Chắt chiu 5 năm trời, đôi vợ chồng Hà Thành tậu ngay cơ ngơi sang chảnh như 'khách sạn 5 sao'

Trong hội dành cho những người nghiện nhà", bạn Nguyễn Lan Anh đã chia sẻ về tổ ấm nhỏ của mình tọa lạc tại Hà Nội. Cô nàng cho hay: "Ngôi nhà là thành quả chắt chiu sau 5 năm phấn đấu, có lẽ chưa có gì to tát so với nhiều gia đình. Nhưng mỗi sáng mở mắt ra, nhìn thấy từng tia nắng len lỏi vào trong nhà, thấy lần đầu tiên mình có phòng làm việc riêng để tha hồ làm điều mình thích, thấy mấy bố con đùa nhau vui vẻ,.. là tim mình như ngập tràn ánh nắng. Chẳng phải kiến trúc sư nhưng vẫn ngồi vẽ ước mơ ra giấy, tưởng tượng như thật, rất chi tiết về phong cách thiết kế và nội thất trong nhà".

Đây là một căn hộ thông tầng, được thiết kế và trang bị đầy đủ tiện nghi, hiện đại và tốt nhất hiện nay. Không chỉ mang lại vẻ ngoài thanh lịch, mà căn hộ còn mang đến cho gia chủ một cảm giác thông thoáng và sảng khoái.