Chắt chiu 5 năm trời, đôi vợ chồng Hà Thành tậu ngay cơ ngơi sang chảnh như 'khách sạn 5 sao'

Nhà đẹp 13/07/2021 12:30

Căn hộ với thiết kế thanh lịch, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi khiến ai nấy đều không khỏi thích thú và dành lời khen tặng cho gia chủ.

Trong hội dành cho những người nghiện nhà", bạn Nguyễn Lan Anh đã chia sẻ về tổ ấm nhỏ của mình tọa lạc tại Hà Nội. Cô nàng cho hay: "Ngôi nhà là thành quả chắt chiu sau 5 năm phấn đấu, có lẽ chưa có gì to tát so với nhiều gia đình. Nhưng mỗi sáng mở mắt ra, nhìn thấy từng tia nắng len lỏi vào trong nhà, thấy lần đầu tiên mình có phòng làm việc riêng để tha hồ làm điều mình thích, thấy mấy bố con đùa nhau vui vẻ,.. là tim mình như ngập tràn ánh nắng. Chẳng phải kiến trúc sư nhưng vẫn ngồi vẽ ước mơ ra giấy, tưởng tượng như thật, rất chi tiết về phong cách thiết kế và nội thất trong nhà".

Đây là một căn hộ thông tầng, được thiết kế và trang bị đầy đủ tiện nghi, hiện đại và tốt nhất hiện nay. Không chỉ mang lại vẻ ngoài thanh lịch, mà căn hộ còn mang đến cho gia chủ một cảm giác thông thoáng và sảng khoái.

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Phòng khách tràn ngập ánh nắng mặt trời - Ảnh: FBNV
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Những vật liệu chủ yếu là gõ như kệ gỗ, sàn gỗ,... - Ảnh: FBNV

Căn hộ có thiết kế thông tầng độc đáo và không gian khá rộng rãi như cầu thang được thiết kế tinh tế, không gian mở với cửa kính cường lực để tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên từ bên ngoài chiếu vào.

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Không gian mở với cửa kính cường lực để tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên - Ảnh: FBNV
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Cầu thang được thiết kế tinh tế và khép kín - Ảnh: FBNV
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Không gian bếp của căn hộ - Ảnh: FBNV
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Bàn ăn được bày trí đối diện không gian phòng khách - Ảnh: FBNV

Ở tầng trệt, căn hộ sẽ bao gồm phòng khách và phòng bếp, các phòng còn lại đều nằm ở tầng trên. Chất liệu làm nên căn hộ của gia chủ này đều thuộc hạng cao cấp như: Gỗ, đá granite, thép không gỉ… Vậy nên, căn hộ mang đến một không gian sinh sống và phát triển vô cùng an toàn cho các thành viên trong gia đình.

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Phòng làm việc và thư giãn của gia chủ - Ảnh: FBNV
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Phòng ngủ dành cho con trẻ với gam màu sáng sủa và trang trí dễ thương - Ảnh: FBNV
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Phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên - Ảnh: FBNV
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Phòng ngủ của người lớn - Ảnh: FBNV 
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Không gian bên ngoài được bày trí tối giản, mang lại cảm giác ấm cúng cho căn hộ - Ảnh: FBNV
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Phòng tắm cực 'chill', thích hợp để gia chủ thư giãn - Ảnh: FBNV

Với những căn hộ trên cao, gia chủ luôn được tận hưởng tầm nhìn đẹp, mang đến cảm giác thoải mái và thư giãn. Đây cũng là một trong những thiết kế xây dựng cho căn hộ trở nên ấm cúng, đầy đủ tiện nghi và hiện đại.

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