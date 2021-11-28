Nhân dịp sinh nhật con gái, Trang Trần 'chơi lớn' tặng món quà 'đắt đỏ' khiến ai nấy đều 'trố mắt nhìn'

Dù chưa biết món quà này giá trị đến thế nào nhưng con gái của Trang Trần khá chăm chú để đọc từng chữ trên "quyển sổ" mang tên mình.
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Mới đây, trên trang cá nhân, cựu hoa hậu Trang Trần vừa chia sẻ loạt ảnh con gái hào hứng khi được nhận sổ đỏ từ mẹ trong sinh nhật lần thứ 6. Dù chưa biết món quà này giá trị đến thế nào nhưng bé Kiến Lửa khá chăm chú để đọc từng chữ trên quyển sổ mang tên mình.
Cựu người mẫu chia sẻ: "Nhanh quá con nhỉ! Hôm nay con tròn 6 tuổi cha mẹ và các dì các cậu, các bác trong gia đình hay trên Facebook luôn mong con trọn đời bình an. Món quà nhỏ sương sương như hàng năm ba mẹ dành cho con mà con không thích? Con bảo con thích đất mẹ mua miếng đất trồng cây nuôi gà và rồi khi nhận tờ giấy con bảo con thích đất nặn. Bó tay! Happy birthday con gái yêu của mẹ".
Sau khi đăng tải bài viết, nhiều cư dân mạng không ngớt lời khen và trầm trồ trước sự "chơi lớn" của Trang Trần dành cho cô con gái của mình. Dù nhiều lần gây ồn ào trên mạng xã hội nhưng cô cũng nổi tiếng là bà mẹ cưng chiều con gái hết mực. Sau khi không hoạt động giải trí nữa, cô nàng tập trung vào công việc kinh doanh và đã tậu thêm không ít nhà cửa... Nhiều lần khán giả được chứng kiến gia tài đồ sộ của cô qua những tấm ảnh chụp cơ ngơi hoành tráng, giấy tờ sổ đỏ, trị giá hơn vài chục tỷ đồng.
Bé Kiến Lửa tên thật là Mai Khôi, là con gái đầu lòng của vợ chồng Trang Trần - Louis Trần. Cô bé được nhiều người khen rằng mặt y đúc bố, chân dài giống mẹ. Dù ít khi được ở bên cạnh bố do Louis Trần thường xuyên làm việc ở xa, nhưng Trang Trần luôn dành hết tình yêu thương để quan tâm chăm sóc.