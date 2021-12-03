Nhắc đến gia cảnh hiện tại, Duy Phương bùi ngùi: 'Bán bánh bèo khó khăn lắm, may nhờ các bạn ủng hộ chứ mình không kêu gọi ai'

Ở tuổi 68, diễn viên Duy Phương thường chạy xe máy hàng chục cay số để giao bánh bèo cho khách và dành tiền mong vợ con hết ở trọ.

Ở tuổi 68, nghệ sĩ Duy Phương phải dậy sớm đạp xe rèn sức khỏe. Và cũng nhờ vậy, nam nghệ sĩ mới đủ sức chạy xe máy hàng chục cây số từ nhà ở Bình Chánh đến các quận huyện trong thành phố giao bánh. Mặc dù ông có thể đặt dịch vụ giao hàng cho khách, tuy nhiên Duy Phương từng tâm sự ông muốn tận tay giao những hộp bánh cho khách, thứ nhất để tiết kiệm chi phí, thứ hai có thể giao lưu với người hâm mộ. Khán giả ở nước ngoài cũng ủng hộ, đặt mua bánh tặng cho bạn bè trong nước. Mới đây, trên kênh YouTube của nghệ sĩ Duy Phương vừa đăng tải video đi giao bánh bèo cho một người ở Quận Bình Thạnh (TP HCM). Ông bộc bạch: "Bây giờ cuộc sống đỡ hơn tí, chứ mấy năm trước khó khăn lắm, cười ra nước mắt, khóc tiếng Mỹ. Nhờ mọi người thương tình ủng hộ".

Duy Phương chạy xe máy giao bánh bèo cho khách - Ảnh: Internet Sau đó, người hâm mộ thắc mắc về những người con của Duy Phương, ông liền kể tên một loạt như Lê Lộc, Duy Phước, Duy Thọ, Duy Bách và cho biết cậu bé Duy Bách 8 tuổi là người thường xuyên xuất hiện trong những video về chuỗi cuộc sống đời thường của ông trên YouTube. Nghe đến đây, ông được hỏi vui rằng "Có vợ nhiều chi rồi than khổ". Song, chồng cũ diễn viên hài Lê Giang cười lớn, hài hước nói không muốn nhắc đến chuyện vợ con vì kể ra nhiều lắm. Mỗi ngày, nghệ sĩ bán khoảng 100 hộp bánh tự làm, trừ mọi chi phí, ông lời vài trăm nghìn đồng - Ảnh: Internet Ngoài bán bánh, ông còn được người quen mách nước làm kênh youtube kiếm thêm tiền. Ông tâm sự: "Bây giờ anh đi bán bánh bèo với làm YouTube, tháng cũng kiếm thêm được ít đóng tiền nhà, tiền nhà 10 triệu. Bán bánh bèo khó khăn lắm, may nhờ các bạn ủng hộ cho tí tiền rồi mình cũng chia sẻ cho những hoàn cảnh khác, chứ mình không kêu gọi ai",

Bên cạnh đó, nghẹ sĩ Duy Phương chưa có cơ hội với diễn xuất, phim ảnh. Để khỏa lấp nỗi nhớ sân khấu, đứng trước ống kính, ông nghĩ ra những tiết mục vui nhộn diễn cùng con trai út đưa lên YouTube.

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