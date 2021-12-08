Trước ngày giỗ danh hài Chí Tài, Việt Hương bất ngờ bật mí một câu chuyện về cố nghệ sĩ

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ những dòng cảm xúc ngay khi tròn một năm cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời.
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Vào ngày 8/12, trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ những dòng cảm xúc của bản thân khi tròn một năm cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Bên cạnh đó, bà xã Hoài Phương cũng đăng tải hình ảnh giữa cô và cố nghệ sĩ từng diễn ăn ý trên sân khấu khiến mọi người không khỏi xúc động.
Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Mai đúng 1 năm anh ra đi. Anh rất chu đáo cứ mỗi lần sinh nhật công ty là không bao giờ anh quên hỏi anh làm gì trong sinh nhật nè, năm ngoái anh còn diễn sinh nhật công ty em... năm nay thì... Ngồi làm hình mai đám giỗ anh mà tâm lý rất lạ, nghĩ anh đi Mỹ diễn sao mình lại làm hình mai giỗ? Hai trạng thái: 1 hát ca tưng bừng, 2 là ngồi làm hình mai giỗ!".
Sau khi đăng tải, bài viết nhận được nhiều sự quan tâm và đồng cảm từ phía khán giả. Nhiều người vô cùng chạnh lòng trước những lời tâm sự của nghệ sĩ Việt Hương dành cho cố danh hài Chí Tài.
Khán giả bộc bạch như sau: "Giờ chú Chí Tài không còn cô đơn hay một mình nữa. Giờ đã có chị Hai Phi Nhung đi diễn cùng chú khắp show trong và ngoài nước. Chú đàn, hát bè cho Hai hát, thương nhớ hai tuổi thơ của con. Thời gian không đợi chờ ai cả kỉ niệm là nỗi niềm theo ta cùng năm tháng. Chúc chị Việt Hương và gia đình thật nhiều sức khỏe”, “Sự ra đi của anh Chí Tài là biết bao nhiêu người phải tiếc nuối một nhân tài. Em là một trong những người yêu mến tài năng của anh ấy”, “Thương Má nhiều. Bác vẫn mãi trong lòng khán giả”, “Chí Tài mãi mãi trong lòng khán giả yêu mến”,....