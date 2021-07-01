'Xiêu lòng' ngôi nhà kiểu Pháp của gái độc thân thuộc hàng hiếm, 'mọc' ngay giữa phố cổ Hà Nội

Nhà đẹp 01/07/2021 18:30

Ai nấy đều phải lòng trước ngôi nhà kiểu Pháp đẹp cổ điển, thanh lịch và sang trọng nằm ở Hà Nội. Đây cũng là một trong những xu hướng xây nhà theo lối kiến trúc Châu Âu đang được rất nhiều người Việt ưa chuộng.

Trong quá trình xây dựng và thiết kế nội thất hiện nay, nhiều bạn trẻ có hơi hướng ưa chuộng những phong cách kiến trúc mang đậm chất Tây, đặc biệt là những nét đẹp kiến trúc Pháp tinh tế, nhẹ nhàng. Vậy nên, những ngôi nhà kiểu Pháp cũng là một nguồn cảm hứng cho nhiều người, tham khảo để có thêm ý tưởng xây dựng cho ngôi nhà của mình.

Mới đây, trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Nguyễn Phương Anh đã chia sẻ những hình ảnh về "ngôi nhà cổ" của mình. Cô nàng cho hay: "Với tình yêu dành cho kiến trúc Châu Âu và nhà phố cổ mà mình phải khoe ngay căn phòng 100m2 ngay mặt phố Nhà Thờ mà mình vừa làm xong trong những ngày Hà Nội giãn cách. Giá như hình ảnh có thể lột tả hết được cảm xúc khi bước vào căn phòng này, phần nhìn thôi là chưa đủ". Sau khi được chiêm ngưỡng ngôi nhà kiểu Pháp giữa trời Việt, nhiều người thốt lên "Bao kỉ niệm ở Anh ùa về","Như nhà của chính khách sang ở Việt Nam"...

kien truc dam chat tay'Xiêu lòng' ngôi nhà kiểu Pháp của gái độc thân thuộc hàng hiếm, 'mọc' ngay giữa phố cổ Hà Nội - Ảnh 2'Xiêu lòng' ngôi nhà kiểu Pháp của gái độc thân thuộc hàng hiếm, 'mọc' ngay giữa phố cổ Hà Nội - Ảnh 3
Toàn cảnh ngôi nhà khi chưa được tu sửa và thiết kế lại - Ảnh: FBNV

Ngôi nhà kiểu Pháp gây ấn tượng cho người nhìn bởi vẻ đẹp sang trọng, nhẹ nhàng và thanh lịch. Với gam màu chủ đạo là màu trắng, kết hợp với nội thất được trưng bày và lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng chút một. Đồng thời, toàn cảnh ngôi nhà trở nên hài hòa giữa màu sắc và ánh sáng tự nhiên.

kien truc dam chat tay 1
Ngôi nhà như một 'nàng thơ' Pháp - Ảnh: FBNV
kien truc dam chat tay 2
Nội thất khá nhiều nhưng được đặt khá gọn gàng và chỉn chu - Ảnh: FBNV
kien truc dam chat tay 3
Bộ sofa nhỏ gọn được bày trí sát tường - Ảnh: FBNV
kien truc dam chat tay 4
Những khung tranh mang đậm chất Tây - Ảnh: FBNV
kien truc dam chat tay 5
Bộ bàn ghế gỗ và đền chùm nhỏ gọn - Ảnh: FBNV
kien truc dam chat tay 6
Phòng bếp được thiết kế thêm kệ nhiều ngăn vừa tiết kiệm không gian vừa gọn gàng - Ảnh: FBNV
kien truc dam chat tay 7
Phòng vệ sinh - Ảnh: FBNV

Phòng ngủ là nơi gia chủ được thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc vất vả. Vậy nên, căn phòng như lược bớt đi những đồ nội thất không cần thiết, mang lại sự rườm rà, thay vào đó là sự tinh tế hơn trong việc sắp xếp hoa văn.

kien truc dam chat tay 8
Các gian phòng không cần vách ngăn để tiết kiệm diện tích - Ảnh: FBNV
kien truc dam chat tay 9
Phòng ngủ được sử dụng những gam màu sáng - Ảnh: FBNV
kien truc dam chat tay 10
Đèn chùm là điểm nhấn nổi bật của căn phòng này - Ảnh: FBNV
kien truc dam chat tay 11
Căn phòng tràn ngập ánh nắng và gió, mang lại cảm giác thoáng đãng và không bức bối - Ảnh: FBNV
kien truc dam chat tay 12
Kệ tủ đa năng - Ảnh: FBNV
kien truc dam chat tay 13
Ban công được đặt một bộ bàn ghế nhỏ và trồng nhiều cây hoa đa sắc màu - Ảnh: FBNV
kien truc dam chat tay 14
Góc sống ảo trong ngôi nhà - Ảnh: FBNV

Ngày nay, những ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc Pháp ngày càng được mọi người yêu thích bởi vẻ đẹp và sự đẳng cấp của nó. Đây cũng là một trong những mẫu nhà đẹp đậm chất Tây khiến nhiều người "phải lòng" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngôi nhà đẹp như resort, 'soái ca' điển trai khoe chốn bình yên bốn mùa hoa nở khiến hội chị em 'mê tít'

Ngôi nhà đẹp như resort, 'soái ca' điển trai khoe chốn bình yên bốn mùa hoa nở khiến hội chị em 'mê tít'

Với mẫu thiết kế nhà đẹp như những khu nghỉ dưỡng sang trọng và hiện đại, trai đẹp độc thân khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và dành "cơn mưa" lời khen.

Xem thêm
Từ khóa:   Phong cách Châu Âu mẫu nhà đẹp kiến trúc mang đậm chất Tây

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 50 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề