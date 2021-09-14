Xuýt xoa trước ngôi nhà của trai đẹp Hà Thành tự tay trang hoàng 'thiết kế tối giản không chê được điểm nào'

Ngôi nhà được chính gia chủ tự lên ý tưởng thiết kế, trang trí và biến tấu vô cùng sáng tạo. Vậy nên, ngôi nhà trở nên lạ mắt, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong hội dành cho những người "Yêu nhà", anh Henry Đỗ đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà có diện tích 75 mét vuông của mình. Anh chàng cho hay: "Ngôi nhà mà mình nhận thô từ chủ đầu tư, mọi khâu đều do tự mình lên ý tưởng, tự vẽ tay. Tất cả từ gạch, sàn gỗ, thiết bị vệ sinh, đèn, công tắc, cửa, nội thất gỗ là tự tay mình tìm kiếm, chọn lựa và đưa ra yêu cầu cho đội thi công thực hiện. Mình là người giám sát, trong người mình lúc nào cũng mng theo thước dây từ lúc nhận nhà thô để tự đo, tự ướm cũng như lên sao cho nó hợp ý với mình nhất". Không gian phòng khách nối liền với ban công thoáng mát - Ảnh: FBNV Phòng ngủ nhỏ cửa kính lùa để tạo cảm giác có chiều sâu và rộng, từ phòng ngủ nằm cũng có thể nhìn ra khu vực sinh hoạt chung - Ảnh: FBNV Bàn ăn có 6 ghế ngồi gọn gàng được bày trong không gian bếp - Ảnh: FBNV Bếp dài 2,8 mét, lắp đặt thêm kệ tủ để đồ gọn gàng và không chiếm nhiều diện tích - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ từ anh chàng, ngôi nhà gồm 1 không gian bếp, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. "Ngôi nhà không theo một phong cách chủ đạo nào, đơn giản đó là những màu sắc mình thích và mình phối hài hoà theo con mắt của mình".

Không gian nhà từ phòng khách nhìn ra ngoài cửa - Ảnh: FBNV Phòng ngủ chính được thiết kế vô cùng tối giản của gia chủ - Ảnh: FBNV Vách ngăn để tách biệt các không gian với nhau, đồng thời để trống ô tận dụng trang trí - Ảnh: FBNV Phòng ngủ chính được thiết kế đặc biệt với 2 chiếc giường, một vườn cây để ngắm nghía trước khi tối đi ngủ và sáng khi thức dậy. Đồng thời, điểm khác biệt so với các phòng ngủ thường thấy thì căn phòng của ngôi nhà này không lắp tủ quần áo hay bất cứ kệ trang trí gì cả trong phòng ngủ. Anh cũng bộc bạch rằng: "Mình thích sự đơn giản, tối giản, không gian giảm được tối đa các góc chết và đặc biệt là phải là nơi mình có thể trồng nhiều cây xanh. Mình có niềm đam mê, tình yêu với cây cỏ rất lớn". Phòng vệ sinh sáng sủa và ngăn nắp - Ảnh: FBNV Vách tường để tách giường ngủ với không gian tủ quần áo, tạo cảm giác không bí bách và ngộp - Ảnh: FBNV Tận dụng trồng cây xanh ở ban công - Ảnh: FBNV Đây là một trong những mẫu nhà đẹp mà mang cảm giác hiện đại và vô cùng phù hợp với giới trẻ hiện nay. Đồng thời, sự bày trí và sắp xếp hợp lý những đồ dùng nội thất thông minh cũng tăng diện tích đáng kể cho ngôi nhà.

Khoe căn hộ ngập tràn ánh nắng 'len lỏi', mẹ Hà Thành khiến dân tình không khỏi rời mắt Với diện tích rộng rãi và thoáng đãng, đôi vợ chồng đã tận dụng và lên ý tưởng 'biến' không gian sống của mình trở nên sang trọng như "khách sạn 5 sao".

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