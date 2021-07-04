Mẹ hai con tự tay thiết kế căn hộ chung cư, style tối giản nhưng cực kỳ cá tính và sang trọng

Nhà đẹp 04/07/2021 06:22

Với khả năng thiết kế thông minh và khéo léo, không gian bên trong của căn hộ đã mang đến cảm giác rộng rãi, thoải mái hơn rất nhiều so với diện tích thực tế.

Trong nhóm dành cho những người "Nghiện nhà", cô nàng có biệt danh là Tú Violet đã chia sẻ những hình ảnh về căn hộ của mình. Cô nàng cho hay: "Mình là một người mê trang trí nhà cửa. Vừa hay mấy tháng trước rất nhiều cảm xúc lẫn lộn như hy vọng, hụt hẫng, buồn, hoang mang trong công cuộc đi tìm cho mình một ngôi nhà. Mình đang ở nhà đất nhưng vì một vài lý do nên mình đã quyết định tìm một căn chung cư làm nơi ở mới cho ba mẹ con". Đặc biệt hơn, nhiều người ấn tượng với góc nhìn thoáng mát, thơ mộng và cực "chill" của căn hộ. 

Mẹ hai con tự tay thiết kế căn hộ chung cư, style tối giản nhưng cực kỳ cá tính và sang trọng - Ảnh 1
Không gian phòng khách - Ảnh: FBNV
Mẹ hai con tự tay thiết kế căn hộ chung cư, style tối giản nhưng cực kỳ cá tính và sang trọng - Ảnh 2
Phòng bếp với đầy đủ tiện nghi - Ảnh: FBNV
Mẹ hai con tự tay thiết kế căn hộ chung cư, style tối giản nhưng cực kỳ cá tính và sang trọng - Ảnh 3
Phòng bếp được liên thông với không gian của phòng khách - Ảnh: FBNV 
Mẹ hai con tự tay thiết kế căn hộ chung cư, style tối giản nhưng cực kỳ cá tính và sang trọng - Ảnh 4
Không gian phòng ngủ ngăn nắp và gọn gàng - Ảnh: FBNV

Bà mẹ hai con cũng chia sẻ thêm: "Sau bao mệt mỏi, bon chen xô bồ ngoài kia, mình vẫn kiên định với sự lựa chọn. Căn nhà tuy nhỏ nhưng nó hợp với điều kiện kinh tế, hoàn cảnh của mình. Nhà được lên ý tưởng thiết kế, trang trí từ gu thích kiểu đơn sắc, tối giản không gian".  

Mẹ hai con tự tay thiết kế căn hộ chung cư, style tối giản nhưng cực kỳ cá tính và sang trọng - Ảnh 5
Phòng ngủ master dành cho con ngủ - Ảnh: FBNV
Mẹ hai con tự tay thiết kế căn hộ chung cư, style tối giản nhưng cực kỳ cá tính và sang trọng - Ảnh 6
Phòng ngủ dành cho người lớn - Ảnh: FBNV

Đối với việc bày trí và sắp xếp cho căn hộ của mình, các chi tiết cố định như màu sắc tường, sàn, đèn treo, bếp, trần... được lắp đặt khá gọn gàng và không chiếm quá nhiều diện tích cho căn hộ. Song song đó, các vật dụng trang trí nội thất rời rạc, dễ di chuyển như bàn làm việc, kệ, cây cối... được gia chủ thay đổi tùy theo mẫu mã hoặc đổi vị trí theo từng tâm trạng của mình, theo bốn mùa quanh năm. 

Mẹ hai con tự tay thiết kế căn hộ chung cư, style tối giản nhưng cực kỳ cá tính và sang trọng - Ảnh 7Mẹ hai con tự tay thiết kế căn hộ chung cư, style tối giản nhưng cực kỳ cá tính và sang trọng - Ảnh 8
Những chậu cây nho nhỏ cũng được trưng trong nhà - Ảnh: FBNV

Mẹ hai con tự tay thiết kế căn hộ chung cư, style tối giản nhưng cực kỳ cá tính và sang trọng - Ảnh 9
Góc thư giãn cũng là góc 'sống ảo' của gia chủ - Ảnh: FBNV

Mẹ hai con tự tay thiết kế căn hộ chung cư, style tối giản nhưng cực kỳ cá tính và sang trọng - Ảnh 10

Cực 'chill' với góc nhìn từ trên cao đầy gió mát - Ảnh: FBNV

Với một căn hộ giao thoa giữa sự hiện đại, thời thượng và với tự nhiên, ai nấy cũng đều mong muốn sở hữu cho riêng mình. Đây cũng là một trong những mẫu căn hộ đẹp, đáng để bạn tham khảo cho để xây dựng và trang trí cho "tổ ấm nhỏ" trong tương lai của mình. 

Mẹ hai con khoe giàn hồng 'leo lắt' khắp tường nhà, góc 'sống ảo' khiến dân tình 'mê chữ Ê kéo dài'

Mẹ hai con khoe giàn hồng 'leo lắt' khắp tường nhà, góc 'sống ảo' khiến dân tình 'mê chữ Ê kéo dài'

Với dàn hồng leo tường rực rỡ và um tùm, mẹ trẻ khiến nhiều người không khỏi rời mắt, thích thú bởi góc "chụp choẹt" cực xinh đẹp và chất lượng này.

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