Nghiện đồ gốm ‘không lối thoát’, mẹ Hà Nội xây nhà ‘phủ’ sứ chuẩn phong cách Địa Trung Hải đẹp hút hồn

Nhà đẹp 06/07/2021 18:30

Ngôi nhà gốm toạ lạc tại thủ đô Hà Nội có phong cách thiết kế vô cùng độc đáo và lạ mắt khiến nhiều người trầm trồ và không khỏi ngưỡng mộ.

Thiết kế và bài trí nội thất của mỗi căn nhà luôn thể hiện được mắt thẩm mỹ của gia chủ. Các vật phẩm dùng để trang trí nhà cửa cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến sở thích, cảm xúc của mỗi thành viên trong gia đình. Cũng giống như mẹ Hà Nội - Nguyễn Thị Thu Hằng cũng vậy, ngôi nhà được xây dựng và thiết kế dựa trên sở thích, ưa chuộng xu hướng nội thất bằng các vật phẩm gốm sứ sang trọng và hoa văn đẹp mắt.

 

Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, Thu Hằng chia sẻ những bức ảnh về ngôi nhà gốm của mình. Cô tâm sự: “Bao năm nay, em vẫn có một niềm đam mê duy nhất là gốm. Từ ngày 2 vợ chồng còn chưa có gì trong tay, em đã mơ về "ngôi nhà gốm" và những đứa trẻ. Cũng cơ duyên cho em lấy được ông chồng "nghiện gốm" giống em, dành cả ba chục năm cuộc đời cho gốm, ăn ngủ cùng gốm. Hai vợ chồng em ấp ủ mơ ước này hơn 2 chục năm thì bắt tay vào hiện thực hoá giấc mơ ấy”.

 

ngoi nha gom
Toàn cảnh nhà gốm của mẹ Hà Thành - Ảnh: FBNV
ngoi nha gom 1

Hoa văn trang trí theo phong cách Địa Trung Hải - Ảnh: FBNV

ngoi nha gom 2
Hai bên tường cũng được thiết kế và trang trí gốm xung quanh - Ảnh: FBNV
ngoi nha gom 2
Khoảnh sân nho nhỏ tràn ngập cây xanh và hoa nở rực rỡ - Ảnh: FBNV

ngoi nha gom 3
Các khoảng tường đều được ốp gốm với hoa văn độc đáo và sáng tạo - Ảnh: FBNV

 

“Sau hơn 3 năm thi công, ngôi nhà hạnh phúc của chúng em hoàn thành. Từng góc nhỏ, từng mảng tường vợ chồng em đều dồn hết tâm huyết bày trí, tự tay làm từng mảnh mosaic gốm cho ngôi nhà mình. Giờ thì ngôi nhà đã hoàn thành được hơn 3 năm, lúc nào ở nhà em cũng cảm giác như mình lạc vào một vườn hoa”, cô nàng chia sẻ thêm. 

 

ngoi nha gom 4
'Túp lều lý tưởng' nơi mỗi tối sau bữa ăn gia đình em xum vầy ngồi uống trà ăn quả - Ảnh: FBNV
ngoi nha gom 6
Không gian phòng ăn - Ảnh: FBNV
ngoi nha gom 7
Phòng vệ sinh rộng rãi và thoáng đãng - Ảnh: FBNV
ngoi nha gom 8
Một phòng vệ sinh khác cũng được trang trí gốm trong ngôi nhà - Ảnh: FBNV
ngoi nha gom 9
Góc làm việc - Ảnh: FBNV
ngoi nha gom 10
Hồ bơi được xây trong sân nhà - Ảnh: FBNV

 

Ngôi nhà không chỉ để thể hiện quan điểm thẫm mỹ, phong cách sống, cá tính của bạn mà còn để lại ấn tượng đầu tiên trong lòng các vị khách khi tham quan chúng. Vậy nên, đây cũng là một trong những mẫu nhà đẹp đáng để bạn tham khảo cho ngôi nhà trong tương lai của mình.

Ngôi nhà đẹp như resort, 'soái ca' điển trai khoe chốn bình yên bốn mùa hoa nở khiến hội chị em 'mê tít'

Ngôi nhà đẹp như resort, 'soái ca' điển trai khoe chốn bình yên bốn mùa hoa nở khiến hội chị em 'mê tít'

Với mẫu thiết kế nhà đẹp như những khu nghỉ dưỡng sang trọng và hiện đại, trai đẹp độc thân khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và dành "cơn mưa" lời khen.

Xem thêm
Từ khóa:   ngôi nhà gốm cách trang trí đẹp decor nhà

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'