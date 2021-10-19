Con gái ruột 'nước mắt lưng tròng' nhắn nhủ Phi Nhung: 'Con sẽ tiếp tục cố gắng lo cho 2 đứa bé và những người em ở Việt Nam'

Con gái của cố ca sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm cho biết sẽ cố gắng lo cho khoảng 23 em nuôi ở Việt Nam.

Mới đây, Trung tâm Thúy Nga tổ chức chương trình livstream trò chuyện cùng nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh, Wendy Phạm - con gái ruột của Phi Nhung và sư thầy Thích Giác Châu - trụ trì tịnh xá Giác An.

Trong livestream ngày 19/10 tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung, Wendy Phạm không giấu nổi xúc động, chia sẻ: "Con chỉ muốn nói là con nhớ mẹ nhiều. Với lại, con sẽ tiếp tục cố gắng lo cho 2 đứa bé và những người em ở Việt Nam. Con mãi sẽ không quên mẹ, con biết mẹ lúc nào cũng bên cạnh con hết mà.

Wendy Phạm rưng rưng nước mắt khi nhắc về mẹ - Ảnh: chụp màn hình

Wendy Phạm cũng bộc bạch thêm rằng:"Hồi đó, mẹ còn hơi khó vì còn phải đi làm. Bây giờ, mẹ cứ bay qua qua bay lại dễ lắm. Con biết lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh con mà".

Đồng thời, cô con gái của giọng ca Bông điên điển cũng đã nhận được một số tiền phúng điếu tại tang lễ và tiền nhiều người gửi về cho quỹ là hơn 72.000 USD. Số tiền này sẽ được chia làm hai. Một nửa sẽ gửi cho tịnh xá Giác An để xây trường học Việt Ngữ. Số tiền còn lại sẽ gửi về Việt Nam để giúp đỡ cho những nạn nhân Covid-19.

Cố ca sĩ Phi Nhung và con gái ruột - Ảnh: Internet

Cũng xuất hiện trên sóng livestream cùng con gái Phi Nhung, vợ cũ Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh cho biết bản thân sẽ hướng dẫn Wendy Phạm để hoàn thành công việc từ thiện cùng những tâm nguyện mà cố ca sĩ chưa làm xong.

Con gái ruột thực hiện di nguyện của mẹ, rải tro cốt Phi Nhung ở biển Hawaii Con gái Phi Nhung cho hay việc này là tâm nguyện của gia đình và cũng là dựa theo ý thích của cố ca sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-ruot-nuoc-mat-lung-trong-nhan-nhu-phi-nhung-con-se-tiep-tuc-co-gang-lo-cho-2-dua-be-va-nhung-nguoi-em-o-viet-nam-431876.html