Khi mua nhà hoặc chung cư, cứ để ý điểm này là biết nhà hút lộc, ở càng lâu càng giàu, mua ngay để vận may, tiền bạc "ùn ùn" kéo đến

Trước nhà thoáng đãng, không bị chắn tầm mắt

Ngôi nhà nào sở hữu những đặc điểm dưới đây chứng tỏ phong thủy cực tốt, gia chủ càng ở lâu càng phất.

Khi chọn mua nhà, tốt nhất bạn nên chọn căn nhà có không gian phía trước thoáng rộng, không bị che chắn quá nhiều, có ánh sáng chan hòa. Các phòng đều sáng sủa, tràn ngập ánh sáng tự nhiên mang lại sức khỏe và tinh thần tốt cho gia chủ. Ngược lại, ngôi nhà u tối sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, khiến con người cảm thấy mệt mỏi.

Sống ở căn nhà có phong thủy tốt như vậy thì tâm trạng thường dễ vui vẻ, lạc quan, tài vận cũng dễ bề tăng tiến, kiếm tiền dễ dàng.

Trẻ nhỏ thích đến chơi nhà

Người xưa cho rằng, trẻ nhỏ rất nhạy cảm với phong thủy. Chúng sẽ không thích đến những nơi có phong thủy xấu. Nếu ngôi nhà thường xuyên được lũ trẻ ghé thăm và vui đùa thoải mái, điều này chứng tỏ ngôi nhà có phong thủy tốt.

Cây cối sống lâu, tươi tối là nhà sinh vượng khí

Cây cối giúp căn nhà thêm sức sống, giúp thanh lọc không khí, tốt cho sức khỏe con người.

Theo phong thủy, nếu cây cối trong nhà luôn tươi tối, thường xuyên ra khoa kết trái là sinh khí tốt, vượng. Đó là điềm lành, gia chủ sẽ có lộc. Ở trong ngôi nhà như vậy, gia chủ càng ở lại càng có nhiều may mắn, tài lộc ùn ùn kéo tới.

Nhà hình vuông hoặc hình chữ nhật

Theo khoa học phong thủy, hình dáng ngôi nhà liên quan trực tiếp đến sự lưu thông tuần hoàn khí và sự lưu thông khí này lại tác động đến tình hình sức khỏe của gia đình. Nhà đất cân đối hình vuông hay hình chữ nhật đều mang lại phú quý cho gia chủ.

Hình dáng các phòng trong nhà cũng cần phải cân đối. Phòng ngủ không nên quá nhỏ hay quá to so với phòng khách, nhất là phòng ngủ chính của gia chủ.

Tránh làm hành lang quá dài, thiết kế ngoắt nghéo như mê cung, khiến cho tài khí khó bề lưu thông, cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người trong nhà.

Nhà có hướng đi từ Bắc xuống Nam

Nhà có hướng tốt sẽ đón được những luồng khí tốt, nhà khô thoáng, sạch sẽ. Phòng khách và phòng ngủ chính của gia chủ nên nằm ở hướng Nam, tránh đặt ở hướng Tây.

Riêng phòng bếp tránh quay mặt về hướng Bắc, phòng tắm tránh đặt ở hướng Tây.

Cửa chính vững vàng, không bay màu

Cửa chính nên có không giang thoáng đãng, đón được nắng gió, cảnh sắc hài hòa, tạo cảm giác yên bình. Bên cạnh đó, hãy chắc chắn rằng cửa chính của ngôi nhà vững chắc, bền màu. Đây là một dấu hiệu cho thấy ngôi nhà có lộc. Nếu ngôi nhà đã sở hữu các điều tốt kể trên nhưng cửa nhà bị tróc sơn, hỏng hóc, gia chủ nên tìm cách sửa càng sớm càng tốt để khắc phục.