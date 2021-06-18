Cô gái Hà Nội tung bí kíp 'níu giữ' vẻ đẹp bạch liên hoa trọn vẹn trong 3 ngày, nhìn bình sen nở rộ mà u mê con mắt

Nhà đẹp 18/06/2021 18:27

Việc cắm hoa sen không phức tạp như các loài hoa khác, song nhiều người không biết cách cắm khiến hoa không nở hoặc không tươi lâu. Với bài viết dưới đây, người "chơi sen" sẽ học hỏi được "bí kíp" cắm hoa đẹp và tươi lâu.

Khi tháng 6 đến cũng là lúc mùa sen "gõ cửa", không ít các chị em phụ nữ chuẩn bị cho mình những bó sen thật đẹp để cắm bình, cắm lọ và trưng bày trong nhà. Không gian nhà bạn sẽ nổi bật bởi bình sen đẹp mộc mạc và tỏa hương thơm ngát. Song, ít ai biết được cách cắm hoa sen tươi lâu, giữ trọn vẹn vẻ đẹp của sen, nhất là sen trắng.

Chia sẻ trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Phan Thủy đã chỉ cho hội chị em các "bí kíp" chọn sen cũng như cách cắm và giữ hoa được bền đẹp trọn 3 ngày. Cô nàng từng trải cho hay: "Mình thích cắm bạch liên vì giống sen khỏe, không phải ngâm dưỡng, dốc ngược hoa như các giống sen khác. Đặc biệt, hoa vừa đẹp vừa rất thơm và bền nữa".

cach cam hoa sen tuoi lau
Cô gái Hà Thành khéo léo khoe hai bình hoa sen trắng 'đẹp tinh khôi' - Ảnh: FBNV

Về cách chọn sen, khi mua sen, bạn nhớ chọn sen loại hé miệng sáo, đa phần là nở được 2 lần. Bởi cô nàng cho hay: "Ở đầm, người ta sẽ cắt cả sen già và sen non. Sen già thì các cửa hàng hoa sẽ chọn hết, sen non búp sẽ được đưa ra chợ. Hoa sen cắt lúc chưa nở, hôm sau nữa mới nở và nở xong sẽ tàn luôn". Sau khi biết được cách chọn sen này, hội chị em trầm trồ và vui mừng với mẹo chọn sen khá "đắt giá".

cach cam hoa sen tuoi lau 1

Riêng bạch liên hoa, sau khi nhận bạn có thể cắm ngay, không cần ngâm dưỡng như các giống khác - Ảnh: FBNV

cach cam hoa sen tuoi lau 2

Lúc cắm, bạn cắt vát thân bằng dao, không dùng kéo dễ nát thân khiến sen hút nước kém hơn - Ảnh: FBNV

Trong lần nở đầu tiên, bạch liên hoa sẽ nở căng đẹp nhất, sau đó cả ngày sẽ cụp nhẹ. Nếu bạn cảm thấy nước giảm chút, bạn nên cho vài viên đá vào nước cắm hoa cũng giúp hoa tươi lâu hơn. Đồng thời, bạn xịt phun sương được cho hoa thì càng tốt.

cach cam hoa sen tuoi lau 3Cô gái Hà Nội tung bí kíp 'níu giữ' vẻ đẹp bạch liên hoa trọn vẹn trong 3 ngày, nhìn bình sen nở rộ mà u mê con mắt - Ảnh 5Cô gái Hà Nội tung bí kíp 'níu giữ' vẻ đẹp bạch liên hoa trọn vẹn trong 3 ngày, nhìn bình sen nở rộ mà u mê con mắt - Ảnh 6Cô gái Hà Nội tung bí kíp 'níu giữ' vẻ đẹp bạch liên hoa trọn vẹn trong 3 ngày, nhìn bình sen nở rộ mà u mê con mắt - Ảnh 7
Hoa sen 'hé' nhè nhẹ trong ngày đầu tiên - Ảnh: FBNV

Vào thời gian hoa nở lần 2, bạch liên hoa sẽ giữ phom vậy tới lúc lần lượt tự rụng cánh hết. Vậy nên, nếu bạn muốn đổi lọ hay thay đổi dáng cắm thì tranh thủ làm ngay sau khi nở lần 1.

cach cam hoa sen tuoi lau 4Cô gái Hà Nội tung bí kíp 'níu giữ' vẻ đẹp bạch liên hoa trọn vẹn trong 3 ngày, nhìn bình sen nở rộ mà u mê con mắt - Ảnh 9Cô gái Hà Nội tung bí kíp 'níu giữ' vẻ đẹp bạch liên hoa trọn vẹn trong 3 ngày, nhìn bình sen nở rộ mà u mê con mắt - Ảnh 10Cô gái Hà Nội tung bí kíp 'níu giữ' vẻ đẹp bạch liên hoa trọn vẹn trong 3 ngày, nhìn bình sen nở rộ mà u mê con mắt - Ảnh 11

 Sang ngày thứ 2, hoa sen hơi cụp chút - Ảnh: FBNV

Đến ngày thứ 3, cánh sen bắt đầu héo và rụng nhiều hơn nhưng hoa thì vẫn nở căng phom, không cụp nhẹ. 

 

cach cam hoa sen tuoi lau 5Cô gái Hà Nội tung bí kíp 'níu giữ' vẻ đẹp bạch liên hoa trọn vẹn trong 3 ngày, nhìn bình sen nở rộ mà u mê con mắt - Ảnh 13Cô gái Hà Nội tung bí kíp 'níu giữ' vẻ đẹp bạch liên hoa trọn vẹn trong 3 ngày, nhìn bình sen nở rộ mà u mê con mắt - Ảnh 14Cô gái Hà Nội tung bí kíp 'níu giữ' vẻ đẹp bạch liên hoa trọn vẹn trong 3 ngày, nhìn bình sen nở rộ mà u mê con mắt - Ảnh 15
Đến ngày thứ ba, hoa sen bắt đầu lả tả rụng dần - Ảnh: FBNV

Việc cắm hoa sen không phức tạp nhưng việc giữ gìn được vẻ đẹp bền lâu của hoa thì khá là cầu kỳ. Với "bí kíp" đáng giá được chia sẻ ở bài viết trên, bạn sẽ có được một bình hoa sen bền đẹp, mang đến cho ngôi nhà sự tao nhã, duyên dáng.

Từ khóa:   mùa sen bí kíp cắm hoa cách cắm hoa sen tươi lâu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề