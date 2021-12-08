Trước ngày giỗ danh hài Chí Tài, Việt Hương bất ngờ bật mí một câu chuyện về cố nghệ sĩ

Vào ngày 8/12, trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ những dòng cảm xúc của bản thân khi tròn một năm cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Bên cạnh đó, bà xã Hoài Phương cũng đăng tải hình ảnh giữa cô và cố nghệ sĩ từng diễn ăn ý trên sân khấu khiến mọi người không khỏi xúc động.

Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Mai đúng 1 năm anh ra đi. Anh rất chu đáo cứ mỗi lần sinh nhật công ty là không bao giờ anh quên hỏi anh làm gì trong sinh nhật nè, năm ngoái anh còn diễn sinh nhật công ty em... năm nay thì... Ngồi làm hình mai đám giỗ anh mà tâm lý rất lạ, nghĩ anh đi Mỹ diễn sao mình lại làm hình mai giỗ? Hai trạng thái: 1 hát ca tưng bừng, 2 là ngồi làm hình mai giỗ!".