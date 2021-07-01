Trong quá trình xây dựng và thiết kế nội thất hiện nay, nhiều bạn trẻ có hơi hướng ưa chuộng những phong cách kiến trúc mang đậm chất Tây, đặc biệt là những nét đẹp kiến trúc Pháp tinh tế, nhẹ nhàng. Vậy nên, những ngôi nhà kiểu Pháp cũng là một nguồn cảm hứng cho nhiều người, tham khảo để có thêm ý tưởng xây dựng cho ngôi nhà của mình.

Mới đây, trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Nguyễn Phương Anh đã chia sẻ những hình ảnh về "ngôi nhà cổ" của mình. Cô nàng cho hay: "Với tình yêu dành cho kiến trúc Châu Âu và nhà phố cổ mà mình phải khoe ngay căn phòng 100m2 ngay mặt phố Nhà Thờ mà mình vừa làm xong trong những ngày Hà Nội giãn cách. Giá như hình ảnh có thể lột tả hết được cảm xúc khi bước vào căn phòng này, phần nhìn thôi là chưa đủ". Sau khi được chiêm ngưỡng ngôi nhà kiểu Pháp giữa trời Việt, nhiều người thốt lên "Bao kỉ niệm ở Anh ùa về","Như nhà của chính khách sang ở Việt Nam"...