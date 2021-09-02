Phát mê với biệt phủ 'sang - xịn - mịn' hướng ra Cầu bãi Cháy đẹp như thơ

Nhà đẹp 02/09/2021 07:10

Những ngôi nhà có không gian rộng rãi thường mang đến cho gia chủ một cảm giác thoải mái và thoáng đãng. Đồng thời, ngôi nhà cũng đảm bảo được gu thẩm mỹ và đầy đủ tiện nghi.

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Cấn Xuân Đông đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà "đẹp như mơ" của người thân mình. Sau khi đăng tải, ngôi nhà nhận được lượng tương tác cao, cũng như "cơn mưa" lời khen của mọi người. Không chỉ gây ấn tượng với không gian rộng rãi, ngôi nhà còn toát đầy "mùi tiền" bởi gu thẫm mỹ độc đáo và vô cùng đầy đủ tiện nghi.

Theo chia sẻ của anh chàng, ngôi nhà được xây dựng và sáng tạo dựa trên độ tương phản giữa màu đen và màu trắng. Đồng thời, ngôi nhà được thiết kế với không gian mở đón ánh sáng tự nhiên. Với các gam màu tươi sáng dưới những tác động của ánh sáng sẽ giúp cho ngôi nhà trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn.

ngoi nha

ngoi nha 1

ngoi nha 2

ngoi nha 3

ngoi nha 4

Có thể thấy, những căn phòng sinh hoạt được thiết kế tối giản, nhưng vẫn vô cùng đầy đủ tiện nghi. Các không gian được phân tách các khu vực chức năng như: nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách,… một cách rõ ràng và không tốn kém diện tích. 

ngoi nha 5

ngoi nha 6

ngoi nha 7

ngoi nha 8

ngoi nha 9

ngoi nha 10

Đặc biệt hơn, ngôi nhà sở hữu một khoảng sân rộng và tầng thượng thoáng đãng. Điều này giúp gia chủ có thể thư giãn, nghỉ ngơi và hòa mình vào thiên nhiên ngay trong nhà của mình.

ngoi nha 11

ngoi nha 12

ngoi nha 13

ngoi nha 14

Thiết kế kiến trúc và trang trí nội thất này cũng mang lại không gian rất hiện đại và sang trọng cho gia chủ. Đồng thời, sự bày trí và sắp xếp hợp lý những đồ dùng nội thất thông minh giúp không gian trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều.

Người đẹp Đà Nẵng khoe nhà cao tầng ngay mùa giãn cách, đẹp 'không có góc nào để chê'

Người đẹp Đà Nẵng khoe nhà cao tầng ngay mùa giãn cách, đẹp 'không có góc nào để chê'

Ngôi nhà được chính gia chủ tự lên ý tưởng thiết kế, trang trí và biến tấu vô cùng sáng tạo. Vậy nên, ngôi nhà trở nên lạ mắt, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trang trí căn hộ ngôi nhà decor nhà

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026