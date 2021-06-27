Mẹ hai con khoe giàn hồng 'leo lắt' khắp tường nhà, góc 'sống ảo' khiến dân tình 'mê chữ Ê kéo dài'

Ngôi nhà lý tưởng là nơi "hòa mình" giữa thiên nhiên xanh mát, mang đến một không gian thoáng đãng và không khí trong lành. Đây cũng được xem là một trong những ý tưởng để thiết kế ngoại thất cho những người yêu thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Ha Vu hiện đang sinh sống tại Đức đã chia sẻ những hình ảnh về giàn hoa hồng trong ngôi nhà của mình. Mẹ hai con cho hay: "Nhà có 1 cặp thỏ, 1 cặp con, 1 cặp vợ chồng. Hoa hồng leo dựa đâu là ổn nhất thì kinh nghiệm của mình sau khi có cả đống hồng leo cây, leo cột, leo hàng rào, leo giàn thì dựa tường là ưng ý nhất. Mình trồng cách tường ra khoảng 20-30cm. Nhưng cứ tường có nắng vài tiếng, làm cái giàn gắn vào tường sao cho thẩm mĩ và chắc chắn rồi đào một cái lỗ thật sâu, đổ vài xô nước vào cho đất nó mềm là trồng thoải mái". Chính vì giàn hồng leo lắt khắp tường, hội chị em tíu tít khen ngợi bởi góc "sống ảo" siêu đẹp và rực rỡ sắc màu này.