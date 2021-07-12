Đôi vợ chồng Hà Thành thay áo mới cho tổ ấm nhỏ theo phong cách Hàn Quốc chỉ với chi phí 'hạt dẻ'

Hai trạng thái trước khi tu sửa và sau khi tu sửa khác nhau 'một trời một vực' - Ảnh: FBNV

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Gia Linh đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng. Theo như chia sẻ, ngôi nhà thuộc nhà chung cư cũ đã được gần chục năm, có diện tích khoảng 65 mét vuông, bao gồm: 2 ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh và ban công. Tính cả chi phí sắm sửa thiết bị điện như ti vi, tủ lạnh, điều hoà... Ngôi nhà đã được hoàn thành với tổng chi phí là 350 triệu. Đây được xem là một mức giá vô cùng hợp lý trong việc "trùng tu" lại không gian sống của mình.

Cô nàng chia sẻ thêm: "Việc cải tạo cho ngôi nhà chủ yếu hướng đến sự đơn giản, nhẹ nhàng, trang nhã, tiện ích, không cầu kì. Mình cũng tham khảo nhiều màu sắc của những nhà theo phong cách Hàn Quốc trên các trang web, sau đó mình nhặt nhạnh những ý tưởng và gửi cho đơn vị thiết kế thi công".

Từ cửa bước vào là chỗ để giày dép nhỏ gọn - Ảnh: FBNV Không gian sinh hoạt được bày trí hợp lý và khoa học - Ảnh: FBNV Những kệ tủ nhiều ngăn được bố trí ngay ngắn tại một góc phòng - Ảnh: FBNV Phòng khách thoáng đãng, ban công phía ngoài - Ảnh: FBNV Căn phòng ngủ dành cho đôi vợ chồng - Ảnh: FBNV Một căn phòng khác - Ảnh: FBNV Góc làm việc tận dụng nhiều ánh sáng mặt trời - Ảnh: FBNV Phòng vệ sinh gọn gàng và sạch sẽ - Ảnh: FBNV

Ngôi nhà chủ yếu được sơn với các gam màu sáng sủa như màu trắng, kết hợp với gỗ chống ẩm như đồ vật trong nhà, kệ, sàn... Ngoài ra, không gian bếp được sử dụng đá bếp trắng vân, gợi cảm giác thanh lịch và sang trọng. Đây cũng là không gian tâm huyết nhất của gia chủ.

Phòng bếp được sử dụng đá bếp trắng vân, gợi cảm giác thanh lịch và sáng sủa - Ảnh: FBNV Một bộ bàn ăn nho nhỏ - Ảnh: FBNV Không gian bếp được bày trí những kệ tủ nhiều ngăn, nhiều tầng để có thể tận dụng bỏ nhiều đồ hơn - Ảnh: FBNV

Cải tạo nhà cũ luôn là một vấn đề quen thuộc với mỗi người khi nơi ở của mình "xuống cấp" sau nhiều năm sử dụng. Tuy nhiên, với những gợi ý về cách xây dựng lại, trang trí nội thất sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn ấy ngay lập tức.