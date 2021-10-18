Gái xinh tự tay 'vẽ' nên 'biệt phủ' của mình khiến dân tình 'ngắm hoài không chán'

Nhà đẹp 18/10/2021 17:23

Với diện tích rộng rãi, đôi vợ chồng đã tận dụng và lên ý tưởng 'biến hoá' không gian sống của mình trở nên sang trọng như "khách sạn 5 sao".

Trong hội những người "Nghiện nhà", chị Trang Nguyễn đã chia sẻ "biệt phủ" vô cùng hoành tráng, tràn ngập ánh sáng và ấn tượng với những thiết kế độc đáo của mình. Ngôi nhà được thiết kế và bày trí dựa trên quan điểm của gia chủ như thể hiện được tinh thần mở, gần gũi thiên nhiên, đơn giản nhưng vẫn có sang trọng.

Cô nàng cho hay: "Đây là một căn penthouse, có 3 tầng, 2 tầng nhà ở và tầng trên cùng là vườn. Ngôi nhà trở nên đặc biệt vì nó chính là thành quả do mình tự lên ý tưởng thiết kế từ chia phòng, chia tầng, nguyên vật liệu đến sắp xếp đồ nội thất, đồ trang trí trong nhà.... Căn hộ được xây dựng với mong muốn là một nơi thoải mái, dễ chịu".

ngoi nhangoi nha 1ngoi nha 2ngoi nha 3ngoi nha 4

Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại với màu sắc giản đơn, đặc biệt là những gam màu sáng chủ đạo được sử dụng hầu hết ở các không gian trong nhà. Chưa kể, cách chia phòng và các vật dụng vừa gọn gàng lại rất tiện ích khiến nhiều người xuýt xoa, đặc biệt là khu vực nấu nướng. Với sự thiết kế và bày trí hợp lý, các căn phòng còn có đầy đủ nội thất và tiện nghi sinh hoạt cần thiết.

ngoi nha 5ngoi nha 6ngoi nha 7ngoi nha 8

Song, không gian mở rộng tối đa tầm nhìn ra các hướng có lợi và đẹp bắt mắt. Vậy nên, không gian sống thoáng mát, tràn đầy sức sống và vô cùng lý tưởng. 

ngoi nha8ngoi nha 9

Đây là một trong những mẫu nhà đẹp mà mang cảm giác hiện đại và vô cùng phù hợp với giới trẻ hiện nay. Đồng thời, sự bày trí và sắp xếp hợp lý những đồ dùng nội thất thông minh cũng tăng diện tích đáng kể cho ngôi nhà.

Ảnh: Trang Nguyễn - Nghiện Nhà

Diện tích 'khiêm tốn', đôi vợ chồng 'hóa' rộng thênh thang khiến cư dân mạng 'khó tính' cũng phải trầm trồ

Diện tích 'khiêm tốn', đôi vợ chồng 'hóa' rộng thênh thang khiến cư dân mạng 'khó tính' cũng phải trầm trồ

Với gu thẩm mĩ đa dạng và tối ưu được không gian, ngôi nhà mang xu hướng hiện đại luôn được ưa chuộng trong xã hội ngày nay. Đồng thời, ngôi nhà vẫn mang cảm giác vô cùng ấm cúng và gần gũi.

Xem thêm
Từ khóa:   căn hộ gợi ý trang trí nhà ngôi nhà

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 6 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 38 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 35 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai