Chán nước ép cần tây, hội chị em rần rần "rủ nhau" trồng cỏ lúa mì, loại nước ép này có gì mà hot đến vậy?

Nhà đẹp 23/06/2021 06:30

Không gian sân thượng hay ban công nho nhỏ cũng là nơi cho các mẹ nội trợ tận dụng để trồng rau xanh và sạch cho gia đình của mình. Trong đó, không ít người "rủ nhau" trồng cỏ lúa mì để ép lấy nước uống.

Dạo gần đây, hội chị em thường "truyền tai" nhau cách trồng cỏ lúa mì bởi đây là một loại cây chứa nhiều chất dinh dưỡng, dễ trồng và tiết kiệm không gian trong ngôi nhà. Ngoài ra, cỏ lúa mì còn có công dụng bồi dưỡng, tăng cường sức khỏe, chống lão hóa cho con người. Giúp kiểm soát cholesterol, làm chậm sự tiến triển của bệnh ung thư hay giảm viêm.

Giống như bao phụ nữ khác, mẹ nội trợ Đan Vy sống ở Buôn Ma Thuật cũng luôn lo lắng và quan tâm về sức khỏe của mình. Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", cô nàng tâm sự: "Cuối năm ngoái, một biến cố lớn đến với mình. Sau đợt đó, tự cảm thấy cơ thể xuống cấp trầm trọng, lại còn thèm ăn vô tội vạ. Mình bắt đầu lo lắng và lao vào tìm hiểu những thực phẩm chăm sóc bồi bổ cho cơ thể, thì phát hiện ra cần tây và cỏ lúa mì là những thực phẩm dễ tìm, dễ trồng và uống nước ép hay sinh tố từ nó, mới nhận ra vị cũng rất dễ chịu luôn"

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Một khay cỏ lá mì xanh mướt chuẩn bị được thu hoạch - Ảnh: FBNV


"Mình không có ý thần thánh một loại thực phẩm nào cả. Tất nhiên là không có một loại thuốc hay thực phẩm nào có thể thay thế hoàn toàn cho chế độ ăn uống điều độ và luyện tập thể dục thường xuyên. Song, nước ép cỏ lúa mì cung cấp đầy đủ dưỡng chất tinh khiết nhất cho cơ thể và giúp cải thiện và tăng cường sức khỏe", cô nàng chia sẻ thêm.

 

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Những khay cỏ lúa mì tự trồng xanh tươi mơn mởn tại nhà - Ảnh: FBNV
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Cỏ lúa mì khi gia chủ thu hoạch - Ảnh: FBNV

Do cỏ lúa mì là loại thực phẩm có khá nhiều chất dinh dưỡng cần thiết, nên không ít các mẹ nội trợ lo ngại về cách chế biến làm sao mà vẫn đảm bảo được lượng dưỡng chất có trong loại thảo dược này. Vậy nên, cách tốt nhất chính là chế biến nước ép cỏ lúa mì bằng máy xay sinh tố cực kì đơn giản và hiệu quả cao. 

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Nước ép cỏ lúa mì cũng thích hợp dùng với bánh mì cho các bữa sáng - Ảnh: FBNV
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Nước ép xanh ngắt từ cỏ - Ảnh: FBNV
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Bánh mì gối màu xanh từ cỏ lúa mì - Ảnh: FBNV

Không chỉ bồi bổ cho mình các loại thức ăn và nước uống làm từ cỏ lúa mì, bạn còn phải kết hợp thêm chế độ ăn uống điều độ và luyện tập thể dục thường xuyên. Như vậy, cơ thể mới hấp thụ, cải thiện và tăng cường sức khỏe một cách hiệu quả và tốt nhất.

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