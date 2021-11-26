Angela Phương Trinh tiếp tục tuyên bố chắc nịch về giun đất chữa COVID-19, còn đề cập thêm loại thuốc kết hợp cùng

Sau lần nộp phạt nói trên, nữ diễn viên vẫn tiếp tục chia sẻ nhiều bài viết có liên quan đến giun đất nhưng tuyệt nhiên không động đến tác dụng chữa COVID-19.

Sau loạt bài cho rằng giun đất trị được Covid-19, ngày 19/10, chia sẻ với VietNamNet ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết phía Sở vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Ngọc Phương Trinh (nghệ danh Angela Phương Trinh ) về hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất (địa long).

Theo đó, sáng 26/11, Angela Phương Trinh tiếp tục đăng đàn khẳng định dùng Địa long kết hợp với cỏ mực thì sẽ khỏi Covid-19, cả nước sẽ có miễn dịch cộng đồng.

Tuy nhiên sau hơn 1 tháng bị phạt, mới đây Angela Phương Trinh bất ngờ đề cập đến giun đất và tình hình dịch bệnh khiến nhiều cư dân mạng tá hỏa.

"Nếu ai cũng biết dùng Địa long cỏ mực thì ta không quan tâm số ca nhiễm mới mỗi ngày nữa. Từ từ rồi ai cũng nhiễm, ai cũng khỏi. Cả nước sẽ có miễn dịch cộng đồng", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân.

Sáng 26/11, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai tiếp tục đề cập đến giun đất - Ảnh chụp màn hình

Bài viết của Angela Phương Trinh ngay lập tưc thu hút sự quan tâm của dư luận và đã dấy lên tranh cãi. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang "cố chấp" khi vẫn đăng tải thông tin chữa Covid-19 từ giun đất dù từng bị xử phạt hành chính.

Trước đó, tối 25/11, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai cũng nhắc đến giun đất và khẳng định Địa long chữa Covid-19, làm giảm tỉ lệ tử vong ở người nhiễm.

Nữ diễn viên cho hay, một phật tử kể cho mình câu chuyện về người bạn là đại lý cung cấp thuốc đông y ở quận 5, TP.HCM. Người bạn này cho biết có rất nhiều bác sĩ đông y dùng Địa long làm thuốc trị Covid-19, đưa vào khu cách ly sử dụng.

Angela Phương Trinh đăng loại thuốc chữa COVID-19 - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, để tránh bị soi mói, họ đổi tên thành "Thổ Long Đan" thay vì gọi Địa long. Nữ diễn viên chia sẻ, nhờ có loại "thuốc này", nhiều người đã nhanh chóng phục hồi và số người chết cũng giảm hẳn.

Hành động của Angela Phương Trinh khiến không ít cư dân mạng phẫn nộ va cho rằng cô đang "cố chấp" và lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.