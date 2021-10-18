Gái xinh tự tay 'vẽ' nên 'biệt phủ' của mình khiến dân tình 'ngắm hoài không chán'

Với diện tích rộng rãi, đôi vợ chồng đã tận dụng và lên ý tưởng 'biến hoá' không gian sống của mình trở nên sang trọng như "khách sạn 5 sao".
- Chỉ với chi phí 'hạt dẻ', chàng kiến trúc sư điển trai 'tậu' ngay ngôi nhà 'hoành tráng' như siêu phẩm
- Chỉ với 180 triệu đồng, căn hộ 'hóa thiên nga' ngắm góc nào cũng thấy ưng ngay, tha hồ thả dáng 'sống ảo'
Trong hội những người "Nghiện nhà", chị Trang Nguyễn đã chia sẻ "biệt phủ" vô cùng hoành tráng, tràn ngập ánh sáng và ấn tượng với những thiết kế độc đáo của mình. Ngôi nhà được thiết kế và bày trí dựa trên quan điểm của gia chủ như thể hiện được tinh thần mở, gần gũi thiên nhiên, đơn giản nhưng vẫn có sang trọng.
Cô nàng cho hay: "Đây là một căn penthouse, có 3 tầng, 2 tầng nhà ở và tầng trên cùng là vườn. Ngôi nhà trở nên đặc biệt vì nó chính là thành quả do mình tự lên ý tưởng thiết kế từ chia phòng, chia tầng, nguyên vật liệu đến sắp xếp đồ nội thất, đồ trang trí trong nhà.... Căn hộ được xây dựng với mong muốn là một nơi thoải mái, dễ chịu".
Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại với màu sắc giản đơn, đặc biệt là những gam màu sáng chủ đạo được sử dụng hầu hết ở các không gian trong nhà. Chưa kể, cách chia phòng và các vật dụng vừa gọn gàng lại rất tiện ích khiến nhiều người xuýt xoa, đặc biệt là khu vực nấu nướng. Với sự thiết kế và bày trí hợp lý, các căn phòng còn có đầy đủ nội thất và tiện nghi sinh hoạt cần thiết.
Song, không gian mở rộng tối đa tầm nhìn ra các hướng có lợi và đẹp bắt mắt. Vậy nên, không gian sống thoáng mát, tràn đầy sức sống và vô cùng lý tưởng.
Đây là một trong những mẫu nhà đẹp mà mang cảm giác hiện đại và vô cùng phù hợp với giới trẻ hiện nay. Đồng thời, sự bày trí và sắp xếp hợp lý những đồ dùng nội thất thông minh cũng tăng diện tích đáng kể cho ngôi nhà.
Ảnh: Trang Nguyễn - Nghiện Nhà