Hậu bị xử phạt vì đăng tin địa long chữa Covid-19, Angela Phương Trinh tiếp tục phán như 'sấm rền': 'Có thể tương lai của nhân loại lệ thuộc vào giun đất đấy'

Hậu trường 02/11/2021 10:01

Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh vừa mới đăng tải thông tin về loài giun đất và "tôn sùng" như vị thuốc trị bách bệnh.

Sau loạt bài cho rằng giun đất trị được Covid-19, mới đây, ngày 19/10, chia sẻ với VietNamNet ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết phía Sở vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Ngọc Phương Trinh (nghệ danh Angela Phương Trinh) về hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất (địa long).

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Nữ diễn viên từng tung hô địa long chữa Covid-19 gây tranh cãi - Ảnh chụp màn hình

Căn cứ điểm a Khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, mức xử phạt là 7,5 triệu đồng. Tại buổi làm việc, Angela Phương Trinh đã thừa nhận sai sót và đóng tiền phạt hành chính.

CĐM ngỡ rằng sau lần đóng phạt này, nữ diễn viên sẽ thôi bàn về giun đất, nhưng không... cô nàng vẫn tiếp tục "tung hô" loài động vật này như một "vị thuốc" trị bách bệnh.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai vừa có bài đăng quảng cáo tác dụng thần kỳ của giun đất, thệm chí còn có lời khẳng định rất "chắc chắn".

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Bài đăng mới nhất của Angela Phương Trinh - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nữ diễn viên viết: "MỚI NGHE TƯỞNG LÀ MÊ TÍN LANG BĂM MIỆT VƯỜN, đâu ngờ đằng sau là cả một hệ thống nghiên cứu đồ sộ của các nhà khoa học khắp thế giới. Đó là giun đất địa long pheretina ubrica. Ai nghe nói giun đất chữa được nhiều bệnh độc vội cười nhạo, coi chừng bị hố. Có thể tương lai của nhân loại lệ thuộc vào giun đất đấy".

Đây không phải là lần đâu tiên Angela Phương Trinh chia sẻ về địa long, tuy nhiên lần này, nữ diễn viên cương quyết đáp gọn đầy tự tin về con người phải lệ thuộc vào giun đấ t trong tương lai khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

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Nữ diễn viên vướng ồn ào về địa long - Ảnh: Internet

Trước đó, Angela Phương Trinh có loạt bài đăng trên các trang mạng xã hội khẳng định việc nuốt sống giun đất có thể chữa khỏi Covid-19. Cô nàng khẳng định lời nói của mình dựa trên cơ sở khoa học và đưa ra cả dẫn chứng nhiều bệnh nhân đẩy lùi được Covid-19 nhờ ăn giun sống. Điều này đã khiến cô nàng nhận chỉ trích suốt một thời gian dài.

Angela Phương Trinh xác nhận đã đóng phạt 7,5 triệu, lên tiếng trước thông tin nhận tiền khủng để PR địa long!

Angela Phương Trinh xác nhận đã đóng phạt 7,5 triệu, lên tiếng trước thông tin nhận tiền khủng để PR địa long!

Angela Phương Trinh đã có chia sẻ dài để trần tình sau khi bị dư luận tấn công.

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Từ khóa:   giun đất Angela Phuong Trinh Angela Phương Trinh ăn địa long

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