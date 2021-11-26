Nửa đêm bị gọi dậy, bà xã Lâm Vỹ Dạ bất ngờ tra hỏi Hứa Minh Đạt: 'Anh khai đi, con nhỏ đó là đứa nào?'

Nam diễn viên lần lần chia sẻ chuyện bà xã Lâm Vỹ Dạ luôn nghĩ tới việc sau khi sinh con phải ở nhà chăm con, ngoại hình mập, rất hay suy nghĩ linh tinh và không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Mới đây, chương trình truyền hình có sự góp mặt của đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Hứa Minh Đạt và diễn viên Quang Tuấn. Tại đây, các nghệ sĩ đã cùng nhau bàn về chủ đề "Đàn ông nghĩ gì về phụ nữ sau sinh?". Với chủ đê này, Hứa Minh Đạt lầu đầu tiên trải lòng về bà xã của mình sau khi sinh con. Anh chia sẻ: "Khoảng thời gian đầu khi Lâm Vỹ Dạ mang bầu, cô ấy rất hay suy nghĩ linh tinh và không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Vì ở nhà quá lâu nên vợ tôi nảy sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, tự chê bản thân mập, xấu và hay nghi ngờ tôi bỏ bê vợ con để ngoại tình".

Diễn viên Hứa Minh Đạt - Ảnh: Chụp màn hình Ngay khi sinh nhóc tỳ đầu tiên, nam diễn viên tiết lộ rằng bà xã rất hay suy nghĩ vẩn vơ và luôn lo sợ sẽ đi ngoại tình. Anh tâm sự: "Tôi nhớ mãi lần vợ tôi mang bầu bé đầu tiên. Lúc đó tôi đang ngủ thì cô ấy khều tay gọi dậy và nhìn thẳng mặt tôi bảo là anh khai đi, con nhỏ đó là đứa nào? Tôi nằm mơ thấy anh đi với nhỏ đó rõ ràng. Không phải tự dưng tôi mơ đâu, phải có thật thì tôi mới nằm mơ". Hành động vô lý này của vợ khiến nam diễn viên không thể hiểu nổi. Bởi vì anh cho rằng có lẽ bà xã Lâm Vỹ Dạ luôn nghĩ tới việc sau khi sinh con phải ở nhà chăm con, ngoại hình mập lên đủ kiểu rồi đâm ra sợ này, sợ kia.

Sợ chồng ngoại tình, Lâm Vỹ Dạ lập tức gọi chồng dậy để tra hỏi cho ra lẽ - Ảnh: FBNV Đạo diễn Lê Hoàng cũng tiếp lời: "Cũng là một người chồng, người bố, tôi hiểu được khó khăn, vất vả và sự hy sinh của một người vợ, người mẹ vô cùng lớn. Sinh con, nuôi con là một công việc cực kì nặng nhọc. Phụ nữ sẽ phải đánh đổi đi nhan sắc, sức khỏe, tâm lý và địa vị xã hội vì nhiều người sau khi sinh sẽ không đi làm được nữa. Chính vì phụ nữ đột ngột mất đi những thứ quan trọng khiến cho họ càng dễ bị lâm vào chứng trầm cảm sau sinh". Gia đình hạnh phúc của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt - Ảnh: FBNV Được biết, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt từng học chung trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Cặp đôi nên duyên vợ chồng khi cả hai đều chưa nổi tiếng và từng gặp áp lực kinh tế khi sinh con đầu lòng. Sau đó, nhờ nỗ lực và công việc thuận lợi, họ trở thành những diễn viên hài nổi tiếng, đắt show quảng cáo, dự sự kiện. Trong thời gian 11 năm chung sống, cả hai vô cùng hạnh phúc với hai cậu con trai là Bánh Mì và Xá Xị.

Mạnh Quỳnh lần đầu trải lòng về tính cách của bà xã, hé lộ 'hợp đồng hôn nhân' trong suốt thời gian qua Sau khi Phi Nhung qua đời, bà xã của ca sĩ Mạnh Quỳnh đã là luôn ở bên động viên, an ủi để giúp đỡ anh vượt qua cú sốc này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nua-dem-bi-goi-day-ba-xa-lam-vy-da-bat-ngo-tra-hoi-hua-minh-dat-anh-khai-di-con-nho-do-la-dua-nao-438564.html