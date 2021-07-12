Đôi vợ chồng Hà Thành thay áo mới cho tổ ấm nhỏ theo phong cách Hàn Quốc chỉ với chi phí 'hạt dẻ'

Nhà đẹp 12/07/2021 18:30

Chỉ với chi phí 350 triệu đồng, ngôi nhà cũ rích, xập xệ của đôi vợ chồng Hà Thành đã được cải tạo lại, mang đến một không gian sáng sủa, thoáng đãng, gọn gàng và tràn đầy sức sống hơn trước rất nhiều.

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Gia Linh đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng. Theo như chia sẻ, ngôi nhà thuộc nhà chung cư cũ đã được gần chục năm, có diện tích khoảng 65 mét vuông, bao gồm: 2 ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh và ban công. Tính cả chi phí sắm sửa thiết bị điện như ti vi, tủ lạnh, điều hoà... Ngôi nhà đã được hoàn thành với tổng chi phí là 350 triệu. Đây được xem là một mức giá vô cùng hợp lý trong việc "trùng tu" lại không gian sống của mình.

 

ngoi nhaĐôi vợ chồng Hà Thành thay áo mới cho tổ ấm nhỏ theo phong cách Hàn Quốc chỉ với chi phí 'hạt dẻ' - Ảnh 2Đôi vợ chồng Hà Thành thay áo mới cho tổ ấm nhỏ theo phong cách Hàn Quốc chỉ với chi phí 'hạt dẻ' - Ảnh 3
Hai trạng thái trước khi tu sửa và sau khi tu sửa khác nhau 'một trời một vực' - Ảnh: FBNV

 

Cô nàng chia sẻ thêm: "Việc cải tạo cho ngôi nhà chủ yếu hướng đến sự đơn giản, nhẹ nhàng, trang nhã, tiện ích, không cầu kì. Mình cũng tham khảo nhiều màu sắc của những nhà theo phong cách Hàn Quốc trên các trang web, sau đó mình nhặt nhạnh những ý tưởng và gửi cho đơn vị thiết kế thi công".

 

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Từ cửa bước vào là chỗ để giày dép nhỏ gọn - Ảnh: FBNV
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Không gian sinh hoạt được bày trí hợp lý và khoa học - Ảnh: FBNV
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Những kệ tủ nhiều ngăn được bố trí ngay ngắn tại một góc phòng - Ảnh: FBNV
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Phòng khách thoáng đãng, ban công phía ngoài - Ảnh: FBNV
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Căn phòng ngủ dành cho đôi vợ chồng - Ảnh: FBNV
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Một căn phòng khác - Ảnh: FBNV
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Góc làm việc tận dụng nhiều ánh sáng mặt trời - Ảnh: FBNV
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Phòng vệ sinh gọn gàng và sạch sẽ - Ảnh: FBNV

 

Ngôi nhà chủ yếu được sơn với các gam màu sáng sủa như màu trắng, kết hợp với gỗ chống ẩm như đồ vật trong nhà, kệ, sàn... Ngoài ra, không gian bếp được sử dụng đá bếp trắng vân, gợi cảm giác thanh lịch và sang trọng. Đây cũng là không gian tâm huyết nhất của gia chủ.

 

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Phòng bếp được sử dụng đá bếp trắng vân, gợi cảm giác thanh lịch và sáng sủa - Ảnh: FBNV
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Một bộ bàn ăn nho nhỏ - Ảnh: FBNV
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Không gian bếp được bày trí những kệ tủ nhiều ngăn, nhiều tầng để có thể tận dụng bỏ nhiều đồ hơn - Ảnh: FBNV

 

Cải tạo nhà cũ luôn là một vấn đề quen thuộc với mỗi người khi nơi ở của mình "xuống cấp" sau nhiều năm sử dụng. Tuy nhiên, với những gợi ý về cách xây dựng lại, trang trí nội thất sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn ấy ngay lập tức.

Chàng trai Hà Thành ‘trùng tu’ phòng trọ cũ rích, được một cư dân mạng ngưỡng mộ và ‘thưởng nóng’ 3 triệu đồng

Chàng trai Hà Thành ‘trùng tu’ phòng trọ cũ rích, được một cư dân mạng ngưỡng mộ và ‘thưởng nóng’ 3 triệu đồng

Với căn trọ có diện tích nhỏ hẹp và ẩm thấp, chàng trai Hà Thành này đã thay “áo mới” và bày trí lại không gian một cách hợp lý và bắt mắt hơn rất nhiều. Sự thay đổi này đã khiến không ít người phải trầm trồ và ngợi khen

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