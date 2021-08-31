Người đẹp Đà Nẵng khoe nhà cao tầng ngay mùa giãn cách, đẹp 'không có góc nào để chê'

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Võ Thanh Thúy đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà của mình. Tại đây, nhiều người không khỏi choáng ngợp bởi không gian của ngôi nhà thoáng đãng, thiết kế độc đáo và bày trí đẹp mắt của các đồ nội thất. Cô nàng cho hay: "Mình mới vừa dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tiện chụp vài tấm hình khoe ngôi nhà của vợ chồng mình xây xong cuối năm 2020. Hiện tại, mình đã vào ở được gần 6 tháng".

Trước khi khám phá không gian bên trong, ngôi nhà được thiết kế một khoảng sân nho nhỏ để kết hợp chỗ đỗ xe và trồng nhiều loại cây xanh xung quanh. Gia chủ không chọn quá nhiều cây xanh mà chỉ trồng một cây hoa giấy tỏa sum xuê và bụi cây nho nhỏ đặt ở hai bên hông của ngôi nhà.