Angela Phương Trinh vừa phản hồi về thông tin sai sự thật về việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất
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Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào tối 19/10, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Ngọc Phương Trinh, nghệ danh là Angela Phương Trinh về hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất. Theo đó, nữ diễn viên bị phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.
Sau khi được triệu tập và làm việc với lực lượng chức năng, "bà mẹ nhí" đã nhận sai và đã xóa những bài viết dẫn chứng các trường hợp người nhiễm Covid-19 khỏi bệnh nhờ uống giun đất trên trang cá nhân và fanpage của mình. Nữ diễn viên cho hay: “Tôi đã vội vã khi chia sẻ những thông tin liên quan đến giun đất (địa long) chữa Covid-19 mà không nắm rõ luật. Ngay sau khi có những thông tin trái chiều, tôi đã kịp thời đính chính. Tôi đã sai, xóa và rút kinh nghiệm”.
Tuy nhiên, sau khi cô nàng khẳng định giun đất không chữa được Covid-19, nữ diễn viên lại tiếp tục khẳng định địa long có khả năng khiến cho bệnh ung thư đầu mặt giảm dần.
Nguyên văn bài viết của cô: "Ung thư đầu mặt nhỏ dần nhờ dùng địa long và lạy phật sám hối... Mỗi ngày lễ Phật sám hối, nuốt 20 em giun tươi, và hứa sau khi lành bệnh sẽ phóng sinh sửa đường làm phúc bù lại. Và thật bất ngờ, sau 4 tháng gần như lành ung thư hoàn toàn. Ngày xưa Cụ Tuệ Tĩnh đã sử dụng Địa Long trị Đinh độc (Ung thư ngày nay) và điều đó cũng khớp với nghiên cứu chữa ung thư của giun đất của Y học hiện đại".
Hiện tại, nếu muốn sử dụng thuốc cổ truyền trị bệnh thì các cá nhân cần hết sức cẩn trọng và phải tuân theo theo hướng dẫn sử dụng của bác sĩ, không được tùy tiện dùng để tránh hậu quả khó lường.