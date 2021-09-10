Gái xinh 9x chỉ 'bí kíp' sắp xếp ‘ổ nằm', sang - xịn - mịn không thua khách sạn 5 sao

Nhà đẹp 10/09/2021 12:04

Tích luỹ cho mình từ những kinh nghiệm của bản thân, cô nàng 9x đã xuất sắc biến phòng ngủ của mình đẹp và sang như khách sạn cao cấp.

Phòng ngủ là nơi “nạp năng lượng” cho mỗi chúng ta bằng một giấc ngủ dài sau những bộn bề, mệt nhoài ngoài cuộc sống. Vì vậy, ở mỗi ngôi nhà, phòng ngủ là một không gian không thể thiếu. Nó không những riêng tư mà còn là nơi mà chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi sức khỏe.

Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Phạm Sao Mai chia sẻ những “bí kíp” sắp xếp phòng ngủ ngăn nắp và thoải mái hơn. Cô nàng cho hay: "Hi vọng chia sẻ của mình sẽ hữu ích nếu bạn muốn sắp xếp lại căn phòng ngủ với chi phí hợp lý mà vẫn thoải mái và tiện nghi". Với những bí quyết này, những công việc liên quan đến “chăn êm nệm ấm” thì bạn sẽ không còn nhờ đến sự trợ giúp của mẹ nữa.

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Màu chủ đạo của căn phòng thường là những gam màu sáng, đặc biệt là đối với những căn phòng có diện tích nhỏ. Bạn càng phải sử dụng màu sơn sáng bởi chúng sẽ làm cho phòng rộng hơn, trông sạch sẽ và khiến tinh thần thoải mái hơn.

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Vì là phòng ngủ nên bạn chỉ cần tập trung vào chiếc giường thôi. Với cách chọn khung giường, bạn cần lưu ý về độ bền của giường, tránh mối mọt và cọt kẹt trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, bạn nên chọn giường có chân hoặc có thể di chuyển để dễ dàng vệ sinh phía dưới gầm giường và nơi bụi bẩn thường trú ẩn. Đồng thời, để giấc ngủ sâu hơn, bạn nên chọn gối nằm với ruột gối cỡ chuẩn thường là 50x70cm, là loại bông gòn, bông microfiber hoặc lông vũ để có thể điều chỉnh được độ cao. 

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Phần trang trí cũng rất được xem trọng bởi nó sẽ là điểm nhấn để trông chiếc giường phong cách và gần gũi hơn. Tùy vào sở thích của mỗi cá nhân, mọi người chọn cho mình gối trang trí màu sắc và chất liệu phù hợp. Bạn có thể chọn lựa một số đồ decor như đèn ngủ, khung tranh, cây cỏ hoa lá tạo thêm mood cho căn phòng. Song song đó, tủ quần áo có thể yêu cầu chia ngăn tủ theo nhu cầu sử dụng, và sử dụng các hộp đựng đồ để tủ dù nhỏ vẫn luôn gọn gàng.

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Tuy những việc làm này nhìn thì thấy rất dễ dàng, nhưng nó lại cần sự cẩn thận và tỉ mỉ. Song, chiếc giường sẽ là nơi giúp bạn dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ và thoải mái hơn khi tỉnh dậy sau một ngày làm việc vất vả. Với bí quyết được chia sẻ như trên, bạn có thể tự ”biến” cho mình một chiếc giường thật thoải mái và êm ái để phục hồi lại năng lượng 8 tiếng mỗi ngày.

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