Từng gây tranh cãi khi liên tục chia sẻ thông tin về tác dụng chữa bệnh của giun đất, mới đây Angela Phương Trinh có động thái trở lại với hoạt động trong làng giải trí, thu hút sự chú ý vì nhan sắc và thần thái ngày một thăng hạng.
- Lâm Khánh Chi mắc Covid-19, Angela Phương Trinh tặng thuốc chữa nhưng dân tình khuyên không nên nhận chỉ vì lý do này
- Angela Phương Trinh tiếp tục tuyên bố chắc nịch về giun đất chữa COVID-19, còn đề cập thêm loại thuốc kết hợp cùng
Thời gian vừa qua, Angela Phương Trinh đã nhiều lần chia sẻ trên trang cá nhân về việc sử dụng giun đất để chữa bệnh. Mới đây nhất là khi nữ diễn viên cho biết mẹ của cô được phát hiện đã dương tính với Covid-19 sau khi test nhanh vào ngày 25/11 nhưng dần hồi phục sức khỏe và có kết quả test âm tính vào ngày 3/12 sau quá trình điều trị và sử dụng "địa long".
Khoảng 2 năm trở lại đây, Angela Phương Trinh hạn chế hoạt động trong showbiz, theo đuổi lối sống thanh tịnh. Mới đây, đối diện với những ồn ào, Angela Phương Trinh đã quay trở lại, cập nhật những hình ảnh đang làm việc cùng với ekip của stylist Hoàng Ku.
Nhan sắc ngày một thăng hạng của nữ diễn viên Mùi Ngò Gai nhận được vô số lời tán dương của người hâm mộ.