Nghệ sĩ Thanh Nga có những hành động LẠ trước khi bị hai kẻ lạ mặt ám sát

Trước đó, cố nghệ sĩ Thanh Nga chưa bao giờ nói về việc thờ Phật với mọi người, nên ai nấy cũng đều bất ngờ. NSND Bạch Tuyết tâm sự: "Chị Thanh Nga mất ngày 26/11 năm 1978, giữa đêm khuya. Vào 6 tháng trước đó, chị Thanh Nga nhờ cô Ngọc Nuôi tìm hộ một tượng Quan Âm để thờ Phật. Thế rồi, chị dựng lên một nơi thờ Quan Thế Âm Bồ Tát".

Mới đây, NSND Bạch Tuyết đã có dịp tâm sự về kỷ niệm với nghệ sĩ Thanh Nga trước khi mất. Bà nghẹn ngào kể lại những hành động kì lạ của cố nghệ sĩ Thanh Nga trong cái ngày định mệnh đáng sợ đó. Bà bộc bạch: "Có những việc đã xảy ra rất lâu, tôi tưởng như theo thời gian, mọi thứ sẽ phôi phai đi nhưng không phải như thế. Mọi thứ vẫn ở in trong ký ức tôi, để mỗi khi có hiện tượng nào đó bất chợt xuất hiện lại khiến tôi bứt rứt, bối rối, thậm chí đau đớn, không thể quên".

NSND Bạch Tuyết và nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh: Internet

Cố nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đây, nữ nghệ sĩ cho biết cố nghệ sĩ Thanh Nga vẫn nói chuyện với bà trước cửa rạp hát trước khi bị ám sát. Bà cho biết: "Đặc biệt, vào buổi tối trước khi bị ám sát, chị Thanh Nga vẫn diễn vở Thái hậu Dương Vân Nga và có những cử chỉ, hành động rất lạ. Chị chia phấn hồng vào từng túi rồi đưa cho các bạn vũ nữ trong đoàn và nói rằng 'Mình cùng xuống hát cho ông Diêm Vương nghe nhé'. Mọi người cười quá trời quá đất, cứ nghĩ đó là lời nói chơi thôi, ai ngờ sau đó lại xảy ra chuyện động trời", NSND Bạch Tuyết bùi ngùi kể lại.

NSND Bạch Tuyết đứng trước mộ Thanh Nga - Ảnh: Internet

NSND Bạch Tuyết vẫn ám ảnh mãi về câu chuyện xưa tới tận bây giờ - Ảnh: Internet

Thanh Nga là một trong những cái tên sáng chói của nghệ thuật cải lương. Bà được mọi người ưu ái gọi là "nữ hoàng sân khấu", "nữ hoàng cải lương". Không chỉ thành công trong sự nghiệp, bà còn có gia đình hạnh phúc khi kết hôn với một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương mình, có một cậu con trai kháu khỉnh và đáng yêu. Thế nhưng, cuộc đời người phụ nữ tài sắc này kết thúc trong bi kịch. Vợ chồng bà bị hai kẻ lạ mặt bắn chết ngay trước cổng nhà. Dù đã nhiều năm đã trôi qua, nhưng khán giả vẫn chưa hết bàng hoàng và thương xót trước sự ra đi của họ.