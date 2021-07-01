Ai nấy đều phải lòng trước ngôi nhà kiểu Pháp đẹp cổ điển, thanh lịch và sang trọng nằm ở Hà Nội. Đây cũng là một trong những xu hướng xây nhà theo lối kiến trúc Châu Âu đang được rất nhiều người Việt ưa chuộng.
- 'Đã con mắt' trước căn bếp sang chảnh của người đẹp Hà Thành 'tiện nghi đầy đủ, cái gì cũng có'
- Mẹ trẻ Đà Nẵng 'chất chơi’ trồng giàn cà chua 'bạch tuộc' đỏ au, mọng nước, cả nhà ăn hoài không hết
Trong quá trình xây dựng và thiết kế nội thất hiện nay, nhiều bạn trẻ có hơi hướng ưa chuộng những phong cách kiến trúc mang đậm chất Tây, đặc biệt là những nét đẹp kiến trúc Pháp tinh tế, nhẹ nhàng. Vậy nên, những ngôi nhà kiểu Pháp cũng là một nguồn cảm hứng cho nhiều người, tham khảo để có thêm ý tưởng xây dựng cho ngôi nhà của mình.
Mới đây, trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Nguyễn Phương Anh đã chia sẻ những hình ảnh về "ngôi nhà cổ" của mình. Cô nàng cho hay: "Với tình yêu dành cho kiến trúc Châu Âu và nhà phố cổ mà mình phải khoe ngay căn phòng 100m2 ngay mặt phố Nhà Thờ mà mình vừa làm xong trong những ngày Hà Nội giãn cách. Giá như hình ảnh có thể lột tả hết được cảm xúc khi bước vào căn phòng này, phần nhìn thôi là chưa đủ". Sau khi được chiêm ngưỡng ngôi nhà kiểu Pháp giữa trời Việt, nhiều người thốt lên "Bao kỉ niệm ở Anh ùa về","Như nhà của chính khách sang ở Việt Nam"...
Ngôi nhà kiểu Pháp gây ấn tượng cho người nhìn bởi vẻ đẹp sang trọng, nhẹ nhàng và thanh lịch. Với gam màu chủ đạo là màu trắng, kết hợp với nội thất được trưng bày và lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng chút một. Đồng thời, toàn cảnh ngôi nhà trở nên hài hòa giữa màu sắc và ánh sáng tự nhiên.
Phòng ngủ là nơi gia chủ được thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc vất vả. Vậy nên, căn phòng như lược bớt đi những đồ nội thất không cần thiết, mang lại sự rườm rà, thay vào đó là sự tinh tế hơn trong việc sắp xếp hoa văn.
Ngày nay, những ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc Pháp ngày càng được mọi người yêu thích bởi vẻ đẹp và sự đẳng cấp của nó. Đây cũng là một trong những mẫu nhà đẹp đậm chất Tây khiến nhiều người "phải lòng" ngay từ cái nhìn đầu tiên.