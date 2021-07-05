Chàng trai Hà Thành ‘trùng tu’ phòng trọ cũ rích, được một cư dân mạng ngưỡng mộ và ‘thưởng nóng’ 3 triệu đồng

Nhắc đến những căn phòng trọ , người ta thường nghĩ đến những không gian chật hẹp và thiếu sức sống. Tuy nhiên, nếu bạn chịu đầu tư, tính toán cách bày trí một xíu thì bạn hoàn toàn có ngay một căn trọ mang đến cảm giác an toàn, dễ chịu và thoáng đãng. Không chỉ trở nên khác biệt, phòng trọ có thể đáp ứng những yêu cầu tiện nghi và mang tính thẩm mỹ mà gia chủ luôn mong muốn.

Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Hoàng Đạt đã chia sẻ những bức ảnh về căn phòng trọ có diện tích khoảng 12 mét vuông. Tuy diện tích nhỏ, nhưng chàng trai không khỏi làm nhiều người choáng ngợp bởi cách bày trí và sắp xếp vô cùng gọn gàng, độc đáo và đầy đủ tiện nghi. Chàng trai "bông đùa" với mọi người rằng: "Em chưa có nhà, nên em không nghiện nhà được. Em chỉ có căn phòng trọ 12 mét vuông thì có được nghiện trọ không nhỉ?", khiến ai nấy cũng đều phì cười trước sự hài hước và dễ thương của anh chàng này.

Toàn cảnh căn phòng trọ vỏn vẹn 12 mét vuông - Ảnh: FBNV Cách gian phòng sinh hoạt được bày trí hợp lý - Ảnh: FBNV Thay vì sử dụng tủ đồ thì anh chàng tận dụng giá treo để tiết kiệm không gian cho căn nhà - Ảnh: FBNV Một góc kệ nhiều tầng để đồ và trang trí vật dụng khá độc đáo và bắt mắt - Ảnh: FBNV Góc bàn với chiếc đàn violet đầy sang chảnh - Ảnh: FBNV Không gian làm việc hướng ra cửa sổ sáng sủa và đầy gió - Ảnh: FBNV Gian phòng nhìn từ ngoài cửa vào - Ảnh: FBNV Căn phòng rực rỡ ánh đèn vào ban đêm - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, anh chàng còn tận dụng cả không gian ban công để làm nơi nấu nướng và trồng kha khá chậu cây xanh tươi bên ngoài. Vậy nên, căn phòng trọ đơn điệu, nhàm chán, ngột ngạt đã trở nên đa sắc màu, tràn đầy sức sống và khiến gia chủ muốn nhanh chóng trở về nhà sau một ngày dài làm việc.

Ban công trồng nhiều chậu cây nhỏ - Ảnh: FBNV

Góc nấu nướng đầy sắc màu của chàng trai - Ảnh: FBNV

Sau khi được đăng tải, Bài viết nhận được rất nhiều tương tác và bình luận tích cực bởi mọi người đều dành lời khen cho phong cách tân trang phòng trọ của chàng trai này. Tuy nhiên, một cư dân mạng đã không ngần ngại hỏi thẳng số tài khoản để “thưởng nóng” với số tiền là 3 triệu cho anh chàng này: “Nhà đẹp quá! Em có thể cho anh xin số tài khoản để chuyển khoản ủng hộ em được không? Rất quý những người như em”. Tuy số tiền không quá lớn và thực hư không rõ anh chàng có nhận được tiền hay không nhưng hành động này đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên và trầm trồ không ngớt.

Một cư dân mạng đã liền tay chuyển khoản ngay cho chàng trai - Ảnh: chụp màn hình

Với những căn phòng trọ ẩm thấp và nhỏ hẹp, bạn không còn lo ngại về cách trang trí và sắp xếp để biến hóa không gian sống của bạ trở nên xinh đẹp, rộng rãi và thoáng mát hơn. Đây là một trong những căn trọ mà bạn có thể tham khảo, xây dựng một nơi ý tưởng cho riêng mình.