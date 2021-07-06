Nghiện đồ gốm ‘không lối thoát’, mẹ Hà Nội xây nhà ‘phủ’ sứ chuẩn phong cách Địa Trung Hải đẹp hút hồn

Thiết kế và bài trí nội thất của mỗi căn nhà luôn thể hiện được mắt thẩm mỹ của gia chủ. Các vật phẩm dùng để trang trí nhà cửa cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến sở thích, cảm xúc của mỗi thành viên trong gia đình. Cũng giống như mẹ Hà Nội - Nguyễn Thị Thu Hằng cũng vậy, ngôi nhà được xây dựng và thiết kế dựa trên sở thích, ưa chuộng xu hướng nội thất bằng các vật phẩm gốm sứ sang trọng và hoa văn đẹp mắt.

Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, Thu Hằng chia sẻ những bức ảnh về ngôi nhà gốm của mình. Cô tâm sự: “Bao năm nay, em vẫn có một niềm đam mê duy nhất là gốm. Từ ngày 2 vợ chồng còn chưa có gì trong tay, em đã mơ về "ngôi nhà gốm" và những đứa trẻ. Cũng cơ duyên cho em lấy được ông chồng "nghiện gốm" giống em, dành cả ba chục năm cuộc đời cho gốm, ăn ngủ cùng gốm. Hai vợ chồng em ấp ủ mơ ước này hơn 2 chục năm thì bắt tay vào hiện thực hoá giấc mơ ấy”.

Toàn cảnh nhà gốm của mẹ Hà Thành - Ảnh: FBNV Hoa văn trang trí theo phong cách Địa Trung Hải - Ảnh: FBNV

Hai bên tường cũng được thiết kế và trang trí gốm xung quanh - Ảnh: FBNV

Khoảnh sân nho nhỏ tràn ngập cây xanh và hoa nở rực rỡ - Ảnh: FBNV

Các khoảng tường đều được ốp gốm với hoa văn độc đáo và sáng tạo - Ảnh: FBNV

“Sau hơn 3 năm thi công, ngôi nhà hạnh phúc của chúng em hoàn thành. Từng góc nhỏ, từng mảng tường vợ chồng em đều dồn hết tâm huyết bày trí, tự tay làm từng mảnh mosaic gốm cho ngôi nhà mình. Giờ thì ngôi nhà đã hoàn thành được hơn 3 năm, lúc nào ở nhà em cũng cảm giác như mình lạc vào một vườn hoa”, cô nàng chia sẻ thêm.

'Túp lều lý tưởng' nơi mỗi tối sau bữa ăn gia đình em xum vầy ngồi uống trà ăn quả - Ảnh: FBNV Không gian phòng ăn - Ảnh: FBNV Phòng vệ sinh rộng rãi và thoáng đãng - Ảnh: FBNV Một phòng vệ sinh khác cũng được trang trí gốm trong ngôi nhà - Ảnh: FBNV Góc làm việc - Ảnh: FBNV Hồ bơi được xây trong sân nhà - Ảnh: FBNV

Ngôi nhà không chỉ để thể hiện quan điểm thẫm mỹ, phong cách sống, cá tính của bạn mà còn để lại ấn tượng đầu tiên trong lòng các vị khách khi tham quan chúng. Vậy nên, đây cũng là một trong những mẫu nhà đẹp đáng để bạn tham khảo cho ngôi nhà trong tương lai của mình.