Bị 'lực lượng Youtuber' 'săn đón', Thương Tín bất lực: 'Họ đem tôi ra làm trò đùa, nói chuyện tào lao để câu view'

Trước gia cảnh khá khó khăn, nam nghệ sĩ đã được một Việt kiều mời về ở tại căn biệt thự rộng lớn để giúp họ trông nom nhà cửa, đã thu hút sự chú ý trong dư luận. Song, trao đổi với SAOstar, nam diễn viên khẳng định rằng vụ việc nhà hảo tâm mời ông về ở biệt thự chỉ là lời nói suông cho đến hiện tại. Nam diễn viên tâm sự: "Toàn tào lao thôi, họ nói dóc để lấy tiếng chứ sự việc không đúng như những lời hứa hẹn. Chừng nào tôi thấy mọi thứ đúng như lời họ nói, tôi qua xem chỗ ở thật sự và nhìn thấy thực hư, chắc chắn thì tôi mới chuyển đi. Còn bây giờ, mọi chuyện bấp bênh lắm, sự thật không giống như mình nghĩ đâu!".

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Thương Tín trở thành tâm điểm chú ý khi ông chia sẻ hoàn cảnh bản thân khá bi đát như không việc làm, không tiền sinh sống và đang điều trị Covid-19. Thậm chí, phương tiện di chuyển của ông là chiếc xe máy cũng bị kẻ gian lấy mất và trong túi chỉ còn lại vọn vẹn 1000 đồng.

Nghệ sĩ Thương Tín buồn bã trải lòng về tình cảnh hiện tại - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại, cuộc sống của nghệ sĩ Thương Tín cũng bị đảo lộn trước sự săn đón từ "lực lượng YouTuber". Nam nghệ sĩ cho biết các YouTuber tập trung ở nhà của mình từ sáng sớm, đến nỗi ông không thể phân biệt được ai là YouTuber, ai là nhà báo. Ông buồn bã chia sẻ: "Những ngày qua, tôi đã động lòng tiếp đón vài người và thực tâm chia sẻ chuyện cá nhân nhưng rốt cuộc câu chuyện bị thêu dệt, họ đem tôi ra làm trò đùa, nói chuyện tào lao để "câu view". Giờ sống phải đề phòng đủ thứ chuyện, người xấu nhiều hơn người tốt. Bạn bè tôi khuyên nhủ đừng tiếp xúc với những người đó nữa. Câu chuyện đã lỡ rồi, tôi cũng không biết làm sao!".

Cuộc sống của nam nghệ sĩ cũng bị đảo lộn trước sự săn đón từ cộgn đồng YouTuber - Ảnh: Internet

Nam tài tử điện ảnh một thời còn bày tỏ sự chán nản khi bản thân bị đem ra làm "trò đùa" để "câu view" của một số đối tượng YouTuber. Ông nói: "Cuộc sống tôi đã rất khổ rồi, họ đến không giúp ích gì được mà còn làm ô uế, vấy bẩn danh tiếng tôi, mang đến cho tôi thêm rắc rối. Vì vậy những ngày qua, tôi rất hạn chế tiếp xúc với người lạ. Ngẫm lại, tôi thấy sự dễ dãi, động lòng của mình lại đang hại chính mình. Tôi không ngại việc chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Nếu mình làm sai thì phải chịu tiếng xấu, nên giờ tôi chỉ biết rút kinh nghiệm thôi chứ thật tình tôi rất mệt, uể oải và chán nản".