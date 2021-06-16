Nhờ chơi lan, mẹ U60 có tiền xây ‘biệt phủ’ hoành tráng cao 4 tầng, giới trẻ chỉ biết ‘cúi đầu’ bái phục

Gần đây, ngôi nhà cao tầng của người mẹ U60 khiến nhiều người vô cùng thích thú và dành 'cơn mưa' lời khen không ngớt.
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Hội dành cho những người “Nghiện nhà” không chỉ thu hút các bạn trẻ đam mê thiết kế, yêu vẻ đẹp của các căn hộ mà còn “chiêu mộ” những bậc phụ huynh đương qua tuổi xế chiều. Mới đây, một bác đã “ngót nghét” 60 tuổi khoe ngôi nhà nghỉ dưỡng dành cho tuổi già của mình. Đặc biệt, sở thích trồng hoa lan của bác cũng cuốn hút khá nhiều bạn trẻ trong hội. Bác gái chia sẻ “Năm 2016, mình bắt đầu nghỉ hưu và nghiện lan. Nhờ nghiện lan nên 2020 mình xây được ngôi nhà này. Ngôi nhà mơ ước của cả một đời tưởng không thể thực hiện được”.
Khi đặt chân vào ngôi nhà, màu trắng gần như chiếm trọn bởi đây là gam màu đang rất được ưa chuộng trong thiết kế nội thất. Với gam màu này, ngôi nhà của gia chủ như được "khoác" lên mình vẻ thanh lịch và sang trọng. Song, gia chủ còn biết kết hợp với chất liệu khác như gỗ, đá hoa cương... để tạo điểm nhấn thêm phần độc đáo hơn.
Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn trẻ đã “xúm” lại dành “cơn mưa” lời khen cho ngôi nhà, cũng như chủ nhân của căn nhà. Một bạn trẻ cho hay: “Nghe lời văn của chủ bài ngắn gọn nhưng cảm thấy rất mộc mạc đời thường. Đúng cái tuổi xế chiều thì con người cũng điềm đạm và chỉn chu. Nhà bác rất đẹp, rất ấm cúng. Chúc gia đình bác luôn vui vẻ và mạnh khoẻ!”, hay “Em xin phép lưu lại vì thích quá. Ngôi nhà thực tế và thông dụng cũng chính là ước mơ của mình. Nhà đẹp quá ạ. Chúc mừng gia đình ạ!”...
Việc chủ nhân của căn nhà sử dụng những gam màu sáng là chủ yếu tạo nên một bối cảnh rộng rãi và thoáng đãng. Đồng thời, đồ trang trí đơn giản như chậu hoa nhỏ, bức tranh treo tường,... tạo ra chiều sâu cho không gian của ngôi nhà. Sau một ngày dài mệt mỏi, bạn sẽ trở nên thư thái và dễ chịu hơn khi ngả lưng trong căn phòng như thế này.
Hiện nay, các ngôi nhà thường được hướng đến phong cách hiện đại, đơn giản, nhưng đầy đủ tiện nghi. Vậy nên, mẫu nhà đẹp này cũng là một trong những lựa chọn để bạn tham khảo cho tổ ấm của mình trong tương lai.