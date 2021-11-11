Vòng cổ Calder là một trong những tác phẩm đặc biệt trong buổi triễn lãm. Nó gần đây đã được xác thực bởi Calder Foundation và trước đây là một phần của bộ sưu tập tư nhân của Abby Rockefeller Milton O'Neill và Ellen Hunt Milton Harrison. Người phát ngôn của phòng trưng bày cho biết: "Chiếc vòng cổ quan trọng này thể hiện chủ nghĩa hiện đại của Calder về các hình thức nghệ thuật cổ đại vượt thời gian trên khắp thế giới". Calder diễn giải lại hình thức cổ xưa của chiếc vòng tua rua này.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm của Salon Art + Design, để đánh dấu lần đầu tiên nội thất, trang sức nghệ thuật được trưng bày, Silvia Furmanovich đã thiết kế và tạo ra một không gian trưng bày những tác phẩm tôn vinh những khu rừng nhiệt đới của quê hương Brazil và tôn vinh "tầm quan trọng, sự quý hiếm và vẻ đẹp của thiên nhiên ".

Tại buổi triễn lãm, không gian trưng bày được lấy cảm hứng và mong muốn tái tạo một phần của rừng nhiệt đới Amazon để mang đến một sự mạnh mẽ, tương phản với bối cảnh ban đầu. Khung cảnh đã truyền cảm hứng cho họ để tạo ra một cuộc triển lãm gợi lên tầm quan trọng, sự quý hiếm và vẻ đẹp của thiên nhiên.

Đây là lần đầu tiên trang sức nghệ thuật được đưa vào Salon. Furmanovich sẽ trưng bày các tác phẩm trang sức được lấy cảm hứng từ bộ xương lá, bình hoa, bát và gương. Nhà thiết kế cũng cho biết thêm về dự án, tầm quan trọng của việc đưa tác phẩm từ Amazon. Đồng thời, cô cũng tiết lộ những điều thú vị mà những khu rừng nhiệt đới truyền cảm hứng cho cô ấy.

Một chiếc tàu bằng gỗ với các chi tiết chạm khắc hoa được thiết kế bởi Silvia Furmanovich - Ảnh: Forbes

Về nguồn cảm hứng để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật này, nhà thiết kế được truyền cảm hứng từ sự phong phú của hệ động và thực vật rừng nhiệt đới Amazon. Tại nơi đây, họ đã đi đến hết lần này đến lần khác để nghiên cứu và tìm hiểu sâu. Nhà thiết kế chia sẻ: "Mỗi lần đến thăm Amazon, chúng tôi lại khám phá ra một điều gì đó mới mẻ, cho dù là màu sắc của một con bướm hay loài chim, một loại gỗ mới hay một loài hoa hoặc cây khác".

Chia sẻ thêm về mục đích tri ân rừng Amazon, Silvia Furmanovich cho biết: "Ý tưởng là để tôn vinh và bảo tồn các nghệ nhân và tay nghề bậc thầy, cho thấy thời gian để làm ra những thứ bằng tay là bao lâu. Chúng tôi đánh giá cao những thứ được làm bằng tay. Chúng tôi muốn mang lại giá trị và tiếng nói cho công việc của các nghệ nhân địa phương bằng cách giới thiệu họ trong một khung cảnh đẳng cấp thế giới. Những nghệ sĩ này sống ở Amazon, một nơi có vẻ đẹp tuyệt vời và tài nguyên thiên nhiên rộng lớn, vì vậy chúng tôi muốn kêu gọi sự chú ý đến sự phong phú tồn tại ở khu vực này trên thế giới".

Một chiếc ghế đẩu bằng gỗ cẩm thạch được thiết kế bởi Silvia Furmanovich và được làm bởi các nghệ nhân ở Amazon - Ảnh: Forbes

Thông qua đồ trang sức nghệ thuật, Silvia Furmanovich mong muốn du khách sẽ tìm hiểu gì về rừng Amazon: "Chúng tôi muốn gợi lên sự phong phú của rừng nhiệt đới và tôn vinh những hình thức thủ công tinh tế, độc đáo đã tồn tại ở những vùng xa xôi hẻo lánh đó. Và tôi hy vọng rằng mọi người sẽ có ý thức rằng thế giới cần phải làm việc chăm chỉ để bảo tồn thiên nhiên và các nguồn tài nguyên có hạn của chúng ta".

Chia sẻ về chất liệu quan trọng để tạo ra những tác phẩm, người đại diện cho biết: "Đối với các tác phẩm được trưng bày, chúng tôi đã sử dụng gỗ veneer rất mỏng và có màu sắc rực rỡ được các nghệ nhân tìm thấy trong các tầng rừng. Đồng thời, họ cũng sử dụng các đường cắt từ veneer từ ngành công nghiệp đồ nội thất. Những mảnh gỗ này được cắt thành những mảnh nhỏ và được ghép lại như trò chơi ghép hình để tạo ra những tác phẩm có vẻ đẹp đáng kinh ngạc và có chi tiết phức tạp".

Một chiếc bàn phụ do Silvia Furmanovich thiết kế và được làm bởi các nghệ nhân ở Amazon - Ảnh: Forbes

Ngoài ra, bà Furmanovich cũng bộc bạch thêm: "Chúng tôi đang nghiên cứu ngày càng sâu hơn về nghề chế tác gỗ, một quá trình mà chúng tôi đã khám phá và phát triển trong sáu năm qua với sự cộng tác của một nhóm nghệ nhân vô cùng tài năng sống trong rừng. Kỹ thuật này có một truyền thống lâu đời trong truyền thống nghệ thuật trang trí của thế giới, nhưng ở đây, chúng tôi đã nghiên cứu lại nó theo một cách hoàn toàn đương đại. Lần đầu tiên, chúng tôi cũng sẽ trưng bày các tác phẩm điêu khắc được tạo ra bởi nghệ sĩ ngoại đạo Mestre André da Marinheira, sống ở miền Bắc Brazil và người điêu khắc mèo và các nhân vật khác bằng gỗ dựa trên thế giới tự nhiên và động vật. Ông sử dụng nhiều gỗ mít, có màu vàng óng rất lộng lẫy".