Chỉ với 180 triệu đồng, căn hộ 'hóa thiên nga' ngắm góc nào cũng thấy ưng ngay, tha hồ thả dáng 'sống ảo'

Nhà đẹp 15/09/2021 15:24

Căn hộ lựa chọn phong cách thiết kế tối giản, giao thoa giữa thiết kế hiện đại và những nét cổ điển từ thiên nhiên đem lại cảm giác bình yên và thoải mái.

Trong hội những người "Nghiện nhà", bạn Nhung Nguyễn đã chia sẻ những hình ảnh căn hộ của mình trước và sau khi được "trùng tu" tất cả mọi thứ. Cô nàng chia sẻ căn hộ rộng 35 mét vuông và đã bỏ ra khoảng 180 triệu để làm mới toàn bộ căn nhà gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, một nhà vệ sinh và ban công. 

Ban đầu, căn hộ không có nhiều cửa sổ nên không gian rất tối và bí. "Mình đã phải đau đầu trong việc thiết kế căn phòng làm sao vừa bố trí được nhiều công năng nhất lại vừa đem lại cảm giác rộng rãi thoáng mát. Và thế là mình quyết định dỡ bỏ toàn bộ bức tường bê tông, thay bằng kính hoàn toàn để đem lại nhiều ánh sáng nhất có thể", cô nàng chia sẻ.

can hoChỉ với 180 triệu đồng, căn hộ 'hóa thiên nga' ngắm góc nào cũng thấy ưng ngay, tha hồ thả dáng 'sống ảo' - Ảnh 2Chỉ với 180 triệu đồng, căn hộ 'hóa thiên nga' ngắm góc nào cũng thấy ưng ngay, tha hồ thả dáng 'sống ảo' - Ảnh 3
Căn hộ 'lột xác' ngoạn mục trước và sau khi được sửa sang lại - Ảnh: FBNV

Phong cách chủ đạo của căn hộ này là Mid-century, giao thoa giữa thiết kế hiện đại và những nét cổ điển từ thiên nhiên. Các phòng ngủ được đặc biệt đầu tư thiết kế, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của chủ nhà. 

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Phòng ngủ được thiết kế đơn giản, điểm nhấn chính là chiếc bồn ngay cửa sổ - Ảnh: FBNV
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Phòng ngủ được nối liền với ban công - Ảnh: FBNV

Tâm đắc nhất trong phòng khách là thiết kế chiếc ti vi có thể xoay 360 độ, ngồi phòng khách hay phòng ngủ vẫn có thể xem được.

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Thiết kế chiếc ti vi có thể xoay 360 độ có thể xem ở cả phòng ngủ lẫn phòng khách - Ảnh: FBNV
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Không gian phòng khách được trang bị một bộ bàn ghế sofa nhỏ - Ảnh: FBNV
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Phòng bếp nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi hữu ích - Ảnh: FBNV
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Phòng vệ sinh gọn gàng và sạch sẽ - Ảnh: FBNV

Với sự thiết kế và bày trí hợp lý, các căn phòng còn có đầy đủ nội thất và tiện nghi sinh hoạt cần thiết. Vậy nên, không gian sống thoáng mát, tràn đầy sức sống và vô cùng lý tưởng. Đồng thời, xu hướng thiết này không gây nhàm chán, lỗi thời và cực kì độc đáo.

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