'Chếnh choáng' với ngôi nhà đẹp như khách sạn 5 sao, ngàn góc ‘sống ảo’ lung linh của chị đẹp Hà Thành

Hiện nay, xu hướng tân cổ điển bắt đầu trở bên phổ biến, quen thuộc người Việt Nam. Phong cách này mang đến cho ngôi nhà một vẻ đẹp quý phái, sang trọng và không bao giờ là lỗi mốt.

Mới đây, trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, nhiều người không khỏi choáng ngợp với ngôi nhà mang hơi hướng của phong cách Tân cổ điển toạ lạc tại Sài Gòn. Ngôi nhà được sơn với màu chủ đạo là màu vàng kem, hay còn champagne, tạo cảm giác ấm áp, dịu nhẹ. Đồng thời, tông màu này mang sắc ánh kim này cũng khiến không gian trông lung linh hơn hẳn và cho phép gia chủ chọn đủ loại phong cách trang trí khác nhau.

Cô nàng Nguyễn Bảo Nghi - gia chủ của ngôi nhà theo đang theo “trend” này cho hay: “Nhà em nằm ở khu biệt thự phía Nam Sài Gòn, được bố trí dự án 1 trệt, 2 lầu nên em phân chia bố cục ra thành 3 phòng ngủ. Cũng như mọi căn khác, tầng trệt có phòng khách bếp, với tầng 2 vợ chồng em ưu tiên dành trọn tầng này cho phòng ngủ master, tầng 3 được chia làm 2 phòng ngủ nhỏ cho bố mẹ cùng các con”.

Với lợi thế diện tích của ngôi nhà khá rộng và thoáng đãng, phong cách Tân cổ điển này thực sự phù hợp và tô điểm cho ngôi nhà thêm phần sang trọng và lộng lẫy rất nhiều.

Đây là một trong những mẫu nhà đẹp đáng để mọi gia chủ thao khảo để xây dựng hay tân trang cho tổ ấm của mình trong tương lai.