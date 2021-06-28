Mộc mạc, tối giản nhưng vô cùng độc đáo ngôi nhà kiểu Nhật của cặp đôi Hà Thành đẹp đến không thể rời mắt

Nhà đẹp 28/06/2021 18:30

Những ngôi nhà kiểu Nhật thường mang đến vẻ ngoài mộc mạc, thanh tịnh và nội thất tối giản. Song, phong cách thiết kế này lại vô cùng độc đáo, riêng biệt nên không ít người ưa chuộng và thích thú.

Khi nhắc đến kiến trúc Nhật Bản, người ta thường nghĩ đến những ngôi nhà với thiết kế độc đáo, mộc mạc, nội thất tối giản và không gian tầm trung, hiện đại.

 

Chia sẻ trong nhóm dành cho những người yêu nhà, với căn nhà chỉ rộng 59 mét vuông, bạn Nguyễn Minh Tuyến đã có thể sở hữu cho mình một không gian sống thoải mái, ấm áp và đủ tiện nghi cùng gia đình của mình.

 

Cô nàng chia sẻ: “Túp lều đơn sơ phong cách tối giản kiểu Nhật của vợ chồng mình. Mình từng sống bên Nhật một thời gian và vô cùng thích không gian sống của người Nhật. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngôi nhà luôn phảng phát chất điềm tĩnh, thiền định cùng những góc nhỏ riêng tư dành cho mỗi thành viên trong gia đình là mơ ước của mình”.

 

 

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Tuy diện tích nhỏ nhưng ngôi nhà thoáng mát và tràn ngập ánh sáng - Ảnh: FBNV
Mộc mạc, tối giản nhưng vô cùng độc đáo ngôi nhà kiểu Nhật của cặp đôi Hà Thành đẹp đến không thể rời mắt - Ảnh 2
Không gian phòng khách được sử dụng những gam màu đơn giản, kết hợp với nội thất tối giản mang tới vẻ đẹp nhẹ nhàng và ấn tượng - Ảnh: FBNV
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Ngôi nhà trang trí một vài chậu cây xanh - Ảnh: FBNV
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Phòng bếp và phòng khách được ngăn bởi một vách gỗ nhỏ - Ảnh: FBNV

 

Bởi người Nhật luôn hạn chế đồ đạc, nội thất nhưng ngôi nhà vẫn đảm bảo về sự tiện nghi và hiện đại. Với diện tích nhỏ, lối thiết kế tối giản và ấn tượng, ngôi nhà sở hữu không gian bếp và phòng khách được thiết kế những chiếc tủ âm và bàn thông minh.

 

 

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Diện tích nhỏ nên ti vi được gắn lên tường nhằm tiết kiệm không gian - Ảnh: FBNV

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Không gian bếp nhỏ gọn và dầy đủ tiện nghi - Ảnh: FBNV
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Phòng ngủ với tủ âm cánh trượt và giường bệt - Ảnh: FBNV

“Bàn có thể kéo ra khi cần, dùng xong có thể thu nhỏ như hình để làm bàn làm việc. Và phòng khách mình cũng không dùng sofa thay vào đó là bàn thấp và ngồi nệm. Siêu ấm cúng và có không gian cho bọn trẻ chơi”, cô nàng chia sẻ thêm.

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Để tiết kiệm không gian nhà, gia chủ chỉ bày trí một cái bàn nhỏ và vài tấm nệm để ngồi - Ảnh: FBNV
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Một góc thư giãn nhỏ trong ngôi nhà - Ảnh: FBNV

 

Nội thất trong nhà chủ yếu là gỗ với những vật dụng có gam màu tươi sáng và đường vân tự nhiên. Điển hình những sản phẩm như: cửa trượt shoji, chiếu tatami, đèn hộp... giúp không gian thoáng đã và rộng rãi hơn rất nhiều. Nét tối giản trong phong cách nội thất của xứ sở hoa anh đào không phải là sự nhàm chán, thiếu thốn mà nó luôn hướng đến tính tiện dụng cao.

 

 

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Bàn ăn kết hợp để làm bàn làm việc - Ảnh: FBNV
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Thiết kế một kệ sách nhiều ngăn và bố trí thêm cái ghế nhỏ dành một khoảng nhỏ để đọc sách - Ảnh: FBNV

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Ban đầy gió mát vào ban ngày lẫn ban đêm - Ảnh: FBNV

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Một không gian ngoài ban công cũng được gia chủ tận dụng để trồng những chậu hoa xinh - Ảnh: FBNV

 

Những phút giây đối mặt với áp lực từ công việc và cuộc sống, ngôi nhà chính là nơi mà bạn nghỉ ngơi, thư giãn và sạc lại năng lượng để sở hữu thần thái cho ngày thư thái. Đây cũng là một trong những mẫu nhà đẹp giúp bạn dễ dàng lên ý tưởng và tham khảo cho ngôi nhà trong tương lai của mình.

'Đã con mắt' trước căn bếp sang chảnh của người đẹp Hà Thành 'tiện nghi đầy đủ, cái gì cũng có'

'Đã con mắt' trước căn bếp sang chảnh của người đẹp Hà Thành 'tiện nghi đầy đủ, cái gì cũng có'

Mới đây, mẹ nội trợ Hà Thành khoe khéo không gian bếp đầy đủ tiện nghi, cùng các máy móc đa năng được sử dụng khiến nhiều người "mắt tròn, mắt dẹt" và ghen tị.

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