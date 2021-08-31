Người đẹp Đà Nẵng khoe nhà cao tầng ngay mùa giãn cách, đẹp 'không có góc nào để chê'

Ngôi nhà được chính gia chủ tự lên ý tưởng thiết kế, trang trí và biến tấu vô cùng sáng tạo. Vậy nên, ngôi nhà trở nên lạ mắt, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.
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Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Võ Thanh Thúy đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà của mình. Tại đây, nhiều người không khỏi choáng ngợp bởi không gian của ngôi nhà thoáng đãng, thiết kế độc đáo và bày trí đẹp mắt của các đồ nội thất. Cô nàng cho hay: "Mình mới vừa dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tiện chụp vài tấm hình khoe ngôi nhà của vợ chồng mình xây xong cuối năm 2020. Hiện tại, mình đã vào ở được gần 6 tháng".
Trước khi khám phá không gian bên trong, ngôi nhà được thiết kế một khoảng sân nho nhỏ để kết hợp chỗ đỗ xe và trồng nhiều loại cây xanh xung quanh. Gia chủ không chọn quá nhiều cây xanh mà chỉ trồng một cây hoa giấy tỏa sum xuê và bụi cây nho nhỏ đặt ở hai bên hông của ngôi nhà.
Bước vào không gian phía trong ngôi nhà, Ngôi nhà này là tự tay mình chọn set up từ tranh - salon - bàn ăn tất tần tật ko biết có đẹp ko,hiện tại tầng 4 và phòng thờ chưa hoàn thiện vì cấn dịch,mình up lên mong được sự đóng góp của các cả nhà,vào group này thấy nhà nào cũng đẹp mình mê lắm ạ.
Chủ nhân của ngôi nhà còn cho hay: "Lúc nào, mình áp lực công việc, cảm thấy mệt mỏi thì mình chỉ thích được về nhà, được nấu cho gia đình những món ăn ngon, cùng nhau sinh hoạt rồi đi ngủ. Đối với mình, ngôi nhà là bão dừng sau cánh cửa".
Đây là một trong những mẫu nhà đẹp, mang cảm giác hiện đại và vô cùng phù hợp với giới trẻ hiện nay. Đồng thời, sự bày trí và sắp xếp hợp lý những đồ dùng nội thất thông minh cũng tăng diện tích đáng kể cho ngôi nhà.