lều tranh 2 trái tim vàng' từ thuở bé, mẹ Hà Thành xây hẳn biệt thự 'đồ sộ' giữa đồng lúa Hội An

Nhà đẹp 19/06/2021 12:29

Ngôi nhà của đôi vợ chồng Hà Thành tọa lạc ngay giữa cánh đồng lúa chín đã để lại nhiều ấn tượng khó phai trong tâm trí của những người "yêu nhà". Đó là một không gian nhà sang trọng, hiện đại và thu trọn cảnh đẹp thiên nhiên bên ngoài khiến nhiều người mơ ước và ghen tị.

Mới đây, trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Van Anh Duong đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà nằm giữa cánh đồng ở Hội An. Chủ nhân đã quyết định xây dựng một không gian sống phù hợp để tận hưởng không khí trong lành từ cánh đồng lúa.

Cô nàng giới thiệu về ngôi biệt thự của mình: "Ngôi nhà mộng mơ giữa cánh đồng ở Hội An này được chồng mình đặt là Villa Iliou (i-li-u) – tiếng Hy Lạp có nghĩa là Villa Mặt trời. Bởi điểm nhấn đặc biệt nhất ở đây là tầm nhìn hoàng hôn thẳng cánh cò bay, hướng tới phong cách Indochine hiện đại". Từ bên trong ngôi nhà, mọi người có thể dễ dàng ngắm nhìn bức tranh thôn quê yên bình, tận hưởng hơi thở của đồng quê, của nắng gió miền Trung.

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Ngôi nhà được nhìn từ ngoài vào - Ảnh: FBNV
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Căn biệt thự với hồ bơi rộng lớn nhìn từ trên xuống - Ảnh: FBNV
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Vừa bơi vừa nhìn ra cánh đồng lúa chín rộng mênh mông bát ngát - Ảnh: FBNV

Ấn tượng với mọi người chính là hướng nắng hướng gió của ngôi nhà. Ngôi nhà có khá nhiều cửa ra vào và cửa sổ để đón hết gió Đông - Tây xuyên qua nhà: "Nhà mình cũng được xoay để 1 mặt hướng về phía biển cách 300m đường chim bay, 1 mặt mở ra cánh đồng lúa nên lúc nào cũng lộng gió. Bao quanh nhà cũng là phần hiên khá rộng để hạn chế nắng xuyên trực tiếp vào nhà gây nóng trong mùa hè, hay mưa tạt thẳng vào tường gây ẩm mốc trong mùa mưa. Chỗ hiên nhà này còn hút gió nên tầm chiều mình hay cho con ra ngồi chơi, vẽ, chạy nhảy mát lìm lịm"

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Góc phòng ăn và bếp nhìn thẳng ra hồ bơi và ruộng - Ảnh: FBNV
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Không gian vừa hiện đại vừa truyền thống mang phong cách Indochine - Ảnh: FBNV
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Bếp sử dụng gam màu trắng trông mát mẻ và sáng sủa - Ảnh: FBNV
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Không gian phòng khách sang chảnh và thoáng đãng không khác gì sảnh resort 5 sao - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, ngôi nhà còn được chú trọng vào các công năng sử dụng như cách âm cách nhiệt. Ngoài việc trần cao cho thoáng và đổ bê tông mái để cách nhiệt tuyệt đối, ngôi nhà còn được xây hai lớp tường có lót bông thuỷ tinh bên trong, sử dụng cửa nhôm kính hai lớp cách âm, trông như xây pháo đài. Đặc biệt, gia chủ còn làm thêm cách âm khu để máy bơm, máy phát điện với khu sinh hoạt và sắp xếp sao cho các buồng tắm không sát với những chỗ kê đầu giường.

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Căn phòng được xây dựng hướng ra phía cánh đồng - - Ảnh: FBNV
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Buồng tắm phòng master cũng có thể hứng nắng - Ảnh: FBNV

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Đa số đồ gỗ nội thất được thiết kế và đặt riêng cho ngôi nhà - Ảnh: FBNV
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Hành lang tầng lầu - Ảnh: FBNV
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Phòng ngủ dành cho hai cô con gái - Ảnh: FBNV
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Phòng tắm nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi - Ảnh: FBNV
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Một không gian phòng rộng rãi khác - Ảnh: FBNV
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Không gian nhà vệ sinh được thiết kế khá sang trọng và hiện đại - Ảnh: FBNV

"Đây là ngôi nhà đầu tiên hai vợ chồng xây từ đầu tới cuối nên bao nhiêu ý tưởng hay ho gom góp được khi đi du lịch đều cố đưa vào đây hết. Ông xã mình thì rất thoả mãn có được 1 hầm rượu đích thực dưới tầng hầm và có phòng xông hơi nhìn ra ruộng lúa. Còn mình thì mê có 1 cái bàn ăn to thật là to ngoài hiên nhà với góc nhìn hoàng hôn để mời bạn bè tới ăn uống bơi lội, và còn để sẵn chỗ chăng màn hình xem phim ngoài trời khu hồ bơi", cô nàng chia sẻ.

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Không gian vừa ăn vừa hít khí trời - Ảnh: FBNV
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Bàn ăn to và dài, đủ chỗ cho 12 khách - Ảnh: FBNV

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Tầng hầm có phòng rượu - Ảnh: FBNV
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Phía sau tường là những miếng gỗ từ thùng rượu được thu gom từ khắp nơi trên thế giới - Ảnh: FBNV
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Khung cảnh thiên nhiên hiện lên vô cùng yên ả - Ảnh: FBNV
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Ban công thoáng mát hiện lên vào buổi tối - Ảnh: FBNV

Ngôi nhà thực sự là tổ ấm bình yên, tách biệt với phố thị xô bồ và cũng là nơi dừng chân hoàn hảo sau một ngày dài bận rộn và căng thẳng. Với bối cảnh đậm chất miền quê, ngôi nhà như mang hơi thở của ký ức và gợi nhớ về những kỉ niệm quen thuộc của tuổi thơ giản dị và yên bình.

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