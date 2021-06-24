Ngôi nhà đẹp như resort, 'soái ca' điển trai khoe chốn bình yên bốn mùa hoa nở khiến hội chị em 'mê tít'

Với mong muốn thiên nhiên và con người hòa vào làm một, không ít người đã xây dựng những không gian xanh và thoáng mát tại ngôi nhà của mình. Song, ngôi nhà vẫn luôn giữ được nét hiện đại và thời thượng. Việc gần gũi với thiên nhiên giúp con người xóa đi căng thẳng mệt mỏi và thư giãn đầu óc sau những bộn bề của cuộc sống.

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Long Nguyễn đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà phủ kín cây xanh ngát và bốn mùa hoa nở của mình. Ngôi nhà vừa thoả mãn được đam mê sống hoà mình với thiên nhiên vừa mang lại một môi trường làm việc vô cùng lý tưởng.



Lối đi vào nhà được trồng nhiều loại cây xanh - Ảnh: FBNV

Xung quanh đều cũng ngập trong ánh đèn vào ban đêm - Ảnh: FBNV

Ngôi nhà rực rỡ và nội bật không gian xanh của thiên nhiên và ban ngày - Ảnh: FBNV

Gia chủ bài trí và sắp xếp tiểu cảnh tỉ mỉ và tinh tế trong từng góc vườn - Ảnh: FBNV

Là một người vô cùng yêu thích thiên nhiên, anh chàng khá tâm đắc và dành rất nhiều tâm huyết để thiết kế khu vườn của mình. Có thể thấy, chủ nhân của ngôi nhà bài trí, sắp xếp tiểu cảnh từng góc vườn để có thể thoải mái và thư giãn. Lối đi từ ngoài vào cũng được bài trí hợp lý và kết hợp thêm hệ đèn để vào ban đêm. Vậy nên, không gian khu vườn cũng có trở thành nơi gia chủ cùng người thân, hay bạn bè tụ tập mở tiệc.



Trước nhà là một khoảng sân phủ kín màu xanh của thiên nhiên - Ảnh: FBNV

Cây xanh được tận dụng trồng ở lối đi - Ảnh: FBNV

Không gian để mở tiệc ngoài trời - Ảnh: FBNV

Với mong muốn được gắn kết mọi người với nhau và gắn kể với thiên nhiên, anh chàng sử dụng hệ cửa kính lớn từ nhà nhìn ra vườn để tạo cảm giác kết nối giữa hai không gian.



Gia chủ còn bày trí một bàn ăn nhỏ gọn để có thể thưởng thức những bữa ăn ở ngoài trời - Ảnh: FBNV Nơi làm việc có thể ngắm cảnh thiên nhiên bên ngoài - Ảnh: FBNV Nơi nghỉ ngơi và đọc sách cũng mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên - Ảnh: FBNV

Tận dụng cách khai thác thiên nhiên triệt để, mẫu nhà này có thể giúp bạn có những ý tưởng đưa công trình của mình "hòa" vào thiên nhiên một cách thẩm mỹ và có hiệu quả cao.