Mẹ hai con khoe giàn hồng 'leo lắt' khắp tường nhà, góc 'sống ảo' khiến dân tình 'mê chữ Ê kéo dài'

Với dàn hồng leo tường rực rỡ và um tùm, mẹ trẻ khiến nhiều người không khỏi rời mắt, thích thú bởi góc "chụp choẹt" cực xinh đẹp và chất lượng này.
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Ngôi nhà lý tưởng là nơi "hòa mình" giữa thiên nhiên xanh mát, mang đến một không gian thoáng đãng và không khí trong lành. Đây cũng được xem là một trong những ý tưởng để thiết kế ngoại thất cho những người yêu thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.
Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Ha Vu hiện đang sinh sống tại Đức đã chia sẻ những hình ảnh về giàn hoa hồng trong ngôi nhà của mình. Mẹ hai con cho hay: "Nhà có 1 cặp thỏ, 1 cặp con, 1 cặp vợ chồng. Hoa hồng leo dựa đâu là ổn nhất thì kinh nghiệm của mình sau khi có cả đống hồng leo cây, leo cột, leo hàng rào, leo giàn thì dựa tường là ưng ý nhất. Mình trồng cách tường ra khoảng 20-30cm. Nhưng cứ tường có nắng vài tiếng, làm cái giàn gắn vào tường sao cho thẩm mĩ và chắc chắn rồi đào một cái lỗ thật sâu, đổ vài xô nước vào cho đất nó mềm là trồng thoải mái". Chính vì giàn hồng leo lắt khắp tường, hội chị em tíu tít khen ngợi bởi góc "sống ảo" siêu đẹp và rực rỡ sắc màu này.
Cô nàng cũng chia sẻ thêm: "Chăm sóc thì không có gì đặc biệt. Năm bón phân cho hoa hồng hai lần, cắt tỉa lúc đang xuân và sau khi hoa tàn, cây nhỏ tưới nước đầy đủ. Chọn cây giống khỏe, ít bệnh, nở hoa nhiều. Cây phát triển tốt, dễ uốn vào dáng, cành có thể buộc gọn gàng từ cuối xuân trước khi cây ra lá, ra nụ và hoa nở thì chỉ còn một mặt để quay ra nên nhìn tập trung chứ không bị phân chia các hướng tản mát kém hoành tráng".
Với thời tiết thuận lợi, kết hợp cùng bàn tay chăm sóc vô cùng khéo léo, khu vườn trước nhà ngập tràn hoa hồng như một tấm vải đầy sắc hồng bền chặt quanh năm và che đi cái màu khô cằn của lớp tường bê tông. Đồng thời, giàn hồng leo còn tạo nên một góc chụp ảnh "chất lừ" và lý tưởng.
Ngôi nhà đều được mẹ hai con "lấp đầy" bởi màu hồng thắm và tươi mát của cây hoa hồng. Với hầu hết mọi người, đây được coi là một ngôi nhà lý tưởng nằm giữa thiên nhiên xanh mát. Được sống trong không gian lý tưởng ấy, bạn sẽ luôn cảm thấy yên bình, thoải mái và thư thái ngay cả trong mùa hè nóng bức nhất.