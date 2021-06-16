Nhờ chơi lan, mẹ U60 có tiền xây ‘biệt phủ’ hoành tráng cao 4 tầng, giới trẻ chỉ biết ‘cúi đầu’ bái phục

Hội dành cho những người “Nghiện nhà” không chỉ thu hút các bạn trẻ đam mê thiết kế, yêu vẻ đẹp của các căn hộ mà còn “chiêu mộ” những bậc phụ huynh đương qua tuổi xế chiều. Mới đây, một bác đã “ngót nghét” 60 tuổi khoe ngôi nhà nghỉ dưỡng dành cho tuổi già của mình. Đặc biệt, sở thích trồng hoa lan của bác cũng cuốn hút khá nhiều bạn trẻ trong hội. Bác gái chia sẻ “Năm 2016, mình bắt đầu nghỉ hưu và nghiện lan. Nhờ nghiện lan nên 2020 mình xây được ngôi nhà này. Ngôi nhà mơ ước của cả một đời tưởng không thể thực hiện được”.

Ngôi nhà cao tầng nổi bật với nhiều cây trồng xanh mướt xung quanh - Ảnh: FBNV Các bức tường cũng được trang trí những bức tranh về hoa, muôn sắc muôn vẻ - Ảnh: FBNV Các bụi cây cảnh xanh mát cả một góc sân - Ảnh: FBNV Ngôi nhà với những ánh đèn rực vàng vào ban đêm - Ảnh: FBNV

Khi đặt chân vào ngôi nhà, màu trắng gần như chiếm trọn bởi đây là gam màu đang rất được ưa chuộng trong thiết kế nội thất. Với gam màu này, ngôi nhà của gia chủ như được "khoác" lên mình vẻ thanh lịch và sang trọng. Song, gia chủ còn biết kết hợp với chất liệu khác như gỗ, đá hoa cương... để tạo điểm nhấn thêm phần độc đáo hơn.