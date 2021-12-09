Cúng giỗ đầu cố nghệ sĩ Chí Tài: Việt Hương nghẹn ngào bật khóc, Hoài Phương đàn lại ca khúc 'Nhỏ ơi'

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương cùng một số người thân làm giỗ đầu cố nghệ sĩ Chí Tài với những món ăn mà cố nghệ sĩ yêu thích lúc sinh thời.

Vào trưa ngày 9/12, nghệ sĩ Việt Hương đã có buổi livestream hé lộ mâm cơm giỗ đầu của cố nghệ sĩ Chí Tài. Sinh thời, nữ nghệ sĩ và Chí Tài vô cùng thân thiết tỏng khoảng 10 năm. Cả hai luôn kết hợp ăn ý và mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả, chính vì thế sự ra đi của nam nghệ sĩ đã khiến Việt Hương chưa thể nguôi ngoai. Trong livestream, Việt Hương đã bật khóc hé lộ những món ăn mà sinh thời cố nghệ sĩ Chí Tài yêu thích như canh khoai mỡ, cá hú kho, chả giò, vịt quay, sườn, nho xanh,...

Mâm cúng do Việt Hương chuẩn bị cho cúng giỗ đầu của cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, nữ nghệ sĩ tự tay chuẩn bị ảnh của cố nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Trong suốt phát sóng trực tiếp, bà xã Chí Tài - ca sĩ Phương Loan cũng theo dõi bữa cơm cúng do Việt Hương thực hiện và bày tỏ lời cảm ơn. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Ban đầu, chị Phương Loan muốn về nước làm giỗ đầu nhưng không kịp. Do đó, tôi đại diện gia đình, anh chị em nghệ sĩ cúng anh Tài tại Việt Nam. Mong anh về dùng bữa cơm giản dị, ấm áp". Nữ nghệ sĩ xúc động và không kìm được nước mắt - Ảnh: Chụp màn hình Việt Hương và Chí Tài thân thiết khoảng 10 năm - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Việt Hương còn chuẩn bị cây đàn guitar, đây được xem là đồ vật của Chí Tài ngày trước. Vì không thể bỏ vào áo quan cùng anh, cô giữ nó đến hiện tại. Có thể thấy buổi livestream, Hoài Phương cũng đã đàn lại ca khúc "Nhỏ ơi" của cố nghệ sĩ Chí Tài khiến ai nấy cũng đều bồi hồi. Việt Hương cho biết chiếc đàn mà Hoài Phương đàn là của cố nghệ sĩ Chí Tài để lại, ban đầu cô cũng muốn để lại trong áo quan, song vì sợ đàn anh đau nên nữ nghệ sĩ đã để lại.

Ông xã Việt Hương đánh đàn guitar và hát ca khúc 'Nhỏ ơi' - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, khi đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ, Việt Hương đã tranh thủ đến viếng mộ Chí Tài. Cô mong các khán giả gần xa có thể an tâm về nơi an nghỉ cuối cùng của Chí Tài. Ngoài ra, ở Mỹ, nhiều nghệ sĩ như Hoài Tâm, Hồng Đào... cũng đã đến viếng mộ cố nghệ sĩ Chí Tài. Ở Việt Nam, nghệ sĩ Nam Thư cũng chia sẻ hình ảnh đến nhà thờ tổ cúng giỗ đầu tiên của người anh thân thương.

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