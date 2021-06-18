Cô gái Hà Nội tung bí kíp 'níu giữ' vẻ đẹp bạch liên hoa trọn vẹn trong 3 ngày, nhìn bình sen nở rộ mà u mê con mắt

Chia sẻ trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Phan Thủy đã chỉ cho hội chị em các "bí kíp" chọn sen cũng như cách cắm và giữ hoa được bền đẹp trọn 3 ngày. Cô nàng từng trải cho hay: "Mình thích cắm bạch liên vì giống sen khỏe, không phải ngâm dưỡng, dốc ngược hoa như các giống sen khác. Đặc biệt, hoa vừa đẹp vừa rất thơm và bền nữa".

Khi tháng 6 đến cũng là lúc mùa sen "gõ cửa", không ít các chị em phụ nữ chuẩn bị cho mình những bó sen thật đẹp để cắm bình, cắm lọ và trưng bày trong nhà. Không gian nhà bạn sẽ nổi bật bởi bình sen đẹp mộc mạc và tỏa hương thơm ngát. Song, ít ai biết được cách cắm hoa sen tươi lâu , giữ trọn vẹn vẻ đẹp của sen, nhất là sen trắng.

Về cách chọn sen, khi mua sen, bạn nhớ chọn sen loại hé miệng sáo, đa phần là nở được 2 lần. Bởi cô nàng cho hay: "Ở đầm, người ta sẽ cắt cả sen già và sen non. Sen già thì các cửa hàng hoa sẽ chọn hết, sen non búp sẽ được đưa ra chợ. Hoa sen cắt lúc chưa nở, hôm sau nữa mới nở và nở xong sẽ tàn luôn". Sau khi biết được cách chọn sen này, hội chị em trầm trồ và vui mừng với mẹo chọn sen khá "đắt giá".

Riêng bạch liên hoa, sau khi nhận bạn có thể cắm ngay, không cần ngâm dưỡng như các giống khác - Ảnh: FBNV

Lúc cắm, bạn cắt vát thân bằng dao, không dùng kéo dễ nát thân khiến sen hút nước kém hơn - Ảnh: FBNV

Trong lần nở đầu tiên, bạch liên hoa sẽ nở căng đẹp nhất, sau đó cả ngày sẽ cụp nhẹ. Nếu bạn cảm thấy nước giảm chút, bạn nên cho vài viên đá vào nước cắm hoa cũng giúp hoa tươi lâu hơn. Đồng thời, bạn xịt phun sương được cho hoa thì càng tốt.

Hoa sen 'hé' nhè nhẹ trong ngày đầu tiên - Ảnh: FBNV

Vào thời gian hoa nở lần 2, bạch liên hoa sẽ giữ phom vậy tới lúc lần lượt tự rụng cánh hết. Vậy nên, nếu bạn muốn đổi lọ hay thay đổi dáng cắm thì tranh thủ làm ngay sau khi nở lần 1.

Sang ngày thứ 2, hoa sen hơi cụp chút - Ảnh: FBNV

Đến ngày thứ 3, cánh sen bắt đầu héo và rụng nhiều hơn nhưng hoa thì vẫn nở căng phom, không cụp nhẹ.

Đến ngày thứ ba, hoa sen bắt đầu lả tả rụng dần - Ảnh: FBNV

Việc cắm hoa sen không phức tạp nhưng việc giữ gìn được vẻ đẹp bền lâu của hoa thì khá là cầu kỳ. Với "bí kíp" đáng giá được chia sẻ ở bài viết trên, bạn sẽ có được một bình hoa sen bền đẹp, mang đến cho ngôi nhà sự tao nhã, duyên dáng.