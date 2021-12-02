Một nghệ sĩ Vbiz bị viêm màng não nặng, rơi vào tình trạng lúc nhớ lúc không khiến ai nấy cũng nghẹn ngào

Diễn viên Gia Huy SuSu vừa chia sẻ câu chuyện của một đồng nghiệp đang rơi vào tình trạng lúc nhớ lúc không, thậm chí có thời điểm không nhớ tên của chính mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Gia Huy SuSu vừa thông báo Phạm Phương hiện nghệ sĩ chuyên giả gái biểu diễn ở gánh hát lô tô Hương Nam (TP.HCM), đang gặp nằm viện chữa trị khi mắc bệnh nghiêm trọng về sức khỏe. Nam diễn viên chia sẻ về đồng nghiệp của mình: "Thật không may khi cách đây 4 ngày (cuối tháng 11 - pv) team chúng tôi nhận được hung tin là Phương đang nhập viện điều trị trong tình trạng không được khả quan. Tuy nhiên ngay thời điểm đó chúng tôi chưa thể công khai vì cần phải xác định thật rõ và cập nhật đầy đủ thông tin nhất đến với mọi người. Hiện tại, Phương đang nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, người chăm nuôi Phương là cô 6 của Phương".

Phạm Phương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) - Ảnh: FBNV Đồng thời, nam diễn viên Gia Huy cũng chia sẻ thêm về tình trạng sức khoẻ của Phạm Phương hiện tại. Anh cho biết: "Theo cập nhật thông tin, bác sĩ thông báo Phương bị viêm màng não nặng, có khối u chèn vào dây thần kinh, xuất huyết mạch máu não. Nếu phẫu thuật sẽ chết, chỉ có thể điều trị lâu dài bằng thuốc". Đồng thời, Phạm Phương cũng đang rơi vào tình trạng lúc nhớ lúc không, thậm chí có thời điểm không nhớ tên của chính mình. Trước khi đổ bệnh, Phạm Phương sống cùng bà nội, các cô trong gia đình và không có cha mẹ.

Phạm Phương nghệ sĩ chuyên giả gái biểu diễn ở gánh hát lô tô Hương Nam - Ảnh: FBNV Đồng nghiệp đã ủng hộ tiền và kêu gọi đồng nghiệp, mạnh thường quân giúp đỡ - Ảnh: FBNV Trước gia cảnh khó khăn của Phạm Phương, Gia Huy SuSu đã ủng hộ tiền và kêu gọi đồng nghiệp, mạnh thường quân giúp đỡ để cô đào xinh đẹp của gánh hát lô tô Hương Nam có kinh phí trang trải trong những ngày nằm viện, điều trị bệnh. Sau khi bài viết được chia sẻ, bạn bè và khán giả cũng gửi lời sức khỏe và mong Phạm Phương sớm bình phục trở lại.

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