Nhân dịp sinh nhật con gái, Trang Trần 'chơi lớn' tặng món quà 'đắt đỏ' khiến ai nấy đều 'trố mắt nhìn'

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu hoa hậu Trang Trần vừa chia sẻ loạt ảnh con gái hào hứng khi được nhận sổ đỏ từ mẹ trong sinh nhật lần thứ 6. Dù chưa biết món quà này giá trị đến thế nào nhưng bé Kiến Lửa khá chăm chú để đọc từng chữ trên quyển sổ mang tên mình.

Cựu người mẫu chia sẻ: "Nhanh quá con nhỉ! Hôm nay con tròn 6 tuổi cha mẹ và các dì các cậu, các bác trong gia đình hay trên Facebook luôn mong con trọn đời bình an. Món quà nhỏ sương sương như hàng năm ba mẹ dành cho con mà con không thích? Con bảo con thích đất mẹ mua miếng đất trồng cây nuôi gà và rồi khi nhận tờ giấy con bảo con thích đất nặn. Bó tay! Happy birthday con gái yêu của mẹ".