Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào tối 19/10, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Ngọc Phương Trinh, nghệ danh là Angela Phương Trinh về hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất. Theo đó, nữ diễn viên bị phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.

Sau khi được triệu tập và làm việc với lực lượng chức năng, "bà mẹ nhí" đã nhận sai và đã xóa những bài viết dẫn chứng các trường hợp người nhiễm Covid-19 khỏi bệnh nhờ uống giun đất trên trang cá nhân và fanpage của mình. Nữ diễn viên cho hay: “Tôi đã vội vã khi chia sẻ những thông tin liên quan đến giun đất (địa long) chữa Covid-19 mà không nắm rõ luật. Ngay sau khi có những thông tin trái chiều, tôi đã kịp thời đính chính. Tôi đã sai, xóa và rút kinh nghiệm”.