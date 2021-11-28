Nhân dịp sinh nhật con gái, Trang Trần 'chơi lớn' tặng món quà 'đắt đỏ' khiến ai nấy đều 'trố mắt nhìn'

Hậu trường 28/11/2021 16:50

Dù chưa biết món quà này giá trị đến thế nào nhưng con gái của Trang Trần khá chăm chú để đọc từng chữ trên "quyển sổ" mang tên mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu hoa hậu Trang Trần vừa chia sẻ loạt ảnh con gái hào hứng khi được nhận sổ đỏ từ mẹ trong sinh nhật lần thứ 6. Dù chưa biết món quà này giá trị đến thế nào nhưng bé Kiến Lửa khá chăm chú để đọc từng chữ trên quyển sổ mang tên mình.

Cựu người mẫu chia sẻ: "Nhanh quá con nhỉ! Hôm nay con tròn 6 tuổi cha mẹ và các dì các cậu, các bác trong gia đình hay trên Facebook luôn mong con trọn đời bình an. Món quà nhỏ sương sương như hàng năm ba mẹ dành cho con mà con không thích? Con bảo con thích đất mẹ mua miếng đất trồng cây nuôi gà và rồi khi nhận tờ giấy con bảo con thích đất nặn. Bó tay! Happy birthday con gái yêu của mẹ".

trang tranNhân dịp sinh nhật con gái, Trang Trần 'chơi lớn' tặng món quà 'đắt đỏ' khiến ai nấy đều 'trố mắt nhìn' - Ảnh 2Nhân dịp sinh nhật con gái, Trang Trần 'chơi lớn' tặng món quà 'đắt đỏ' khiến ai nấy đều 'trố mắt nhìn' - Ảnh 3
Ảnh: FBNV

Sau khi đăng tải bài viết, nhiều cư dân mạng không ngớt lời khen và trầm trồ trước sự "chơi lớn" của Trang Trần dành cho cô con gái của mình. Dù nhiều lần gây ồn ào trên mạng xã hội nhưng cô cũng nổi tiếng là bà mẹ cưng chiều con gái hết mực. Sau khi không hoạt động giải trí nữa, cô nàng tập trung vào công việc kinh doanh và đã tậu thêm không ít nhà cửa... Nhiều lần khán giả được chứng kiến gia tài đồ sộ của cô qua những tấm ảnh chụp cơ ngơi hoành tráng, giấy tờ sổ đỏ, trị giá hơn vài chục tỷ đồng.

trang tran 1
Trang Trần nổi tiếng là bà mẹ cưng chiều con gái hết mực - Ảnh: FBNV

trang tran 2
Bé Kiến Lửa ít khi được ở bên cạnh bố do Louis Trần thường xuyên làm việc ở xa - Ảnh: Internet

Bé Kiến Lửa tên thật là Mai Khôi, là con gái đầu lòng của vợ chồng Trang Trần - Louis Trần. Cô bé được nhiều người khen rằng mặt y đúc bố, chân dài giống mẹ. Dù ít khi được ở bên cạnh bố do Louis Trần thường xuyên làm việc ở xa, nhưng Trang Trần luôn dành hết tình yêu thương để quan tâm chăm sóc. 

Công Lý bị đồn qua đời, vợ trẻ kém 15 tuổi bức xúc: Khốn nạn vô cùng!

Công Lý bị đồn qua đời, vợ trẻ kém 15 tuổi bức xúc: Khốn nạn vô cùng!

Sau khi NSND Công Lý nhập viện điều trị chấn thương do bị ngã, không ít tin đồn đã nổ ra.

Xem thêm
Từ khóa:   Trang Trần sao Việt con gái Trang Trần

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 37 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 37 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?