Xuýt xoa trước ngôi nhà của trai đẹp Hà Thành tự tay trang hoàng 'thiết kế tối giản không chê được điểm nào'

Ngôi nhà được chính gia chủ tự lên ý tưởng thiết kế, trang trí và biến tấu vô cùng sáng tạo. Vậy nên, ngôi nhà trở nên lạ mắt, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.
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Trong hội dành cho những người "Yêu nhà", anh Henry Đỗ đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà có diện tích 75 mét vuông của mình. Anh chàng cho hay: "Ngôi nhà mà mình nhận thô từ chủ đầu tư, mọi khâu đều do tự mình lên ý tưởng, tự vẽ tay. Tất cả từ gạch, sàn gỗ, thiết bị vệ sinh, đèn, công tắc, cửa, nội thất gỗ là tự tay mình tìm kiếm, chọn lựa và đưa ra yêu cầu cho đội thi công thực hiện. Mình là người giám sát, trong người mình lúc nào cũng mng theo thước dây từ lúc nhận nhà thô để tự đo, tự ướm cũng như lên sao cho nó hợp ý với mình nhất".
Theo chia sẻ từ anh chàng, ngôi nhà gồm 1 không gian bếp, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. "Ngôi nhà không theo một phong cách chủ đạo nào, đơn giản đó là những màu sắc mình thích và mình phối hài hoà theo con mắt của mình".
Phòng ngủ chính được thiết kế đặc biệt với 2 chiếc giường, một vườn cây để ngắm nghía trước khi tối đi ngủ và sáng khi thức dậy. Đồng thời, điểm khác biệt so với các phòng ngủ thường thấy thì căn phòng của ngôi nhà này không lắp tủ quần áo hay bất cứ kệ trang trí gì cả trong phòng ngủ. Anh cũng bộc bạch rằng: "Mình thích sự đơn giản, tối giản, không gian giảm được tối đa các góc chết và đặc biệt là phải là nơi mình có thể trồng nhiều cây xanh. Mình có niềm đam mê, tình yêu với cây cỏ rất lớn".
Đây là một trong những mẫu nhà đẹp mà mang cảm giác hiện đại và vô cùng phù hợp với giới trẻ hiện nay. Đồng thời, sự bày trí và sắp xếp hợp lý những đồ dùng nội thất thông minh cũng tăng diện tích đáng kể cho ngôi nhà.