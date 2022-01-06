Thời gian vừa qua, Angela Phương Trinh đã nhiều lần chia sẻ trên trang cá nhân về việc sử dụng giun đất để chữa bệnh. Mới đây nhất là khi nữ diễn viên cho biết mẹ của cô được phát hiện đã dương tính với Covid-19 sau khi test nhanh vào ngày 25/11 nhưng dần hồi phục sức khỏe và có kết quả test âm tính vào ngày 3/12 sau quá trình điều trị và sử dụng "địa long".

Chia sẻ này của Angela Phương Trinh nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. (Ảnh: chụp màn hình)

Angela Phương Trinh đã bị phạt số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật việc chữa trị COVID-19 bằng giun đất. (Ảnh: FB Angela Phương Trinh)

Khoảng 2 năm trở lại đây, Angela Phương Trinh hạn chế hoạt động trong showbiz, theo đuổi lối sống thanh tịnh. Mới đây, đối diện với những ồn ào, Angela Phương Trinh đã quay trở lại, cập nhật những hình ảnh đang làm việc cùng với ekip của stylist Hoàng Ku.