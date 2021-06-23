Chán nước ép cần tây, hội chị em rần rần "rủ nhau" trồng cỏ lúa mì, loại nước ép này có gì mà hot đến vậy?

Dạo gần đây, hội chị em thường "truyền tai" nhau cách trồng cỏ lúa mì bởi đây là một loại cây chứa nhiều chất dinh dưỡng, dễ trồng và tiết kiệm không gian trong ngôi nhà. Ngoài ra, cỏ lúa mì còn có công dụng bồi dưỡng, tăng cường sức khỏe, chống lão hóa cho con người. Giúp kiểm soát cholesterol, làm chậm sự tiến triển của bệnh ung thư hay giảm viêm.

Giống như bao phụ nữ khác, mẹ nội trợ Đan Vy sống ở Buôn Ma Thuật cũng luôn lo lắng và quan tâm về sức khỏe của mình. Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", cô nàng tâm sự: "Cuối năm ngoái, một biến cố lớn đến với mình. Sau đợt đó, tự cảm thấy cơ thể xuống cấp trầm trọng, lại còn thèm ăn vô tội vạ. Mình bắt đầu lo lắng và lao vào tìm hiểu những thực phẩm chăm sóc bồi bổ cho cơ thể, thì phát hiện ra cần tây và cỏ lúa mì là những thực phẩm dễ tìm, dễ trồng và uống nước ép hay sinh tố từ nó, mới nhận ra vị cũng rất dễ chịu luôn".