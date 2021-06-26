Mê tít cơ ngơi ‘nhỏ nhưng có võ’ của cô nàng U30 độc thân vui tính: 16 m vuông ấm áp và nữ tính

Nhà đẹp 26/06/2021 06:30

Chỉ với diện tích nhỏ, bạn cũng có thể xây dựng và thiết kế một căn hộ vừa đẹp vừa đầy đủ tiện nghi dành riêng cho mình.

Với diện tích hạn hẹp, mọi người thường lo ngại rằng ngôi nhà của mình sẽ không đảm bảo được những tiện nghi cần thiết, dễ dàng cảm thấy chật chội và bức bối trong người. Tuy nhiên, bạn chỉ cần biết thiết kế khéo léo, sắp xếp mọi thứ tinh tế thì bạn đã cảm thấy thoải mái và thư thái trong ngôi nhà của mình.

 

Trong nhóm dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Nguyễn Tuyến Nhung đã chia sẻ những hình ảnh về căn hộ chỉ rộng tầm 16 mét vuông của mình. Cô nàng cho hay: "Gia đình mình mua và xây lại căn nhà này từ năm 2009, sau 11 năm thì gia đình mình quyết định “đại tu” căn nhà. Vì nhà mua cho 2 chị em ở nên bố mẹ toàn quyền giao phó cho mình đảm nhiệm từ khâu lên ý tưởng trang trí, thi công, giám sát và hoàn thiện". 

 

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Phòng khách với bộ sofa nhỏ gọn, được trưng bày thêm chiếc piano có kích cỡ vừa phải và không chiếm quá nhiều diện tích - Ảnh: FBNV

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Không gian bếp được tối giản các vật dụng, ngăn nắp và gọn gàng - Ảnh: FBNV

 

"Vốn là dân không chuyên nên việc trang trí, mình lấy thường tham khảo ý tưởng trên các trang mạng và thay đổi khá nhiều so với bản thiết kế của kiến trúc sư. Bởi diện tích nhà nhỏ nên mình thiết kế mỗi tầng chỉ có 1 phòng và 1 vệ sinh. Riêng 2 phòng ngủ, mình trang trí giống như phòng sinh đôi. Song, hai căn phòng vẫn tạo sự khác biệt một chút bằng cách sắp xếp đồ đạc và sử dụng vật dụng khác nhau", cô nàng chia sẻ thêm.

 

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Căn phòng ngủ của chị gái - Ảnh: FBNV
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Bàn trang điểm kết hợp với nơi làm việc - Ảnh: FBNV
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Phòng ngủ dành cho em gái - Ảnh: FBNV
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Góc đọc sách trong căn phòng - Ảnh: FBNV

Với gam màu chủ đạo là xám và trắng kem, cô nàng "tô điểm" thêm một số đồ đạc màu hồng để căn nhà ấm áp và nữ tính hơn. Đồng thời, gia chủ trang trí tối giản và tiết chế đồ đạc hết sức có thể, nhưng ngôi nhà vẫn đầy đủ công năng và cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Cô nàng còn cho biết: "Căn nhà của mình có khu vực giếng trời để đón ánh sáng tự nhiên và làm căn nhà thông thoáng hơn, ở khu vực này mình trồng 2 chậu cây mỗi tầng để căn nhà sinh động và mát mắt hơn".

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Gia chủ còn trang trí thêm những bình hoa để khiến ngôi nhà thêm tươi tắn và mới mẻ hơn - Ảnh: FBNV
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Cô nàng trồng thêm cây trầu bà nhằm 'thêm thắt' chút xanh ở khu vực giếng trời - Ảnh: FBNV

 

Chỉ cần bạn biết cách thiết kế và trang trí phù hợp, ngôi nhà của bạn sẽ trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn và có khả năng "đánh lừa thị giác" về không gian. Đây cũng được xem là một trong những mẫu thiết kế nhà nhỏ đẹp và đơn giản cho cuộc sống hiện nay.

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