Gái xinh tự tay 'vẽ' nên 'biệt phủ' của mình khiến dân tình 'ngắm hoài không chán'

Trong hội những người "Nghiện nhà", chị Trang Nguyễn đã chia sẻ "biệt phủ" vô cùng hoành tráng, tràn ngập ánh sáng và ấn tượng với những thiết kế độc đáo của mình. Ngôi nhà được thiết kế và bày trí dựa trên quan điểm của gia chủ như thể hiện được tinh thần mở, gần gũi thiên nhiên, đơn giản nhưng vẫn có sang trọng.

Cô nàng cho hay: "Đây là một căn penthouse, có 3 tầng, 2 tầng nhà ở và tầng trên cùng là vườn. Ngôi nhà trở nên đặc biệt vì nó chính là thành quả do mình tự lên ý tưởng thiết kế từ chia phòng, chia tầng, nguyên vật liệu đến sắp xếp đồ nội thất, đồ trang trí trong nhà.... Căn hộ được xây dựng với mong muốn là một nơi thoải mái, dễ chịu".