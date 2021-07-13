Chắt chiu 5 năm trời, đôi vợ chồng Hà Thành tậu ngay cơ ngơi sang chảnh như 'khách sạn 5 sao'

Căn hộ với thiết kế thanh lịch, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi khiến ai nấy đều không khỏi thích thú và dành lời khen tặng cho gia chủ.
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Trong hội dành cho những người nghiện nhà", bạn Nguyễn Lan Anh đã chia sẻ về tổ ấm nhỏ của mình tọa lạc tại Hà Nội. Cô nàng cho hay: "Ngôi nhà là thành quả chắt chiu sau 5 năm phấn đấu, có lẽ chưa có gì to tát so với nhiều gia đình. Nhưng mỗi sáng mở mắt ra, nhìn thấy từng tia nắng len lỏi vào trong nhà, thấy lần đầu tiên mình có phòng làm việc riêng để tha hồ làm điều mình thích, thấy mấy bố con đùa nhau vui vẻ,.. là tim mình như ngập tràn ánh nắng. Chẳng phải kiến trúc sư nhưng vẫn ngồi vẽ ước mơ ra giấy, tưởng tượng như thật, rất chi tiết về phong cách thiết kế và nội thất trong nhà".
Đây là một căn hộ thông tầng, được thiết kế và trang bị đầy đủ tiện nghi, hiện đại và tốt nhất hiện nay. Không chỉ mang lại vẻ ngoài thanh lịch, mà căn hộ còn mang đến cho gia chủ một cảm giác thông thoáng và sảng khoái.
Căn hộ có thiết kế thông tầng độc đáo và không gian khá rộng rãi như cầu thang được thiết kế tinh tế, không gian mở với cửa kính cường lực để tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên từ bên ngoài chiếu vào.
Ở tầng trệt, căn hộ sẽ bao gồm phòng khách và phòng bếp, các phòng còn lại đều nằm ở tầng trên. Chất liệu làm nên căn hộ của gia chủ này đều thuộc hạng cao cấp như: Gỗ, đá granite, thép không gỉ… Vậy nên, căn hộ mang đến một không gian sinh sống và phát triển vô cùng an toàn cho các thành viên trong gia đình.
Với những căn hộ trên cao, gia chủ luôn được tận hưởng tầm nhìn đẹp, mang đến cảm giác thoải mái và thư giãn. Đây cũng là một trong những thiết kế xây dựng cho căn hộ trở nên ấm cúng, đầy đủ tiện nghi và hiện đại.