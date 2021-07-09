Chỉ là một 'vỏ sắt', chàng trai 'biến hóa' thành ngôi nhà lưu động, từng được ca sĩ Nhật Tinh Anh ghé thăm

Bất cứ ai có niềm đam mê đi du lịch tự túc đều cảm thấy hứng thú và quan tâm tới những ngôi nhà lưu độn g. Những ngôi nhà trên xe tuy bất tiện bề không gian, nhưng ngôi nhà vẫn đảm bảo được những điều kiện sinh hoạt và đầy đủ tiện nghi.

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Trung Lam đã khoe khéo ngôi nhà lưu động của mình đang được tọa lạc tại sau vườn nhà tại tiểu bang California. Anh chàng chia sẻ rằng: "Nhà lưu động Airstream khoảng 22 mét vuông này mình mua lại 1 năm trước chỉ còn giữ lại được bên ngoài vỏ sắt, bên trong không nội thất. Giá mua là 250 triệu và bỏ vào 500 triệu để cải tạo lại toàn bộ nội thất 100% từ bếp, phòng tắm, sàn nhà và tất cả dụng cụ cũng như trang trí".

Ngôi nhà 'đón nắng' vào mỗi sáng - Ảnh: FBNV Ngôi nhà rực rỡ ánh đèn vào ban đêm - Ảnh: FBNV Toàn cảnh của ngôi nhà lưu động ở phía trong - Ảnh: FBNV Phòng ngủ trong ngôi nhà lưu động - Ảnh: FBNV Không gian bếp gọn gàng và ngăn nắp - Ảnh: FBNV Phòng tắm sáng sủa và gọn gàng trong ngôi nhà lưu động - Ảnh: FBNV

Tuy diện tích khiêm tốn, nhưng ngôi nhà được trang bị đồ nội thất chất lượng cao, đầy đủ tiện nghi như nhà bếp, khu giải trí và phòng ngủ rộng rãi. Anh chàng cũng xây thêm sàn gỗ và mái hiên trồng giàn leo chanh để tạo thêm không khí thoải mái và thân thiện hơn.

Một chiếc ghế treo ngoài hiên để thư giãn và hít thở khí trời vào những ngày nắng đẹp - Ảnh: FBNV Lò sưởi nho nho nhỏ những ngày đông giá rét - Ảnh: FBNV Góc đọc sách và thư giãn của gia chủ - Ảnh: FBNV Một chiếc tủ lạnh được đặt một góc trong không gian bếp - Ảnh: FBNV

Theo như chia sẻ của gia chủ, nam ca sĩ Nhật Tinh Anh ghé thăm và dành lời khen ngợi cho ngôi nhà lưu động vừa xinh đẹp vừa đầy đủ tiện nghi của mình. Nam ca sĩ cũng không quên check-in ngay tại ngôi nhà độc đáo này lên trang cá nhân Facebook của mình.

Ngôi nhà từng được ca sĩ Nhật Tinh Anh ghé chơi - Ảnh: FBNV

Hiện tại, ngôi nhà lưu động được cho thuê khoảng 2 triệu một đêm. Song, mỗi khi gia chủ muốn phiêu lưu ở một nơi nào đó, anh chàng vẫn dùng ngôi nhà lưu động đầy tiện lợi này.