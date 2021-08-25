'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết cắm hoa tươi lâu: Đơn giản nhưng không phải ai cũng biết

Khi bạn mua sen bạn cần chọn hoa có cánh dày dặn, kích thước giữa bông và cành cân đối với nhau sẽ giúp hoa tươi lâu hơn. Những bông hoa già thì khi bóp nhẹ bạn sẽ thấy bộp ở giữa, hoa già khi cắm sẽ nở to và căng đẹp. Hoa sen cũng là loại hoa khó cắm vì quá trình vận chuyển khiến hoa mất nước, trước khi cắm bạn cần dưỡng hoa. Kinh nghiệm dưỡng sen của mình là khi mua về mình cắt gốc, sau đó cho vào xô cao ngập nước hết cuống sen 2 tiếng. Tiếp đó mình buộc ngược sen và bắt đầu đổ nước vào ống thân sen để tiếp nước cho sen vài lần rồi mới mang đi cắm, như vậy sen căng nước và sẽ nở rất bền đẹp. Hoa Ly nên chọn những cành ly cành và lá tươi, cứng, sắc lá xanh bóng. Cành hoa ly đẹp là cành nụ mập đều bông, không nên chọn những cành đã nở nhiều và dính nhiều phấn hoa. Hoa lay ơn bạn nên chọn hoa còn nụ, cành cứng cáp thân bóng và lá xanh. Khi mua về bạn nên cắt bớt chân hoa, bạn cắt chéo gốc để hoa dễ hút nước. Hoa lay ơn có dáng cao thân dài nên phù hợp với bình gốm sứ có dáng cao, hoặc bình thuỷ tinh cao, miệng loe. Hoa loa kèn khi mua bạn nên chọn bông to đều, cành cứng nhiều gân và lá dày. Đây là những bông hoa già khi nở sẽ căng đều và bền hoa. Nếu bạn chọn loại hoa kèn đơn, là loại cành có 1 bông thì sẽ dễ cắm tạo dáng hơn loại cành kép. Hoa loa kèn cũng như hoa ly, có mùi rất thơm nhưng nếu mình bỏ nhuỵ khi hoa mới hé thì hoa sẽ bền hơn, vì nhuỵ hoa rụng vào cánh sẽ làm hoa nhanh héo.

Cúc tana nguồn gốc từ đất nước Hà Lan, sau đó được du nhập về Việt Nam và hiện nay được trồng rất nhiều tại Đà Lạt. Loài hoa này khá giống với các loại hoa đồng nội của Việt Nam. Tuy nhiên độ bền nếu mình chăm thì hoa tươi được khoảng 7 đến 10 ngày. Khi cắm Tana mình thường bỏ hết lá để chỉ dưỡng hoa, như vậy hoa sẽ tươi lâu hơn.