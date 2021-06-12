Tưởng xây ‘cây xăng’, chàng trai khiến mọi người ‘trợn tròn’ mắt với ngôi nhà sang, xịn đúng kiểu resort 5 sao

Nhà đẹp 12/06/2021 06:29

Với phong cảnh hữu tình và yên bình của một vùng nông thôn, mảnh đất này đã được “để mắt” đến và trở thành nơi định cư của đôi vợ chồng trẻ.

Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Tiến Phạm đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà vừa xây của mình. Chàng trai viết: “Nhà mình ở một vùng nông thôn, khi bắt đầu xây dựng gặp ai họ cũng bảo cháu xây cây xăng, mà mình không biết trả lời thế nào. Mình là người thích không gian mở và phong cách tối giản không cầu kì, nay mình mạnh dạn chia sẻ cái 'cây xăng' ấy”.

Ngôi nhà bao gồm các phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm... chủ yếu được sơn gam màu trắng và sử dụng vật dụng từ gỗ. Vậy nên, các gian phòng đều có thể hứng đầy đủ ánh sáng và gió trời.

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Thời điểm ngôi nhà chưa xây xong bị hiểu nhầm là một 'cây xăng' - Ảnh: FBNV
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Ngôi nhà dành một khoảng sân rộng 330m để trồng cây và dựng thêm những chỗ nghỉ ngơi ngoài trời - Ảnh: FBNV
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Ngôi nhà rộng rãi và thoáng đãng của gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV

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Phòng ngủ được 'tô điểm' bởi những gam màu sáng - Ảnh: FBNV
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Kết hợp tủ đựng đồ gỗ đa năng - Ảnh: FBNV
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Phòng tắm với những vật dụng cần thiết và đơn giản nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng của ngôi nhà - Ảnh: FBNV

Đối với phòng ngủ, nội thất ưu tiên sự đơn giản và đề cao tính năng sử dụng, chủ nhà vừa tiết kiệm được không gian vừa mang tính hiện đại cho căn phòng. Ngoài ra, chủ nhà còn khiến cư dân mạng ngỡ ngàng trước nhà tắm “lộ thiên” hướng từ phía phòng ngủ.

 

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Nhà tắm 'lộ thiên' nhìn từ trên cao đúng kiểu resort 5 sao - Ảnh: FBNV
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Nhà tắm ngoài trời hướng vào phòng ngủ, kín đáo và riêng biệt - Ảnh: FBNV
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Nhà tắm ngoài trời dùng vòi sen đồng và lavabo đá cuội tự nhiên - Ảnh: FBNV

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Góc tắm cũng được trang bị cả vòi hoa sen - Ảnh: FBNV

Độc đáo nhất chính là những vật dụng như vòi sen, bồn rửa đều từ đá cuội tự nhiên... Xung quanh còn trồng rất nhiều loại cây và hoa “phủ xanh ngát” cả một căn phòng. Sau một ngày làm việc vất vả, khi ngâm mình thư giãn cùng dòng nước mát, gia chủ còn được hoà mình vào thiên nhiên.

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Xung quanh nhà trồng rất nhiều loại cây và hoa - Ảnh: FBNV

 

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Cây hoa giấy nở rực rở cả một góc sân - Ảnh: FBNV
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Hoa bưởi thơm ngát cả một khoảng sân - Ảnh: FBNV
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Vườn khế vàng ươm trong nắng - Ảnh: FBNV
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Những cây bưởi bắt đầu sai quả, trĩu nặng cả cành - Ảnh: FBNV
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Cây vạn tuế 20-30 năm mới nở hoa 1 lần - Ảnh: FBNV

Đồng thời, với lợi thế vùng quê có đất bao la, đôi vợ chồng đã dành một khoảng sân để tận dụng trồng cây và xây dựng sân chơi nhỏ cho các con. Vậy nên, nơi đây không chỉ là chốn đi về mà nơi đây còn giúp xoa dịu những mệt mỏi của cuộc sống và hướng về những điều bình dị đang được quan tâm hơn bao giờ hết.

 

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Tận dụng không gian rộng rãi của sân vườn, vợ chồng dựng thêm những góc thư giãn và vui chơi cho con trẻ - Ảnh: FBNV
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Một góc thư giãn và học tập ngoài trời - Ảnh: FBNV
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Không gian thư giãn hít thở gió trời vô cùng lý tưởng - Ảnh: FBNV
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Bộ bàn ăn được đặt ngoài sân phù hợp để gia đình nhỏ thưởng thức những bữa ăn ngoài trời - Ảnh: FBNV
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Gia chủ có thể mở tiệc nướng ngoài trời vào buổi tối cùng bạn bè - Ảnh: FBNV

Nhìn ngắm những ngôi nhà mang phong cách sang trọng nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên khiến bạn cảm thấy được sự yên ả trong tâm hồn. Vậy nên, đây cũng là một  mẫu nhà đẹp để bạn tham khảo nếu bạn ước mong có một ngôi nhà chốn thôn quê như thế này.

Khoe khu vườn sum sê trĩu quả, mẹ nội trợ tung luôn ‘bí kíp’ cho những ai mới ‘tập tành’ làm nông dân

Khoe khu vườn sum sê trĩu quả, mẹ nội trợ tung luôn ‘bí kíp’ cho những ai mới ‘tập tành’ làm nông dân

Không chỉ khoe không gian sân thượng “phủ xanh”, mẹ nội trợ còn chia sẻ tất tần tật những “bí kíp” làm vườn từ khâu tự trộn giá thể đến cách xử lý đất sau khi thu hoạch.

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