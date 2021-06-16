Nhờ chơi lan, mẹ U60 có tiền xây ‘biệt phủ’ hoành tráng cao 4 tầng, giới trẻ chỉ biết ‘cúi đầu’ bái phục

Nhà đẹp 16/06/2021 18:28

Gần đây, ngôi nhà cao tầng của người mẹ U60 khiến nhiều người vô cùng thích thú và dành 'cơn mưa' lời khen không ngớt.

Hội dành cho những người “Nghiện nhà” không chỉ thu hút các bạn trẻ đam mê thiết kế, yêu vẻ đẹp của các căn hộ mà còn “chiêu mộ” những bậc phụ huynh đương qua tuổi xế chiều. Mới đây, một bác đã “ngót nghét” 60 tuổi khoe ngôi nhà nghỉ dưỡng dành cho tuổi già của mình. Đặc biệt, sở thích trồng hoa lan của bác cũng cuốn hút khá nhiều bạn trẻ trong hội. Bác gái chia sẻ “Năm 2016, mình bắt đầu nghỉ hưu và nghiện lan. Nhờ nghiện lan nên 2020 mình xây được ngôi nhà này. Ngôi nhà mơ ước của cả một đời tưởng không thể thực hiện được”.

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Ngôi nhà cao tầng nổi bật với nhiều cây trồng xanh mướt xung quanh - Ảnh: FBNV
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Các bức tường cũng được trang trí những bức tranh về hoa, muôn sắc muôn vẻ - Ảnh: FBNV
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Các bụi cây cảnh xanh mát cả một góc sân - Ảnh: FBNV
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Ngôi nhà với những ánh đèn rực vàng vào ban đêm - Ảnh: FBNV

Khi đặt chân vào ngôi nhà, màu trắng gần như chiếm trọn bởi đây là gam màu đang rất được ưa chuộng trong thiết kế nội thất. Với gam màu này, ngôi nhà của gia chủ như được "khoác" lên mình vẻ thanh lịch và sang trọng. Song, gia chủ còn biết kết hợp với chất liệu khác như gỗ, đá hoa cương... để tạo điểm nhấn thêm phần độc đáo hơn.

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Sắc vàng cũng được ưa chuộng trong phòng khách - Ảnh: FBNV

 

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 Gam màu trắng chưa bao giờ lỗi thời trong thiết kế nhà ở - Ảnh: FBNV
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Phòng khách càng được 'tô điểm' hơn với bộ sofa hoành tráng - Ảnh: FBNV
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Không gian của phòng khách khi được nhìn từ trên xuống - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn trẻ đã “xúm” lại dành “cơn mưa” lời khen cho ngôi nhà, cũng như chủ nhân của căn nhà. Một bạn trẻ cho hay: “Nghe lời văn của chủ bài ngắn gọn nhưng cảm thấy rất mộc mạc đời thường. Đúng cái tuổi xế chiều thì con người cũng điềm đạm và chỉn chu. Nhà bác rất đẹp, rất ấm cúng. Chúc gia đình bác luôn vui vẻ và mạnh khoẻ!”, hay “Em xin phép lưu lại vì thích quá. Ngôi nhà thực tế và thông dụng cũng chính là ước mơ của mình. Nhà đẹp quá ạ. Chúc mừng gia đình ạ!”...

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Căn phòng bếp 'tràn ngập' sắc trắng tinh khôi - Ảnh: FBNV
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Một căn phòng với bộ sofa màu trắng, kết hợp với vật trang trí màu tối khá là đối lập nhau - Ảnh: FBNV
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Căn phòng đem lại vẻ thanh lịch và sang trọng - Ảnh: FBNV

Việc chủ nhân của căn nhà sử dụng những gam màu sáng là chủ yếu tạo nên một bối cảnh rộng rãi và thoáng đãng. Đồng thời, đồ trang trí đơn giản như chậu hoa nhỏ, bức tranh treo tường,... tạo ra chiều sâu cho không gian của ngôi nhà. Sau một ngày dài mệt mỏi, bạn sẽ trở nên thư thái và dễ chịu hơn khi ngả lưng trong căn phòng như thế này.

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Phòng ngủ được trang trí khá đơn giản và không cầu kì - Ảnh: FBNV
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Vật dụng chủ yếu là bằng gỗ, toát ra vẻ mộc mạc và gần gũi - Ảnh: FBNV
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Gia chủ cũng tận dụng những kệ tủ nhiều ngăn để tiết kiệm diện tích - Ảnh: FBNV
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Phòng vệ sinh khá rộng và nhiều tiện nghi hiện đại - Ảnh: FBNV
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Không gian tâm linh trong ngôi nhà khá được đầu tư, toát lên vẻ sang trọng -Ảnh: FBNV
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Không gian sân thượng còn được tận dụng để trồng trọt - Ảnh: FBNV

Hiện nay, các ngôi nhà thường được hướng đến phong cách hiện đại, đơn giản, nhưng đầy đủ tiện nghi. Vậy nên, mẫu nhà đẹp này cũng là một trong những lựa chọn để bạn tham khảo cho tổ ấm của mình trong tương lai.

Ngôi nhà đẹp tựa 'nàng thơ' được 'bảo bọc' bởi thiên nhiên xanh ngắt giữa làng cổ Đường Lâm

Ngôi nhà đẹp tựa 'nàng thơ' được 'bảo bọc' bởi thiên nhiên xanh ngắt giữa làng cổ Đường Lâm

Mới đây, cư dân mạng phát mê khi được chiêm ngưỡng một ngôi nhà có diện tích khá rộng lớn, thiết kế đầy tính nghệ thuật và đầy đủ tiện nghi hiện đại.

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