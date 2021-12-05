Không chỉ vác một lúc 20-30kg gạo, Phương Thanh còn bộc bạch: 'Tôi bỏ ăn, có bữa lại ăn mì gói vì dễ nuốt hơn'

Nữ ca sĩ Phương Thanh nhớ lại và chia sẻ về quãng thời gian tham gia chống dịch khiến người hâm mộ cảm phục và ngưỡng mộ.
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Mới đây, tại chương trình truyền hình, ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ những trải nghiệm của mình trong chuyến thiện nguyện đợt dịch bệnh vừa qua. Cô cho biết công việc chính mà nhóm tình nguyện của cô lúc mới tham gia chống dịch là điều phối xét nghiệm tiêm vắc xin.
Đồng thời, nữ ca sĩ cũng tâm sự, bản thân hiểu được các lực lượng ở tuyến đầu có rất nhiều câu chuyện khó nói.
Bên cạnh đó, khi tham gia hỗ trợ bà con chống dịch, Giọng ca "Trống vắng" còn tự mình vác một lúc 2-3 bao gạo. Nữ ca sĩ khẳng định: "Với tôi, việc vác cùng lúc ba bao gạo nặng 30 kg là chuyện rất bình thường. Lúc đó, tôi có một sức mạnh ghê gớm lắm. Chính tôi cũng không hiểu tại sao bình thường mình vác không nổi mà khi ấy lại làm được. Có lẽ lúc đó tôi có sức mạnh lớn từ tình thương. Tuy vậy, tôi tự thấy những việc mình làm chỉ như muối bỏ biển thôi. Tất nhiên, tôi vác không nhiều như mọi người tưởng. Mỗi đợt phát 5-8 tấn gạo thì sẽ có người vác chung với tôi nữa".
Ngoài ra, nữ ca sĩ cho biết đã bị sụt cân vì phải mặc đồ bảo hộ. Phương Thanh không dám ăn, không dám uống vì sợ đi vệ sinh nhiều sẽ làm phí đi một bộ đồ. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Thời gian đầu, tôi đã bị sụt cân vì lúc đó phải mặc đồ bảo hộ. Tôi không dám ăn, không dám uống vì sợ đi vệ sinh nhiều sẽ làm phí đi 1 bộ đồ bảo hộ, khiến khán giả xót xa. Lúc đầu, tôi không ăn được và khi về đến nhà thì mệt quá nên ăn cũng không nổi. Có bữa tôi bỏ ăn, có bữa lại ăn mì gói vì mì có nước nên nuốt dễ trôi hơn".
Tuy nhiên, sau 2 tháng lăn lộn giữa tâm dịch, nữ ca sĩ cũng đã có thêm nhiều kinh nghiệm để có thể bảo vệ tốt cho sức khỏe của bản thân.