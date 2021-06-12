Tưởng xây ‘cây xăng’, chàng trai khiến mọi người ‘trợn tròn’ mắt với ngôi nhà sang, xịn đúng kiểu resort 5 sao

Với phong cảnh hữu tình và yên bình của một vùng nông thôn, mảnh đất này đã được “để mắt” đến và trở thành nơi định cư của đôi vợ chồng trẻ.
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Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Tiến Phạm đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà vừa xây của mình. Chàng trai viết: “Nhà mình ở một vùng nông thôn, khi bắt đầu xây dựng gặp ai họ cũng bảo cháu xây cây xăng, mà mình không biết trả lời thế nào. Mình là người thích không gian mở và phong cách tối giản không cầu kì, nay mình mạnh dạn chia sẻ cái 'cây xăng' ấy”.
Ngôi nhà bao gồm các phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm... chủ yếu được sơn gam màu trắng và sử dụng vật dụng từ gỗ. Vậy nên, các gian phòng đều có thể hứng đầy đủ ánh sáng và gió trời.
Đối với phòng ngủ, nội thất ưu tiên sự đơn giản và đề cao tính năng sử dụng, chủ nhà vừa tiết kiệm được không gian vừa mang tính hiện đại cho căn phòng. Ngoài ra, chủ nhà còn khiến cư dân mạng ngỡ ngàng trước nhà tắm “lộ thiên” hướng từ phía phòng ngủ.
Độc đáo nhất chính là những vật dụng như vòi sen, bồn rửa đều từ đá cuội tự nhiên... Xung quanh còn trồng rất nhiều loại cây và hoa “phủ xanh ngát” cả một căn phòng. Sau một ngày làm việc vất vả, khi ngâm mình thư giãn cùng dòng nước mát, gia chủ còn được hoà mình vào thiên nhiên.
Đồng thời, với lợi thế vùng quê có đất bao la, đôi vợ chồng đã dành một khoảng sân để tận dụng trồng cây và xây dựng sân chơi nhỏ cho các con. Vậy nên, nơi đây không chỉ là chốn đi về mà nơi đây còn giúp xoa dịu những mệt mỏi của cuộc sống và hướng về những điều bình dị đang được quan tâm hơn bao giờ hết.
Nhìn ngắm những ngôi nhà mang phong cách sang trọng nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên khiến bạn cảm thấy được sự yên ả trong tâm hồn. Vậy nên, đây cũng là một mẫu nhà đẹp để bạn tham khảo nếu bạn ước mong có một ngôi nhà chốn thôn quê như thế này.