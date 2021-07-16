Đôi vợ chồng mang cả 'không gian xanh' vào trong ngôi nhà nho nhỏ của mình

Việc gia chủ đem thiên nhiên vào ngôi nhà có diện tích nhỏ không còn đáng lo ngại và khó khăn. Nếu bạn thiết kế nội thất kết hợp khéo léo với thiên nhiên thì bạn sẽ có ngay một "không gian xanh" lý tưởng và đáng mơ ước. Đưa thiên nhiên vào không gian sống chính là lựa chọn lý tưởng mà những người yêu thiên nhiên không thể bỏ qua.

Trong hội những người "Nghiện nhà", bạn có biệt danh là Junlie Phạm đã chia sẻ những hình ảnh về căn hộ có diện tích tầ 58 mét vuông của mình. Cô nàng cho hay: "Hai vợ chồng không dư dả tài chính, nên sau khi hỏi giá các nơi thiết kế nội thất thì quyết định tự làm cho nó tiết kiệm. Ban đầu, căn nhà này đã được trang bị sẵn đầy đủ bếp và nhà vệ sinh nên hai vợ chồng chỉ đụng tới phòng ngủ và phòng khách. Cách thiết kế luôn phải linh hoạt theo không gian diện tích nhỏ này".



Không gian căn hộ được bày trí các đồ nội thất nhỏ gọn - Ảnh: FBNV Không gian căn hộ tràn ngập thiên nhiên - Ảnh: FBNV Những chậu cây nhỏ cũng được trang trí trên những kệ tủ - Ảnh: FBNV Góc làm việc rộng rãi và đầy đủ ánh sáng - Ảnh: FBNV Phòng ngủ thoáng đãng với cửa sổ sát bên - Ảnh: FBNV Phòng khách không bị ngăn cách với phòng bếp, tiết kiệm không gian sinh hoạt - Ảnh: FBNV

Theo như chia sẻ của cô nàng, đồ nội thất trong ngôi nhà được trang bị tầm khoảng 6 triệu đồng. Đa số, các thiết kế và cách trang trí không gian phòng được "góp nhặt" và tham khảo ý tưởng trên các trang mạng xã hội. "Quan trọng là hai vợ chồng được trải nghiệm cảm giác vừa mệt vừa háo hức chạy khắp thành phố kiếm từng món đồ và tìm xưởng chịu nhận nhỏ lẻ. Nhà có diện tích khiêm tốn nên mình hạn chế mấy đồ cồng kềnh như bàn ghế sofa. Hai vợ chồng tự sắp xếp nội thất bằng cây xanh. Cảm giác thật thích khi quan sát sự sống phát triển mỗi ngày trong nhà nhờ cây", cô nàng chia sẻ thêm.

Những chậu cây nhỏ xung quanh nhà - Ảnh: FBNV Kệ được thiết kế theo dáng cây độc đáo và sáng tạo - Ảnh: FBNV

Đối với những mẫu nhà biết kết hợp khéo léo với thiên nhiên còn thể hiện lối sống mở và giúp gia chủ tận hưởng cuộc sống một cách hoàn hảo nhất.