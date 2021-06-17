Mẹ 2 con cùng 'năng lực thần kỳ' biến phòng ngủ của con gái trở thành vùng đất thần tiên

Nhà đẹp 17/06/2021 12:29

Ước mơ của mọi bé gái là có một căn phòng ngủ thật đáng yêu và lộng lẫy để bản thân có thể trở thành công chúa trong thế giới riêng của mình.

Chia sẻ trong nhóm Nghiện nhà, mẹ 2 con có nick name "nhí nhảnh" là Soda Chanh đã nhân thời điểm giãn cách xã hội để có thời gian bài trí lại căn phòng ngủ cho 2 cô con gái nhỏ. Với mục đích phòng ngủ cũng là phòng chơi cho 2 chị em gái, mẹ đảm Soda Chanh đã biến căn phòng thành một khu vui chơi thu nhỏ.

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Phòng ngủ được tô điểm bằng những họa tiết có gam màu tươi tắn và bắt mắt - Ảnh: FBNV
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Đồ chơi được xếp gọn vào góc riêng - Ảnh: FBNV

Trẻ em, đặc biệt là con gái thường thích những thứ sặc sỡ và dễ thương. Nắm bắt được điều này, người mẹ đã lựa chọn cho các con những đồ dùng, đồ chơi cũng như vật trang trí có các họa tiết vô cùng đáng yêu, tươi sáng dễ chịu.

Con gái thì thường rất thích những trò nấu ăn hay gia đình. Mẹ Soda Chanh tận dụng chiếc tủ bếp có thể thành bàn học luôn cho con khi bé lớn. Cùng với đó là rất nhiều đồ chơi mô phỏng thức ăn hàng ngày giúp bé có thể hình dung rõ ràng nhất hình dạng của đồ ăn từ khi còn nhỏ.

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Chiếc tủ bếp đáng yêu và tiện dụng - Ảnh: FBNV
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Từng chi tiết nhỏ trong bộ đồ nấu ăn đều được mẹ Soda Chanh tỉ mỉ lựa chọn - Ảnh: FBNV

Giường ngủ của con gái, mẹ Soda Chanh lại chọn thiết kế trông như một ngôi nhà nhỏ. Nhiều trẻ em khi còn nhỏ thích được có một góc đặc biệt trong phòng ngủ của mình để con có thể tự do làm điều mình thích như lều hay một chiếc chăn được treo rũ xuống. Chiếc giường này đã đáp ứng được điều đó, với thiết kế 3 mặt đều được đóng vách, nếu bé thích thì chỉ cần thêm một chiếc màn là bé đã tạo được thế giới riêng của mình.

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Giường ngủ là điểm nhấn đặc biệt của cả căn phòng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, trẻ con thường thích chơi đùa dưới sàn nhưng cha mẹ thường hạn chế điều đó vì sàn nhà thường tiếp xúc với chân người, nếu không được vệ sinh sạch sẽ thì con sẽ dễ bị bệnh. Để giải quyết việc này, mẹ Chanh chỉ cần chọn mọt tấm thảm đủ lớn để con có thể chơi đùa trên đấy. Một tấm thảm tròn với màu sắc và họa tiết "tone-sur-tone" giúp con chơi cả ngày không chán lại còn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ chỗ con chơi.

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Thảm tròn xinh xắn giúp con chơi vui - Ảnh: FBNV
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Bé có thể lặn lộn cả ngày trên chiếc thảm tiện dụng này để đọc sách hay vui đùa tùy thích - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, căn phòng "lý tưởng" của mẹ Soda Chanh làm cho con gái còn có nhiều chi tiết rất thú vị như: Góc đọc sách trên sô-pha bên cạnh chậu cây xanh, gương để bàn giúp con gái có thể địu đà mọi lúc, của sổ đón nằng giúp căn phòng tràn ngập ánh sáng thiên nhiên, nhiều chậu cây nhỏ làm tăng thêm sự tươi mát và sinh động cho phòng ngủ.

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Khung cửa sổ lớn giúp đón nắng vào phòng, ánh sáng tự nhiên rất tốt cho trẻ em - Ảnh: FBNV
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Chiếc gương để bàn nho nhỏ chắc chắn không thể thiếu trong căn phòng các bé gái - Ảnh: FBNV

Mẹ Soda Chanh chia sẻ: "Dịch làm cho mọi thứ hoãn lại nên mình có thêm thời gian để lắp đặt và trang trí chỉnh chu căn phòng của công chúa nhỏ. Cho con và chị hai có chổ để chơi. Chị 2 thì loay hoay nấu nấu nướng nướng, nhỏ em thì cạp cạp gặm gặm. Cứ thế mà chơi với nhau cả ngày không chán, mình cũng có thêm nhiều thời gian làm việc tại nhà."

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