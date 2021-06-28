Nhiều gia chủ thường lo ngại về những ngôi nhà có diện tích nhỏ sẽ không thể đáp ứng được hết các nhu cầu của mình. Tuy nhiên, với sự sáng tạo và thông minh trong cách thiết kế, không ít người vẫn có thể “hô biến” ngôi nhà vốn nho nhỏ trở nên rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.

Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Hải Nam đã chia sẻ những hình ảnh về căn hộ nhỏ xinh vọn vẹn 32 mét vuông của mình. Anh chàng cho hay: “Mình là một thợ xăm, làm việc và sống ở Sài Gòn được 10 năm rồi. Mình vừa làm việc và sống tại đây luôn. Tuy bé và cũ kĩ, nhưng mình thật sự yêu nó".

Ban đầu, ngôi nhà cấp 4 khá xuống cấp và "chấp vá" nhiều nơi. Đồng thời, không gian ngôi nhà mang lại cảm giác chật hẹp và bức bối cho gia chủ.

Phòng làm việc chật hẹp và nhiều đồ vật xung quanh - Ảnh: FBNV Chỗ ngủ với đống quần áo chất chồng bao quanh - Ảnh: FBNV Phòng bếp nhỏ hẹp và khá bừa bộn - Ảnh: FBNV Phòng vệ sinh xuống cấp và bừa bộn - Ảnh: FBNV

Khi nhìn vào quá trình "tút tát" cho ngôi nhà với diện tích khiêm tốn như thế này, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng bởi quá trình lột xác như "vịt hóa thiên nga' của căn hộ. Chàng thợ xăm điển trai chia sẻ thêm: "Mình phải chia làm hai không gian là nửa là để làm việc, nửa là để ở. Vậy nên, không gian khá là hạn chế, cố gắng sắp xếp sao cho hợp lí và gọn gàng nhất có thể".



Phòng khách và góc làm việc được bố trí khá rộng rãi và thoáng đãng - Ảnh: FBNV

Những tông màu sáng giúp ngôi nhà trở nên sáng sủa hơn - Ảnh: FBNV cửa lùa giúp ngăn không gian làm việc và ở phía sau, tiết kiệm được diện tích cho ngôi nhà - Ảnh: FBNV Phòng làm việc của anh chàng - Ảnh: FBNV Một chiếc gương to được đặt trong nhà, đây cũng là góc 'sống ảo' của gia chủ - Ảnh: FBNV

Toàn cảnh ngôi nhà được thiết kế với tông màu tường sáng và thanh lịch hơn. Vốn không gian khá nhỏ, các phòng sinh hoạt không hề có tường ngăn cách, thông thoáng liền kề với nhau cùng lối sắp xếp vô cùng hợp lý.



Phòng bếp cũng sử dụng tông màu sáng giúp ngôi nhà trở nên sáng sủa hơn - Ảnh: FBNV



Không gian bếp thiết kế thêm nhiều ngăn tủ trên và dưới để tiết kiệm được nhiều diện tích hơn - Ảnh: FBNV

Nhà vệ sinh trở nên rộng rãi và sạch sẽ hơn - Ảnh: FBNV Mọi vật dụng và đồ nội thất đều giản đơn, nhỏ gọn và tiện lợi - Ảnh: FBNV

Phòng ngủ rộng rãi và trang trí tối giản, chỉ để những vật dụng cần thiết - - Ảnh: FBNV

Một góc phòng ngủ tối giản - Ảnh: FBNV Góc ban công tuy nhỏ hẹp nhưng vẫn được 'tô điểm' bằng những cây xanh nhỏ xinh - Ảnh: FBNV

Chỉ với diện tích nhỏ, nhưng ngôi nhà vẫn được thiết kế và xây dựng đầy đủ tiện nghi và vô cùng hiện đại. Đây cũng là một trong những mẫu nhà đẹp khiến nhiều người ghé thăm sẽ rất bất ngờ và ngợi khen.