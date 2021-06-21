Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi!

Nhà đẹp 21/06/2021 12:30

Sen nở rộ cũng là lúc chị em chuẩn bị những bó hoa để cắm lọ, cắm bình... từng sắc sen hồng, sen trắng tô điểm cho tổ ấm nhỏ thêm ấm cúng, sinh động và tràn ngập hương thơm.

Hoa sen nở đẹp nhất vào cuối tháng 5 cho đến hết tháng 6. Thời điểm này là mùa sen đang nở rộ. Chỉ một chút tinh tế, tỉ mỉ, chắc chắn bạn sẽ có ngay một lọ hoa sen ưng ý. 

Tùy thuộc vào sở thích của cá nhân cũng như không gian sống, chị em có thể chọn bình cao, bình thấp, bình gốm hay thậm chí là một chiếc bình tự chế với kiểu dáng độc lạ cũng cho ra đời tác phẩm hoàn hảo của mình rồi. Bấy nhiêu đó thôi đã có thể làm nổi bật vẻ đẹp của hoa sen, tạo nên một tổng thể hài hòa.

Cùng ngắm 1001 cách cắm sen đẹp mê mẩn của các chị em yêu hoa nào:

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 1

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 2

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 3

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 4

Là người yêu hoa sen, thíh cắm hoa chắc hẳn các chị em sẽ luôn tò mò về cách cắm hoa sen tươi lâu, hãy làm theo các bước sau để có bình sen 'chơi' được lâu nhé:

 

Bước 1: Các bạn cần ngâm hoa sen vào trong nước khoảng 5 phút.

 

Bước 2: Sau khi lấy ra khỏi xô nước, bạn hãy cắt chéo phần gốc hoa sao cho kích thước vừa phải với bình để tăng khả năng hút nước cho hoa.

 

Bước 3: Hãy tiếp thêm 1-2 viên aspirin nghiền nhỏ hoặc nước cốt chanh sẽ làm hoa sen tươi lâu hơn.

 

Một mẹo nhỏ khi mua sen trực tiếp tại hồ, bạn hãy xin chút bùn để mang về. Sau đó, dùng bùn lấp vào gốc hoa trong nước muối hạt, điều đó sẽ giữ bình hoa của bạn lâu tươi đó nhé!

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 5

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 6

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 7

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 8

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 9

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 10

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 11

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 12

 

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 13

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 14

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 15

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 16

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 17

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 18

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 19

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 20

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 21

Tháng 6 mùa sen nở rộ: Ngắm 1001 cách cắm sen 'đẹp thần sầu' của chị em thôi là lòng đã an yên lắm rồi! - Ảnh 22

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