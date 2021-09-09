Đậu hũ sốt nấm dành cho những người lần đầu vào bếp với cách làm siêu đơn giản

Với nguyên liệu có sẵn trong căn bếp và cách làm đơn giản, đậu sốt nấm là món ăn không khó để bạn thực hiện. Thưởng thức nóng và kết hợp với cơm trắng sẽ giúp món ăn tròn vị. Không phải chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu cầu kỳ mà bạn cũng đã cho ra được một món ăn hơn cả mong đợi.
Khéo Tay 21:53 09/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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