Khoe căn hộ ngập tràn ánh nắng 'len lỏi', mẹ Hà Thành khiến dân tình không khỏi rời mắt

Với diện tích rộng rãi và thoáng đãng, đôi vợ chồng đã tận dụng và lên ý tưởng 'biến' không gian sống của mình trở nên sang trọng như "khách sạn 5 sao".

Trong hội những người "Nghiện nhà", chị Diệp Nguyễn đã chia sẻ căn hộ tràn ngập ánh sáng và thiết kế độc đáo của mình. Ngôi nhà được thiết kế và bày trí dựa trên quan điểm của gia chủ như thể hiện được tinh thần mở, gần gũi thiên nhiên, đơn giản nhưng vẫn có cá tính. Cô nàng cho hay: "Tổ ấm nhỏ bé mà mình đã cùng nhau lựa từng mẫu gạch sàn nhà cho đến rèm cửa hợp tông, cùng đắn đo mãi mới chọn được chiếc ghế sofa cùng nhau ngả lưng xem những bộ phim trên Netflix, cùng đi hết 3 nơi mới mua được bộ bàn ghế nơi cả nhà quây quần mỗi tối bên bữa cơm yên bình".

Căn hộ được thiết kế hợp lý và luôn "đón" ánh sáng tự nhiên vào ban ngày - Ảnh: FBNV Không gian các phòng được kết nối với nhau khá là khoa học - Ảnh: FBNV Phòng khách mang lại cảm giác rộng rãi và đầy đủ tiện nghi - Ảnh: FBNV Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại với màu sắc giản đơn, đặc biệt là màu trắng chủ đạo được sử dụng hầu hết ở các không gian trong nhà. Song, không gian mở rộng tối đa tầm nhìn ra các hướng có lợi và đẹp bắt mắt.

Chưa kể, cách chia phòng và các vật dụng vừa gọn gàng lại rất tiện ích khiến nhiều người xuýt xoa, đặc biệt là khu vực nấu nướng. Với sự thiết kế và bày trí hợp lý, các căn phòng còn có đầy đủ nội thất và tiện nghi sinh hoạt cần thiết. Vậy nên, không gian sống thoáng mát, tràn đầy sức sống và vô cùng lý tưởng. Không gian bếp đối diện phòng khách - Ảnh: FBNV Phòng bếp thoáng đãng và không lo ngại về việc ám mùi thức ăn - Ảnh: FBNV Phòng vệ sinh gọn gàng và sạch sẽ - Ảnh: FBNV Phong cách thiết kế hiện đại mang đến sự đơn giản trong màu sắc, nhưng lại nhấn mạnh những hình khối, đường nét của nội thất bên trong ngôi nhà. Vậy nên, xu hướng thiết này không gây nhàm chán, lỗi thời và cực kì độc đáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-can-ho-ngap-tran-anh-nang-len-loi-me-ha-thanh-khien-dan-tinh-khong-khoi-roi-mat-423526.html