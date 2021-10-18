Choáng ngợp độ 'khủng' trong nhà hàng của 'ông trùm showbiz': Lấy cảm hứng từ 'nón lá' quê hương, phủ 'vàng' cả không gian hoành tráng

Nhà đẹp 18/10/2021 17:10

Nhà hàng Nón lá của Color Man chuyên bán và phục vụ các món ăn mang phong cách Việt Nam với đủ các món từ ốc, gỏi, lẩu,.. khá là truyền thống cả về hình thức đến cách trang trí không gian bên trong.

Ông Đỗ Văn Bửu Điền được gọi với tên thân mật tên là Color Man. Đồng thời, ông vốn dĩ được mệnh danh là "ông trùm showbiz". Ông Điền hiện đang là Chủ tịch công ty truyền thông và giải trí Điền Quân - đơn vị sản xuất của các chương trình truyền hình nổi bật như: Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Sàn đấu ca từ... 

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Chân Dung 'ông trùm' của Điền Quân - Ảnh: Internet

Được biết, "ông trùm" của Điền Quân đang ở hữu nhà hàng Nón Lá toạ lạc tại đường Nguyễn Đình Chiều, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. Được biết, đây là một nhà hàng chuyên bán và phục vụ các món ăn mang phong cách Việt Nam với đủ các món từ ốc, gỏi, lẩu,.. khá là truyền thống cả về hình thức đến cách trang trí không gian bên trong. 

ong do van buu dien 1Choáng ngợp độ 'khủng' trong nhà hàng của 'ông trùm showbiz': Lấy cảm hứng từ 'nón lá' quê hương, phủ 'vàng' cả không gian hoành tráng - Ảnh 3Choáng ngợp độ 'khủng' trong nhà hàng của 'ông trùm showbiz': Lấy cảm hứng từ 'nón lá' quê hương, phủ 'vàng' cả không gian hoành tráng - Ảnh 4Choáng ngợp độ 'khủng' trong nhà hàng của 'ông trùm showbiz': Lấy cảm hứng từ 'nón lá' quê hương, phủ 'vàng' cả không gian hoành tráng - Ảnh 5Choáng ngợp độ 'khủng' trong nhà hàng của 'ông trùm showbiz': Lấy cảm hứng từ 'nón lá' quê hương, phủ 'vàng' cả không gian hoành tráng - Ảnh 6
Nhà hàng Nón Lá của ông Bửu Điền tại TP.HCM - Ảnh: Internet

Bởi vì mặt bằng của nhà hàng này nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiều, phường Đa Kao, quận 1 – được xem là khu vực trung tâm với nhiều nhà hàng, công ty lớn với chi phí thuê mặt bằng thuộc dạng đắt đỏ nhất nhì TP.HCM. Nên có thể nói, người chủ đứng ra sở hữu nhà hàng này cũng không phải “dạng vừa” vì chi phí bỏ ra hoàn toàn không phải nhỏ. 

ong do van buu dien 2Choáng ngợp độ 'khủng' trong nhà hàng của 'ông trùm showbiz': Lấy cảm hứng từ 'nón lá' quê hương, phủ 'vàng' cả không gian hoành tráng - Ảnh 8Choáng ngợp độ 'khủng' trong nhà hàng của 'ông trùm showbiz': Lấy cảm hứng từ 'nón lá' quê hương, phủ 'vàng' cả không gian hoành tráng - Ảnh 9
Ẩm thực tại nhà hàng này khá phong phú - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nhà hàng cũng thu hút bởi phong cách nội thất thông minh, như kết hợp phong cách hiện đại tiện nghi và bắt mắt, số khác lại lựa chọn phong cách thiết kế truyền thống nhằm mang lại khoảng không gian sống yên bình và có chút hoài niệm. 

Khi thực khách bước tới nhà hàng, thực khách sẽ cảm nhận trọn vẹn được ẩm thực không chỉ qua món ăn mà còn cả trong cách lựa chọn và bố trí nội thất nhà hàng. Ngoài ra, nhà hàng cũng thường phục vụ những chương trình âm nhạc mang đậm bản sắc dân tộc

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