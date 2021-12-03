Sau 1 năm chồng qua đời, bà xã Chí Tài lần đầu tiết lộ điều bí mật khiến ai nấy đều xót xa

Hậu trường 03/12/2021 20:40

Mới đây, Phương Loan trải lòng về thời gian đầu khi Chí Tài qua đời.

Mới đây, ca sĩ Phương Loan khiến khán giả vui mừng khi xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn và vui vẻ trò chuyện với Bằng Kiều và MC Ngọc Hân. Phương Loan chia sẻ trong thời gian qua, cô nhận được sự yêu mến, ủng hộ của khán giả. Thậm chí, mọi người gửi thuốc, đồ ăn ngon, áo dài… cho bà xã Chí Tài.

Trong lần trở lại sân khấu này, nữ ca sĩ trình diễn một ca khúc do ông xã mình sáng tác. Phương Loan kể thời gian đầu khi Chí Tài qua đời, cô thường xuyên bị mất ngủ. Đồng thời, bà xã của cố nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến MC Ngọc Hân. Cô chia sẻ: "Tôi cũng phải cảm ơn MC Ngọc Hân rất nhiều. Những ngày đầu khi anh Chí Tài mới ra đi, chính MC Ngọc Hân đã đưa thuốc ngủ cho tôi, giúp tôi được tỉnh táo trở lại".

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MC Ngọc Hân và ca sĩ Phương Loan - Ảnh: Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ bộc bạch thêm: "Lúc đó, tôi bị mất ngủ, sức khỏe đi xuống. MC Ngọc Hân đã chạy đi lấy thuốc ngủ đem đến cho tôi, dặn dò tôi phải uống như thế nào. Tôi rất cảm ơn Ngọc Hân đã quan tâm tới tôi vào thời gian đó".

MC Ngọc Hân khiêm tốn nói: "Thực ra sự quan tâm của tôi rất nhỏ bé, không đáng gì cả. Tôi nhớ khi ấy phỏng vấn chị Phương Loan, tôi có nghe chị bảo đang bị mất ngủ. Sẵn có thuốc ngủ ở đó, tôi mới lấy đưa cho chị Phương Loan để chị ngủ ngon, còn lấy sức lo cho đám tang của anh Chí Tài".

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Thời gian đầu khi chồng qua đời, bà xã Chí Tài thường xuyên bị mất ngủ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn tiết lộ kế hoạch tổ chức giỗ đầu cho ông xã tại một nhà thờ ở Mỹ vào ngày 18/12. Nữ ca sĩ thông báo: "Tôi cũng muốn thông báo, sắp tới đây sẽ diễn ra lễ giỗ đầu của anh Chí Tài tại nhà thờ Thánh Linh, vào ngày 18 tháng 12".

Đặc biệt, cô dự kiến sẽ thực hiện một CD song ca toàn những sáng tác của Chí Tài để dành tặng khán giả.

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Từ khóa:   bà xã Chí Tài ca sĩ Phương Loan sao Việt

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