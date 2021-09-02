Phát mê với biệt phủ 'sang - xịn - mịn' hướng ra Cầu bãi Cháy đẹp như thơ

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Cấn Xuân Đông đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà "đẹp như mơ" của người thân mình. Sau khi đăng tải, ngôi nhà nhận được lượng tương tác cao, cũng như "cơn mưa" lời khen của mọi người. Không chỉ gây ấn tượng với không gian rộng rãi, ngôi nhà còn toát đầy "mùi tiền" bởi gu thẫm mỹ độc đáo và vô cùng đầy đủ tiện nghi.

Theo chia sẻ của anh chàng, ngôi nhà được xây dựng và sáng tạo dựa trên độ tương phản giữa màu đen và màu trắng. Đồng thời, ngôi nhà được thiết kế với không gian mở đón ánh sáng tự nhiên. Với các gam màu tươi sáng dưới những tác động của ánh sáng sẽ giúp cho ngôi nhà trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn.