Phát mê với biệt phủ 'sang - xịn - mịn' hướng ra Cầu bãi Cháy đẹp như thơ

Những ngôi nhà có không gian rộng rãi thường mang đến cho gia chủ một cảm giác thoải mái và thoáng đãng. Đồng thời, ngôi nhà cũng đảm bảo được gu thẩm mỹ và đầy đủ tiện nghi.
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Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Cấn Xuân Đông đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà "đẹp như mơ" của người thân mình. Sau khi đăng tải, ngôi nhà nhận được lượng tương tác cao, cũng như "cơn mưa" lời khen của mọi người. Không chỉ gây ấn tượng với không gian rộng rãi, ngôi nhà còn toát đầy "mùi tiền" bởi gu thẫm mỹ độc đáo và vô cùng đầy đủ tiện nghi.
Theo chia sẻ của anh chàng, ngôi nhà được xây dựng và sáng tạo dựa trên độ tương phản giữa màu đen và màu trắng. Đồng thời, ngôi nhà được thiết kế với không gian mở đón ánh sáng tự nhiên. Với các gam màu tươi sáng dưới những tác động của ánh sáng sẽ giúp cho ngôi nhà trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn.
Có thể thấy, những căn phòng sinh hoạt được thiết kế tối giản, nhưng vẫn vô cùng đầy đủ tiện nghi. Các không gian được phân tách các khu vực chức năng như: nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách,… một cách rõ ràng và không tốn kém diện tích.
Đặc biệt hơn, ngôi nhà sở hữu một khoảng sân rộng và tầng thượng thoáng đãng. Điều này giúp gia chủ có thể thư giãn, nghỉ ngơi và hòa mình vào thiên nhiên ngay trong nhà của mình.
Thiết kế kiến trúc và trang trí nội thất này cũng mang lại không gian rất hiện đại và sang trọng cho gia chủ. Đồng thời, sự bày trí và sắp xếp hợp lý những đồ dùng nội thất thông minh giúp không gian trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều.