'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết cắm hoa tươi lâu: Đơn giản nhưng không phải ai cũng biết

Chia sẻ trong nhóm dành cho những người thích nấu ăn và chăm sóc nhà cửa, nick name Dang Thu Phuong gửi tặng các bạn một số mẹo để chăm sóc những đoá hoa thơm ngát trong gia đình mình nhé.
Khi bạn mua sen bạn cần chọn hoa có cánh dày dặn, kích thước giữa bông và cành cân đối với nhau sẽ giúp hoa tươi lâu hơn. Những bông hoa già thì khi bóp nhẹ bạn sẽ thấy bộp ở giữa, hoa già khi cắm sẽ nở to và căng đẹp. Hoa sen cũng là loại hoa khó cắm vì quá trình vận chuyển khiến hoa mất nước, trước khi cắm bạn cần dưỡng hoa. Kinh nghiệm dưỡng sen của mình là khi mua về mình cắt gốc, sau đó cho vào xô cao ngập nước hết cuống sen 2 tiếng. Tiếp đó mình buộc ngược sen và bắt đầu đổ nước vào ống thân sen để tiếp nước cho sen vài lần rồi mới mang đi cắm, như vậy sen căng nước và sẽ nở rất bền đẹp. Hoa Ly nên chọn những cành ly cành và lá tươi, cứng, sắc lá xanh bóng. Cành hoa ly đẹp là cành nụ mập đều bông, không nên chọn những cành đã nở nhiều và dính nhiều phấn hoa. Hoa lay ơn bạn nên chọn hoa còn nụ, cành cứng cáp thân bóng và lá xanh. Khi mua về bạn nên cắt bớt chân hoa, bạn cắt chéo gốc để hoa dễ hút nước. Hoa lay ơn có dáng cao thân dài nên phù hợp với bình gốm sứ có dáng cao, hoặc bình thuỷ tinh cao, miệng loe. Hoa loa kèn khi mua bạn nên chọn bông to đều, cành cứng nhiều gân và lá dày. Đây là những bông hoa già khi nở sẽ căng đều và bền hoa. Nếu bạn chọn loại hoa kèn đơn, là loại cành có 1 bông thì sẽ dễ cắm tạo dáng hơn loại cành kép. Hoa loa kèn cũng như hoa ly, có mùi rất thơm nhưng nếu mình bỏ nhuỵ khi hoa mới hé thì hoa sẽ bền hơn, vì nhuỵ hoa rụng vào cánh sẽ làm hoa nhanh héo.
Cúc tana nguồn gốc từ đất nước Hà Lan, sau đó được du nhập về Việt Nam và hiện nay được trồng rất nhiều tại Đà Lạt. Loài hoa này khá giống với các loại hoa đồng nội của Việt Nam. Tuy nhiên độ bền nếu mình chăm thì hoa tươi được khoảng 7 đến 10 ngày. Khi cắm Tana mình thường bỏ hết lá để chỉ dưỡng hoa, như vậy hoa sẽ tươi lâu hơn.
Hoa hồng trắng mình thường bỏ bớt lá và khi cắm cắt chéo gốc để hoa dễ hút nước hơn. Hoa thuỷ tiên thì mình chỉ nên cắm thật ít nước và thay nước thường xuyên thì độ bền sẽ được từ 7 đến 10 ngày. Vì thuỷ tiên thân xốp nếu cắm nhiều nước thân sẽ nhanh nhũn giống như hoa đồng tiền các bạn lưu ý nhé. Hoa đồng tiền mình cũng cắm ít nước và thay nước thường xuyên mỗi ngày 1 lần để hoa bền hơn. Hoa thiên điểu còn gọi là hoa chim thiên đường, là một loại cây thân thảo sống nhiều năm, thuộc chi thiên điểu họ chuối rẻ quạt. Cây này có nguồn gốc từ các nước miền nam châu Phi và các vùng nhiệt đới thuộc châu Mỹ. Tuy thiên điểu là một loài hoa đẹp nhưng hoa thiên điểu lại chứa rất nhiều chất độc làm hại đường tiêu hóa. Chất độc chủ yếu từ cánh hoa, khi đi vào cơ thể theo đường miệng sẽ gây hại cho đường ruột các bạn lưu ý đừng tiếp xúc trực tiếp nhiều nha. Tuy-lip khi mua bạn hãy chọn những bông chỉ vừa hé nở với những búp xanh chưa có màu sắc. Cắt chéo gốc và bỏ bớt lá phía dưới cuống hoa, khi cắm bạn nên dùng nước lạnh để thân hoa cứng cáp hơn. Khi mua hoa về mình thường để nguyên giấy tiệm hoa bọc để cắm qua đêm, đến sáng mới tháo ra cắm thả lọ. Mình làm vậy thì phom hoa ăn nước sẽ đứng thẳng và dễ tạo dáng khi cắm chứ không bị ngả nghiêng. Với những loại hoa mong manh như tuy-lip bạn nên để nơi mát và tránh ánh nắng để hoa bền hơn nhé.
Thêm một chút mẹo là hạn chế cắm nhiều loại hoa chung 1 lọ. Bởi vì mỗi loại hoa có một loại vi khuẩn khác nhau, khi cắm chung sẽ làm hoa nhanh héo hơn. Trước khi cắm nên vệ sinh lọ hoa cho thật sạch các bạn nhé, hoa sẽ tươi lâu hơn khi được cắm trong một chiếc lọ và nước thật sạch.
Nguồn: Fb Dang Thu Phuong
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dep-chia-se-bi-quyet-cam-hoa-tuoi-lau-don-gian-nhung-khong-phai-ai-cung-biet-420169.html