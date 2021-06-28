Bằng thiết kế thông minh và sáng tạo, không gian sống của anh chàng sống tại Sài Thành trở nên rộng rãi và tiện nghi hơn rất nhiều.
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Nhiều gia chủ thường lo ngại về những ngôi nhà có diện tích nhỏ sẽ không thể đáp ứng được hết các nhu cầu của mình. Tuy nhiên, với sự sáng tạo và thông minh trong cách thiết kế, không ít người vẫn có thể “hô biến” ngôi nhà vốn nho nhỏ trở nên rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.
Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Hải Nam đã chia sẻ những hình ảnh về căn hộ nhỏ xinh vọn vẹn 32 mét vuông của mình. Anh chàng cho hay: “Mình là một thợ xăm, làm việc và sống ở Sài Gòn được 10 năm rồi. Mình vừa làm việc và sống tại đây luôn. Tuy bé và cũ kĩ, nhưng mình thật sự yêu nó".
Ban đầu, ngôi nhà cấp 4 khá xuống cấp và "chấp vá" nhiều nơi. Đồng thời, không gian ngôi nhà mang lại cảm giác chật hẹp và bức bối cho gia chủ.
Khi nhìn vào quá trình "tút tát" cho ngôi nhà với diện tích khiêm tốn như thế này, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng bởi quá trình lột xác như "vịt hóa thiên nga' của căn hộ. Chàng thợ xăm điển trai chia sẻ thêm: "Mình phải chia làm hai không gian là nửa là để làm việc, nửa là để ở. Vậy nên, không gian khá là hạn chế, cố gắng sắp xếp sao cho hợp lí và gọn gàng nhất có thể".
Toàn cảnh ngôi nhà được thiết kế với tông màu tường sáng và thanh lịch hơn. Vốn không gian khá nhỏ, các phòng sinh hoạt không hề có tường ngăn cách, thông thoáng liền kề với nhau cùng lối sắp xếp vô cùng hợp lý.
Chỉ với diện tích nhỏ, nhưng ngôi nhà vẫn được thiết kế và xây dựng đầy đủ tiện nghi và vô cùng hiện đại. Đây cũng là một trong những mẫu nhà đẹp khiến nhiều người ghé thăm sẽ rất bất ngờ và ngợi khen.