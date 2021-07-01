Nữ blogger xinh đẹp cùng thú vui picnic trong mùa dịch trên sân thượng, vậy mà cũng chill ra phết

Bị 'trói chân' ở nhà do dịch bệnh, nữ blogger xinh đẹp đã đưa gia đình đi picnic trên... sân thượng nhà mình, vừa vui lại còn đảm bảo an toàn sức khỏe.

Vũ Minh Điệp là một travel blogger khá có tiếng trong cộng đồng mê dịch chuyển. Dù đã lập gia đình và có một con nhỏ, Minh Điệp luôn bị cảm giác "cuồng chân" bởi "máu du lịch của mình". Gia đình nhỏ của Minh Điệp hiện tại đang sống tại TPHCM - Ảnh: FBNV Hơn một tháng trở lại đây, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều chuyển biến xấu, cũng như nhiều người khác, Minh Điệp bị chôn chân ở nhà. Vốn là người thích đi lại, cô nàng cảm thấy bí bách rất nhiều. Vì vậy, cô quyết định tổ chức một bữa picnic tại gia ngay trên sân thượng nhân dịp sinh nhật của ông xã.



Con gái nhỏ của Minh Điệp rất thích thú với buổi picnic đặc biệt này - Ảnh: FBNV "Những ngày giãn cách xã hội đối với gia đình ưa xê dịch như nhà mình khá là buồn chán, tẻ nhạt. Để cho bớt cuồng chân, mình tận dụng khoảng không gian xanh nho nhỏ tổ chức làm đồ nướng BBQ và tiệc ngọt nhẹ cho gia đình vào dịp cuối tuần." - Minh Điệp chia sẻ. Những món ăn dược mẹ đảm chuẩn bị thịnh soạn - Ảnh: FBNV Vốn là một người yêu thích nấu ăn và thường hay chia sẻ những món ăn ngon trên MXH, việc chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc chiều đối với cô là dễ như trở bàn tay. Bên cạnh món chính là BBQ, Minh Điệp còn chu đáo làm các món ngọt và bày trí trái cây để bữa ăn được đầy đủ chất nhất.

Không gian ban công được đôi vợ chồng đầu tư khá nhiều công sức và tiền bạc - Ảnh: FBNV Bữa picnic đã thỏa mãn phần nào người bị 'cuồng chân trong mùa dịch như Minh Điệp - Ảnh: FBNV Tuy là tổ chức picnic trên sân thượng sẽ phải chịu sự nóng bức của mùa hè Sài Gòn nhưng Minh Điệp chia sẻ vì chọn thời gian là chiều xế nên có gió nhè nhẹ rất phù hợp. Bên cạnh đó, sân thượng cũng là nơi vợ chồng Minh Điệp đặt nhiều cây cảnh như cây bàng Đài Loan lá nhỏ, lưỡi hổ, cọ lùn, ... làm không gian xanh mát hơn và điều hòa không khí. Không những vậy, Minh Điệp còn trồng cúc tần mọc leo để trở thành mái hiên cho nhà mình, quả là một thiết kế thông minh và sáng tạo.

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