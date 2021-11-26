Angela Phương Trinh tiếp tục tuyên bố chắc nịch về giun đất chữa COVID-19, còn đề cập thêm loại thuốc kết hợp cùng

Hậu trường 26/11/2021 15:14

Sau khi bị phạt 7,5 triệu vì lan truyền tin giun đất chữa COVID-19, mới đây Angela Phương Trinh lại tiếp tục đăng tải bài viết liên quan đến địa long.

Sau loạt bài cho rằng giun đất trị được Covid-19, ngày 19/10, chia sẻ với VietNamNet ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết phía Sở vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Ngọc Phương Trinh (nghệ danh Angela Phương Trinh) về hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất (địa long).

Sau lần nộp phạt nói trên, nữ diễn viên vẫn tiếp tục chia sẻ nhiều bài viết có liên quan đến giun đất nhưng tuyệt nhiên không động đến tác dụng chữa COVID-19.

Angela Phuong Trinh 1
Nữ diễn viên bị xử phạt vì nhiều lần lan truyền thông tin giun đất chữa COVID-19 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên sau hơn 1 tháng bị phạt, mới đây Angela Phương Trinh bất ngờ đề cập đến giun đất và tình hình dịch bệnh khiến nhiều cư dân mạng tá hỏa. 

Theo đó, sáng 26/11, Angela Phương Trinh tiếp tục đăng đàn khẳng định dùng Địa long kết hợp với cỏ mực thì sẽ khỏi Covid-19, cả nước sẽ có miễn dịch cộng đồng.

"Nếu ai cũng biết dùng Địa long cỏ mực thì ta không quan tâm số ca nhiễm mới mỗi ngày nữa. Từ từ rồi ai cũng nhiễm, ai cũng khỏi. Cả nước sẽ có miễn dịch cộng đồng", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân.

Angela Phuong Trinh 2
Sáng 26/11, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai tiếp tục đề cập đến giun đất - Ảnh chụp màn hình

Bài viết của Angela Phương Trinh ngay lập tưc thu hút sự quan tâm của dư luận và đã dấy lên tranh cãi. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang "cố chấp" khi vẫn đăng tải thông tin chữa Covid-19 từ giun đất dù từng bị xử phạt hành chính.

Trước đó, tối 25/11, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai cũng nhắc đến giun đất và khẳng định Địa long chữa Covid-19, làm giảm tỉ lệ tử vong ở người nhiễm. 

Nữ diễn viên cho hay, một phật tử kể cho mình câu chuyện về người bạn là đại lý cung cấp thuốc đông y ở quận 5, TP.HCM. Người bạn này cho biết có rất nhiều bác sĩ đông y dùng Địa long làm thuốc trị Covid-19, đưa vào khu cách ly sử dụng.

Angela Phuong Trinh 3
Angela Phương Trinh đăng loại thuốc chữa COVID-19 - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, để tránh bị soi mói, họ đổi tên thành "Thổ Long Đan" thay vì gọi Địa long. Nữ diễn viên chia sẻ, nhờ có loại "thuốc này", nhiều người đã nhanh chóng phục hồi và số người chết cũng giảm hẳn.

Hành động của Angela Phương Trinh khiến không ít cư dân mạng phẫn nộ va cho rằng cô đang "cố chấp" và lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Sau nhiều lần 'tung hô' giun đất có tác dụng 'thần thánh', Angela Phương Trinh chính thức nhận sai và bị xử phạt hành chính

Sau nhiều lần 'tung hô' giun đất có tác dụng 'thần thánh', Angela Phương Trinh chính thức nhận sai và bị xử phạt hành chính

Tại buổi làm việc, Angela Phương Trinh đã thừa nhận sai sót và đóng tiền phạt hành chính.

Xem thêm
Từ khóa:   giun đất Angela Phương Trinh Địa long

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 33 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 33 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?